La ministre Gould nomme de nouveaux membres au Comité consultatif national sur les Prix pour le bénévolat du Canada





GATINEAU, QC, le 11 janv. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Karina Gould, a annoncé la nomination de cinq nouveaux membres au Comité consultatif national sur les Prix pour le bénévolat du Canada. Le Comité consultatif national joue un rôle important afin de soutenir la ministre en recommandant des lauréats.

Les collectivités canadiennes continuent de prospérer grâce aux généreux efforts des 12,7 millions de bénévoles au pays. Par l'entremise des Prix pour le bénévolat du Canada, le gouvernement fédéral souligne l'importance de l'engagement communautaire et vise à encourager tous les Canadiens à faire du bénévolat. L'appel de nominations pour les Prix pour le bénévolat du Canada de 2021 a été lancé le 5 décembre et est ouvert jusqu'au 4 mars 2022.

Tous les membres du Comité sont choisis par la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social. Ils sont sélectionnés en fonction de leur expérience dans la communauté du bénévolat et de façon à refléter la diversité culturelle, linguistique et régionale du Canada.

Membres nouvellement nommés au Comité consultatif national

Brenda Martinussen, Balmoral (Manitoba)

David Iwaasa, Burnaby (Colombie-Britannique)

Myrna Adams, Brampton (Ontario)

Nicolas Brown, Westlock (Alberta)

Sylvia Parris-Drummond, Halifax (Nouvelle-Écosse)

Citation

« En tant que bénévoles expérimentés, les membres nouvellement nommés au Comité possèdent des connaissances et des idées précieuses fondées sur les collectivités qu'ils servent et un engagement dans le domaine du bénévolat. La remise des Prix pour le bénévolat du Canada constitue une occasion unique de souligner les contributions inestimables des bénévoles de partout au pays, et j'ai hâte de travailler avec les membres du Comité consultatif national afin de célébrer et de reconnaître les Canadiens qui laissent leur marque dans leur collectivité. »

- L'honorable Karina Gould, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

Faits en bref

Les membres du Comité consultatif national sont des leaders communautaires et des bénévoles.

Les membres choisis ont posé leur candidature dans le cadre d'un processus en ligne accessible à tous les Canadiens, du 8 mars au 8 avril 2021.

Les membres du Comité consultatif national conseillent la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social pour toute question relative à la sélection des lauréats des Prix pour le bénévolat du Canada .

. Les membres du Comité consultatif national examinent les candidatures les mieux cotées en lien avec les Prix pour le bénévolat du Canada et recommandent des lauréats à la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social.

et recommandent des lauréats à la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social. Les membres du Comité sont nommés pour un mandat de trois ans.

L'appel de candidatures permettant de présenter une candidature à un Prix pour le bénévolat du Canada est ouvert jusqu'au 4 mars 2022.

