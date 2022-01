SiliCycle inc. poursuit sa percée du marché du cannabis en obtenant l'autorisation de vendre directement des produits à des fins médicales





QUÉBEC, le 11 janv. 2022 /CNW Telbec/ - SiliCycle inc., une entreprise oeuvrant dans le domaine de la santé, fondée et établie à Québec, franchit une nouvelle étape lui permettant d'atteindre directement la clientèle médicale. L'entreprise a obtenu l'autorisation de vendre directement aux consommateurs possédant une prescription pour du cannabis médical. C'est par l'entremise de sa filiale PurCann Pharma et sous la marque de commerce OOVIEtm médicale que les premiers produits seront disponibles sur les marchés québécois et canadiens dans les prochaines semaines.

Vente aux consommateurs

SiliCycle, par le biais de sa filiale PurCann Pharma, mettra en marché différents produits riches en CBD. Grâce à l'expertise unique en extraction et purification d'ingrédients issus de biomasses naturelles et en chimie fine développée depuis plus de 26 ans, l'entreprise transforme le cannabis et le chanvre en extraits purifiés et standardisés riches en CBD.

Les produits mis en marché sous la marque OOVIEtm seront d'abord destinés à une clientèle médicale qui possède une prescription autorisant l'achat et la consommation. Les produits OOVIEtm médicale seront composés d'extraits de CBD de qualité supérieure, à haut taux de pureté, constants et standardisés.

Les produits mis sur le marché au cours des prochaines semaines se retrouveront sous forme d'huiles, d'atomiseurs, de crèmes et de gélules de CBD. Les utilisateurs auront donc accès à des produits normés, standardisés et aux concentrations stables, sans fluctuation en teneurs de CBD. Une avancée importante qui répond aux exigences des médecins prescripteurs.

Fournisseur d'entreprises du secteur pharmaceutique

SiliCycle fournit des ingrédients qui entrent dans la composition d'une multitude de produits pharmaceutiques et de médicaments depuis sa fondation en 1995. L'entreprise a la réputation de fournir des produits de haut standard et de qualité irréprochable.

L'entreprise a fait le choix d'investir le marché du cannabis en y mettant à profit cette qualité de production et de hauts standards. Aujourd'hui, les clients sont assurés d'obtenir des produits de très haute qualité, constants, et de haute pureté.

Installations

C'est dans une usine à la fine pointe de la technologie dans le Parc technologique du Québec métropolitain que la production d'extraits de cannabis et de chanvre s'effectue. Construite en 2009 et agrandie deux fois depuis, l'usine occupe plus de 45?000 pi2, dont 9?000 pi2 de laboratoires et 20?000 pi2 d'espace de fabrication et d'emballage -- un investissement totalisant 45 millions $. Le site est certifié ISO 9001:2015. Les espaces consacrés aux opérations de PurCann Pharma ont fait l'objet d'un nouvel agrandissement au cours des derniers mois pour soutenir la croissance rapide de ce secteur. Les Bonnes pratiques de production (BPP) du Règlement sur le cannabis de Santé Canada y sont implantées, et les normes BPF (GMP) le seront en 2022-2023.

Citation

«?Nous sommes tous excités et fiers d'enfin pouvoir offrir nos produits directement aux consommateurs. Les utilisateurs médicaux peuvent avoir confiance en nos produits qui sont de la plus haute qualité selon les standards pharmaceutiques. SiliCycle est active dans le secteur de la santé et du bien-être depuis plus de 25 ans et respecte les plus hauts standards depuis ses tout débuts.

Notre ambition est de devenir une compagnie de cannabis qui offre des produits de grade pharmaceutique. Nous avons une expertise de très haut niveau et ce segment de marché est actuellement inoccupé. Très peu d'entreprises dans le secteur médical du cannabis ont des processus reconnus par l'industrie pharmaceutique comme nous les avons. Nous sommes confiants que les utilisateurs verront cette différence. »

Hugo St-Laurent

À propos de PurCann Pharma

PurCann Pharma est une filiale du Groupe SiliCycle qui se spécialise dans la production et la commercialisation d'extraits riches en cannabinoïdes à partir du chanvre et du cannabis cultivés au Canada. Les extraits purifiés et standardisés riches en CBD, THC et CBG sont commercialisés en vrac ou sous la forme de produits finis, tels que des huiles, des gélules, des vaporisateurs et des crèmes. PurCann Pharma offre également des services de RD, d'extraction et de purification.

À propos de SiliCycle inc.

SiliCycle, qui fait partie du Groupe SiliCycle, est une entreprise qui a été fondée en 1995 à Québec. Elle est un leader mondial dans le développement, la fabrication et la commercialisation de produits spécialisés destinés à l'industrie pharmaceutique et des sciences de la vie. Expert technique en chimie fine, SiliCycle vend dans plus de 105 pays ses solutions en extraction et purification de molécules d'intérêt de même qu'en chimie de la silice. Le savoir-faire de Groupe SiliCycle est recherché par les grandes fabrications industrielles des compagnies pharmaceutiques, cosmétiques, nutraceutiques, alimentaires et des laboratoires analytiques et de chimie du monde entier. Les membres de la famille SiliCycle sont des compagnies technologiques réalisant de la recherche et du développement, de la fabrication et visant les marchés mondiaux avec des produits et services dédiés à la santé, au bien-être de même qu'à la sauvegarde de l'environnement.

SOURCE SiliCycle inc

Communiqué envoyé le 11 janvier 2022 à 12:11 et diffusé par :