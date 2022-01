HeiQ lance la première technologie de refroidissement textile à double action au monde





ZÜRICH, 13 janvier 2022 /PRNewswire/ -- HeiQ annonce le lancement d'une nouvelle technologie de refroidissement textile à double action, HeiQ Cool, la première technologie textile au monde à offrir à la fois un refroidissement par contact instantané et un refroidissement par évaporation continu.

En tenant compte de l'importance du contrôle de la température corporelle, où la surchauffe et la sensation de froid sont problématiques, les tissus optimisés par HeiQ Cool régulent constamment la température de la peau avec une double capacité de refroidissement. Dans un premier temps, l'absorption de l'énergie de fusion permet un refroidissement instantané par contact avant le premier signe de sueur et retarde l'accumulation de chaleur, suivie d'une action de vaporisation énergique qui imite le système de régulation thermique de la peau en assurant un refroidissement par évaporation continu tant que le corps est chaud et moite. Adapté à tous les tissus, le lancement initial se concentre sur les textiles de maison, en particulier les produits de couchage tels que la toile à matelas, les oreillers et le linge de lit en raison de son avantage évident permettant aux utilisateurs de passer une bonne nuit de sommeil. Il refroidit avant le premier signe de sueur, retarde l'accumulation de chaleur et régule continuellement la température. Refroidissant instantanément au toucher, les composants rechargent en synergie la couche superficielle en assurant un climat corporel constamment frais, sec et confortable.

Technologie de refroidissement textile à double action certifiée par l'USDA

Le polymère thermo-fonctionnel d'origine biologique dérivé d'huile végétale absorbe l'énergie thermique, procurant ainsi une sensation de refroidissement instantané. Si le corps continue de chauffer, il provoque de la transpiration et le polymère hydro-fonctionnel breveté transporte l'humidité avec la chaleur, créant un effet de refroidissement continu qui s'arrête une fois le refroidissement terminé. La combinaison d'un polymère hydro-fonctionnel et d'une formulation de polymère thermo-fonctionnel d'origine biologique dérivé d'huile végétale de HeiQ Cool contient plus de 50 % de composants d'origine biologique certifiés USDA®. Cette technologie est également conforme à la classe 1 de la norme OEKO-TEX et répond à la plupart des exigences RSL (liste des substances d'usage restreint) de la marque.

Hoi Kwan Lam, directeur marketing chez HeiQ a déclaré, « Depuis le début de la pandémie, les consommateurs investissent davantage dans l'amélioration du confort de leur maison. Nous passons un tiers de notre temps à dormir, c'est pourquoi il est important d'investir dans des produits qui nous garantissent une bonne nuit de sommeil. En effet, une recherche menée par Cotton Inc en 2017 a montré que 55 % des consommateurs recherchent des fonctions de thermorégulation dans leurs produits de literie. Ces dernières années, les consommateurs manifestent un fort désir pour des produits plus fonctionnels et plus durables. Non seulement le traitement de HeiQ Cool repose sur des composants plus durables que tout ce que vous trouverez sur le marché, mais le fait qu'il contribue à réguler efficacement votre température signifie probablement que vous pouvez réduire la consommation d'énergie du climatiseur ! »

Carlo Centonze, cofondateur et PDG de HeiQ, a déclaré : « Je suis très heureux que notre mission visant à améliorer la vie de milliards de personnes ait fait un grand pas dans la bonne direction avec le lancement de HeiQ Cool. C'est un témoignage supplémentaire de notre philosophie selon laquelle l'innovation est la seule voie à suivre et que les technologies durables sont à portée de main si nous y mettons tout notre esprit et notre coeur. J'espère que les consommateurs ont maintenant les moyens de passer une bonne nuit de sommeil et de faire du sport et de vivre dans un plus grand confort. »

À propos de HeiQ

Fondée en 2005 en tant que spin-off de l'École polytechnique fédérale de Zurich (ETH) et cotée sur le marché principal de la Bourse de Londres (LSE: HEIQ), HeiQ est un leader dans l'innovation textile créant certaines des technologies textiles les plus efficaces, durables et performantes sur le marché aujourd'hui. HeiQ a pour objectif d'améliorer la vie de milliards de personnes grâce à l'innovation des textiles et des matériaux. Combinant trois domaines d'expertise, la recherche scientifique, la production de matériaux spéciaux et la marque de produits de consommation, HeiQ est le partenaire d'innovation idéal pour créer des produits durables qui se différencient et capturer la valeur ajoutée au point de vente. Avec ses 14 bureaux, 7 sites de fabrication et 7 pôles de R&D, HeiQ emploie aujourd'hui 240 professionnels. La société dispose d'une capacité totale de 45 000 tonnes de produits chimiques spéciaux par an et fournit plus de 1 000 clients industriels dans plus de 60 pays. Aujourd'hui, les biens de consommation et les dispositifs médicaux HeiQ sont disponibles dans 56 pays. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.heiq.com

