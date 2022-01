PTC Therapeutics annonce le lancement du 2022 Global Talent Pipeline Program





? Bourse d'un an offrant diverses expériences professionnels dans les secteurs d'activité de PTC ?

SOUTH PLAINFIELD, New Jersey, 13 janvier 2022 /PRNewswire/ -- PTC Therapeutics, Inc. (NASDAQ: PTCT) a annoncé aujourd'hui le lancement du 2022 Talent Pipeline Program de l'entreprise, une initiative mondiale d'un an conçue pour offrir aux nouveaux diplômés universitaires des opportunités professionnelles de grande qualité dans le monde réel. Tout au long de ce programme immersif, les participants bénéficient de dispositifs avantageux, tels que le mentorat, l'encadrement professionnel, l'orientation professionnelle et la formation au développement du leadership.

« Nous sommes fiers que le Talent Pipeline Program ait offert des expériences aussi enrichissantes aux boursiers du Talent Pipeline Program ainsi qu'aux employés de PTC », a déclaré Stuart W. Peltz, Ph.D., directeur général de PTC Therapeutics. « En raison de son succès, nous sommes ravis de poursuivre ce programme novateur pour une deuxième année. Nous sommes ravis de faire venir un nouveau groupe de jeunes gens talentueux, de les inviter à se joindre à la famille de PTC et de leur offrir une riche occasion d'utiliser leur éducation pour apprendre et grandir. »

Le processus de sélection des boursiers, le soutien des managers et les activités en milieu professionnel correspondent à l'objectif de PTC d'attirer, de perfectionner et de retenir les meilleurs candidats et les talents les plus brillants. La période de dépôt des demandes de participation de 2022 débutera le 11 février 2022. Le programme débutera en juin 2022.

À propos du Talent Pipeline Program

Le 2022 Talent Pipeline Program accueillera environ 30 boursiers dans un programme d'expérience professionnel qui durera un an. Ce programme est assorti d'une allocation. Certains postes exigeront que les participants vivent près des sites de recherche ou de fabrication de PTC dans le New Jersey et en Californie, et d'autres postes seront à distance. Les boursiers retenus recevront un certificat d'achèvement et une lettre de recommandation. En outre, leur candidature sera examinée lors de futures ouvertures de poste chez PTC. Pour plus d'informations sur le Talent Pipeline Program, veuillez consulter le site https://www.ptcbio.com/careers/talent-pipeline-program-fellowship/ .

À propos de PTC Therapeutics, Inc.

PTC est une entreprise biopharmaceutique mondiale axée sur la science et la recherche, le développement et la commercialisation de médicaments cliniquement différenciés qui procurent des avantages aux patients atteints de maladies rares. La capacité de PTC à innover pour identifier de nouvelles thérapies et à commercialiser des produits à l'échelle mondiale est ce qui, fondamentalement, stimule l'investissement dans un pipeline robuste et diversifié de médicaments transformateurs. La mission de PTC est de permettre aux patients qui ont peu ou pas d'options thérapeutiques d'accéder aux meilleurs traitements de leur catégorie. La stratégie de PTC consiste à tirer parti de sa solide expertise scientifique et clinique et de son infrastructure commerciale mondiale pour proposer des traitements aux patients. L'équipe de PTC est persuadée que cela permet de maximiser la valeur pour tous ses intervenants. Pour en savoir plus sur PTC, visitez notre site www.ptcbio.com et suivez-nous sur Instagram, Facebook, Twitter et LinkedIn.

Pour plus d'informations :

Investisseurs :

Kylie O'Keefe

+1 (908) 300-0691

kokeefe@ptcbio.com

Médias :

Jeanine Clemente

+1 (908) 912-9406

jclemente@ptcbio.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/813732/PTC_Therapeutics_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 13 janvier 2022 à 15:53 et diffusé par :