FarEye rejoint l'écosystème Microsoft Cloud for Retail afin d'optimiser l'expérience du commerce de bout en bout





CHICAGO, 13 janvier 2022 /PRNewswire/ -- FarEye , plateforme SaaS mondiale qui transforme le dernier kilomètre, a annoncé aujourd'hui sa sélection par Microsoft en tant que partenaire d'amplification du Microsoft Cloud for Retail. Cette collaboration permet d'autonomiser et de transformer la façon dont les détaillants orchestrent, suivent et optimisent le déplacement des marchandises. Ainsi, les entreprises peuvent réduire les coûts logistiques tout en répondant aux besoins des consommateurs finaux.

Afin de rester compétitifs dans un paysage en constante évolution, les détaillants doivent adopter un cadre logistique solide avec une attention particulière aux solutions de livraison du dernier kilomètre pour se différencier quant à la satisfaction client.

« Microsoft réunit des leaders de tous les secteurs de la vente au détail pour aider les détaillants à améliorer leurs solutions de livraison afin d'offrir une expérience client positive », a déclaré Amit Bagga, directeur du financement de FarEye. « Cette collaboration est le signe d'une forte reconnaissance du secteur, et nous sommes impatients de voir la puissance que la plateforme de gestion intelligente des livraisons de FarEye peut apporter à l'écosystème de vente au détail de Microsoft. »

Les capacités combinées de Microsoft Cloud for Retail et de FarEye peuvent offrir les éléments suivants aux détaillants :

Routage dynamique en temps réel

Amélioration du contrôle opérationnel

Expérience client cohérente et reconnue

« Nous sommes convaincus que les outils de visibilité des livraisons de FarEye et sa plateforme évolutive low-code/no-code seront un élément essentiel pour rationaliser le processus d'exécution et numériser les offres de service à la clientèle des détaillants », a déclaré Shelley Bransten, vice-présidente, WW Retail & Consumer Goods Industries, Microsoft. « L'ajout de FarEye à notre liste de partenaires de vente au détail renforce notre capacité à transformer les livraisons et l'expérience client actuelles. »

La plateforme intelligente de gestion des livraisons de FarEye traite 100 millions de transactions par mois parmi 45 000 chauffeurs et 30 000 transporteurs parcourant plus d'un million de kilomètres par jour. La société travaille avec ses entreprises clientes dans des secteurs tels que le commerce de détail, l'industrie manufacturière, etc., afin de leur permettre de mieux contrôler leur logistique et d'offrir une expérience de livraison supérieure à leurs clients finaux.

Pour en savoir plus sur la plateforme et les capacités de FarEye, consultez www.getfareye.com .

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1494125/FarEye_Logo.jpg

