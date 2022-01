AVIS AUX MÉDIAS - DÉCLARATION DE DOMINIQUE ANGLADE : « UN CONSTAT D'ÉCHEC! »





MONTRÉAL, le 13 janv. 2022 /CNW Telbec/ - «?Aujourd'hui, nous ne pouvons que constater l'incapacité de François Legault à gérer efficacement la 5e vague de la crise. Je ne comprends pas comment on peut nous parler de "bonnes nouvelles". Je parlerais plutôt d'un constat d'échec.

« Les décisions improvisées des dernières semaines comme le couvre-feu et la fermeture de commerces étaient clairement inutiles et basées sur les sondages et non pas sur la science. Par ses mauvaises décisions, la CAQ nuit au développement de nos jeunes et de notre économie en plus de retarder des chirurgies.

« Des milliers de patients du réseau de la santé sont inquiets en voyant leur rendez-vous médical et leurs chirurgies reportées. Ces personnes vivent dans l'angoisse de savoir s'ils auront un diagnostic trop tardif, ou si le report de leur chirurgie aura un impact à plus long terme. Aujourd'hui, François Legault n'avait toujours pas de plan pour reprendre ces chirurgies qui deviennent de plus en plus urgentes.

« En plus de ce délestage dans le réseau de la santé, c'est très inquiétant d'entendre que le gouvernement mettra en place son plan de délestage dans nos écoles.?Nous souhaitions tous un retour rapide en classe, mais tous les Québécois.es s'attendaient à ce que François Legault ait un plan. Aujourd'hui, personne n'est rassuré notamment concernant la qualité de l'air dans nos écoles et le manque chronique de tests rapides.

«?Il est inacceptable que nous soyons en mesure de rouvrir les écoles, mais qu'on n'ait aucun plan pour la réussite de nos jeunes, ni pour permettre la reprise des sports.?

« Personne n'est rassuré concernant la gestion de la pandémie. Personne n'est rassuré concernant le report des chirurgies dans nos hôpitaux. Personne n'est rassuré concernant la qualité de l'air dans nos écoles et le manque chronique de tests rapides. »

