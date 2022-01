Doado, une application pour rendre accessible à tous la santé du dos





BORDEAUX, France, 13 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Nous sommes l'équipe Doado, une jeune start-up bordelaise dans l'e-santé. Notre but est simple : rendre accessible à tous la santé du dos au travers d'une application mobile ! Concrètement, il s'agit d'une Intelligence Artificielle (IA) qui évalue l'état d'une personne et propose ensuite des séances vidéos animées par nos kinésithérapeutes.

Doado est une team diverse : deux kinés (François Ripoll et Marin Guy), deux ingés (Alexandre Spriet et Julien Legay) et une responsable com (Hadia Ripoll Mekouar) !

Nous avons lancé l'application en septembre dernier en partenariat avec les magasins Decathlon de l'agglomération bordelaise. Nous avons hâte de pouvoir faire découvrir notre App à un maximum d'utilisateurs !

Tout a commencé par un appel à un ami kiné pour un mal de dos... Il a fallu quelques questions puis des exercices donnés, le tout en visio, pour soulager Alex. Une pandémie et un confinement ont éclaté, le télétravail était alors de mise, avec lui un mal de dos de plus en plus récurrent.

C'est ainsi que l'idée a émergé. Pourquoi pas se réunir pour fournir un service dispensé facilement par vidéo et disponible pour tous. Collègues, conjoints, mais surtout amis avons réuni nos forces, à distance bien entendu (le confinement oblige) !

Dans ce contexte, nous avons retroussé nos manches, enchaîné le télétravail la journée et le reste du temps, nous avons travaillé sur notre application. Nous voulions qu'elle soit capable de donner un programme personnalisé, grâce à notre IA, pour prendre soin de son dos. Nous tenions à ce que l'application soit "grand public", accessible et fondée sur du contenu scientifique.

Doado est né.

Aujourd'hui, Doado continue son évolution, notamment en devenant une des premières applications mobiles à s'entourer d'un Comité scientifique. Ce comité est composé de nombreux professionnels de santé complémentaires qui vont chacun apporter leur vision et leur spécificité sur le dos : des chirurgiens du dos, des médecins généralistes, des médecins du sport ou encore un rhumatologue.

Il sera chargé de modifier et valider le contenu scientifique de notre App, approfondir le contenu et la personnalisation des recommandations, ou encore tester certaines fonctionnalités directement sur le terrain.

N'hésitez pas à revenir vers nous, nous poser vos questions, vos remarques, car c'est avec vous également que l'on grandit !

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site https://doado.app .

Doado est disponible gratuitement sur AppStore et Playstore .

