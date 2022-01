INVITATION AUX MÉDIAS - Manifestation à l'école Victor-Doré - Le personnel de soutien scolaire dénonce le manque de reconnaissance envers les écoles spécialisées du Centre de service scolaire de Montréal (CSSDM)





MONTRÉAL, le 13 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Le personnel de soutien scolaire de l'Association professionnelle du personnel administratif (CSN) travaillant dans les écoles spécialisées dénoncera le manque de reconnaissance du gouvernement du Québec et la situation actuellement intenable.

Seront présent-es :

Claudine Léveillé, vice-présidente de l'APPA, responsable du secteur de l'adaptation scolaire

Michel Picard , Président de l'APPA

, Président de l'APPA Annie Charland , présidente du Secteur scolaire FEESP-CSN

, présidente du Secteur scolaire FEESP-CSN Linda Tavolaro , secrétaire générale de la Fédération des employées et employés de services publics de la CSN (FEESP-CSN)

Quoi : Manifestation Date : Jeudi 13 janvier 2022 Heure : 7h30 à 7h55 Endroit : 1350, boulevard Crémazie Montréal H2E 1A1

À propos de L'APPA-CSN

Affilié au Conseil central du Montréal métropolitain?CSN et à la Fédération de la santé et des services sociaux, L'APPA représente plus de 6000 salariés du soutien scolaire de la Commission scolaire de Montréal et de la Commission scolaire English-Montréal, pour les catégories d'emplois administratifs, techniques, para techniques, d'adaptation scolaire, des services de garde et de surveillance de dîner, notamment les techniciennes en éducation spécialisées et les préposées aux élèves handicapées qui travaillent dans les écoles spécialisées.

À propos de la Fédération des employées et employés de services publics FEESP-CSN Fondée en 1947 sous le nom de Fédération des employés municipaux, la Fédération des employées et employés de services publics compte plus de 425 syndicats affiliés représentant 65 000 membres oeuvrant dans le domaine des services publics et parapublics.

À propos du Conseil central du Montréal métropolitain-CSN

Affilié à la Confédération des syndicats nationaux, le CCMM-CSN regroupe plus de 100 000 membres des secteurs public et privé répartis au sein de 360 syndicats à Montréal, à Laval, au Nunavik et à la Baie James.

SOURCE CSN

Communiqué envoyé le 13 janvier 2022 à 05:00 et diffusé par :