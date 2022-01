CGTN : Entretien exclusif avec le porte-parole du Comité d'organisation des Jeux olympiques d'hiver de Pékin, Zhao Weidong, à propos des Jeux olympiques d'hiver de Pékin 2022





PÉKIN, 13 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Lorsque Pékin a obtenu pour la première fois les droits d'accueil pour les Jeux olympiques d'hiver de 2022, le Comité d'organisation des Jeux olympiques de Pékin a promis de faire de 300 millions de Chinois des amateurs de sports d'hiver. Zhao Weidong est porte-parole du Comité d'organisation des Jeux olympiques d'hiver de Pékin et directeur du département des médias et des communications de Pékin du Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de 2022. M. Zhao a fait de son mieux pour être dans l'esprit des Jeux olympiques en apprenant à skier, un sport que pratiquent peu les Chinois. La première incursion de M. Zhao dans le ski était ponctuée de chutes et de frustration, mais après quelques leçons, il est devenu plus à l'aise. Sa propre expérience de la maîtrise du ski donne l'exemple à beaucoup d'autres Chinois, incitant ceux-ci à s'adonner à cette activité, quelle que soit la courbe d'apprentissage.

Cependant, la pandémie de COVID-19 présente un obstacle que l'on ne peut surmonter seulement en étant enthousiaste. Alors que la pandémie se poursuit, le Comité d'organisation des Jeux olympiques d'hiver de Pékin ne prend aucun risque avec la sécurité des athlètes et du personnel. Depuis les Jeux de Tokyo, l'an dernier, le Comité International Olympique (CIO) et le comité organisateur de la ville hôte ont distribué des Playbooks aux athlètes et aux officiels afin d'assurer leur santé et leur sécurité, mais aussi celles des résidents. La deuxième édition des Playbooks de Pékin 2022 a été publiée le mois dernier et comprenait toutes les contre-mesures pour lutter contre la COVID-19, y compris la vaccination, les exigences d'entrée aux douanes, la surveillance de la santé pendant les Jeux et l'isolement. Pékin déploiera une stratégie de circuit fermé pour s'assurer que les athlètes et les officiels en visite puissent concourir dans une zone relativement sûre, isolée du grand public. Cette stratégie stricte assurera la sécurité du public et pourra servir de modèle pour de futurs événements sportifs. Les billets pour les Jeux à venir ne seront pas vendus aux spectateurs étrangers ni aux spectateurs des zones à risque élevé en Chine. En réponse à ces restrictions, le Comité d'organisation des Jeux olympiques d'hiver de Pékin a effectué des essais pour les spectateurs lors d'épreuves tests aux sites. M. Zhao et le reste du Comité d'organisation sont persuadés que les Jeux peuvent divertir les amateurs de sports d'hiver.

https://news.cgtn.com/news/2022-01-06/300-Million-People-Hit-the-Ice-Snow-16BlyVAEuUo/index.html

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=s4S46r85iis

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1724928/Exclusive_Spokesperson_Pékin_Winter_Olympics_Organising_Committee_Zhao_Weidong_Pékin.jpg

