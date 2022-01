Un nouveau livre d'or audio, enregistré via un téléphone vintage, immortalise les mariages et les événements à travers le Canada

Aras, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions PLM pour concevoir, construire et exploiter des produits complexes, annonce sa fusion, effective dès aujourd'hui, avec Minerva Group, principal partenaire d'implémentation d'Aras Innovator....

L'équipe Bell est endeuillée par le décès d'Ian Greenberg, cofondateur d'Astral Media et membre du conseil d'administration de BCE, qui est mort hier à l'âge de 79 ans. Modèle respecté en matière de leadership d'entreprise, d'innovation dans le...