Bell Canada célèbre la vie et l'héritage du pionnier de la radiodiffusion canadienne Ian Greenberg

MONTRÉAL, le 11 janv. 2022 /CNW Telbec/ - L'équipe Bell est endeuillée par le décès d'Ian Greenberg, cofondateur d'Astral Media et membre du conseil d'administration de BCE, qui est mort hier à l'âge de 79 ans. Modèle respecté en matière de leadership d'entreprise, d'innovation dans le domaine des médias et de service communautaire, M. Greenberg a fait passer Astral, qui fait maintenant partie de Bell Média, d'une entreprise de photographie à un chef de file international du multimédia.

« Avec le décès d'Ian Greenberg, le Canada a perdu un visionnaire des affaires et une légende des médias, et nous, chez Bell, avons perdu un collègue et un ami sage et aimable, a déclaré Gordon Nixon, président du conseil de BCE Inc. et de Bell Canada. Ian a inspiré tous les membres du conseil d'administration de BCE par son intégrité, sa perspicacité et son optimisme quant aux possibilités qui s'offrent aux médias canadiens, et il nous manquera beaucoup. »

« Je suis extrêmement fier d'avoir connu et travaillé avec Ian Greenberg, un compatriote montréalais, un mentor et une source d'inspiration de tous les jours pour moi. En tant que partenaire d'Ian dans le cadre de l'acquisition d'Astral Media par BCE et de l'expansion nationale de Bell Média, j'ai toujours été impressionné par son sens aigu des affaires, son intégrité naturelle et son chaleureux sens de l'humour, a déclaré Mirko Bibic, président et chef de la direction de BCE et de Bell. Au nom de toute l'équipe Bell, je présente nos plus sincères condoléances à la famille d'Ian, à ses amis et à tous ceux qui ont eu la chance de le connaître. »

Ian Greenberg a cofondé Astral, avec ses frères, à Montréal en 1961. Alors que l'entreprise commençait sa transition de détaillante de photographie à créatrice et distributrice mondiale de contenu dans les années 1990, M. Greenberg a assumé le rôle de chef de la direction et a présidé pendant seize années consécutives de croissance rentable avant l'acquisition d'Astral Media par BCE en 2013. Il s'est joint au conseil de BCE à titre d'administrateur après l'acquisition et siégeait au comité de vérification et au comité des ressources en cadres et de rémunération.

À la fois membre du Temple de la renommée de l'Association canadienne des radiodiffuseurs et du Panthéon des personnalités canadiennes des Affaires, M. Greenberg a reçu en 2007 le prix Ted Rogers and Velma Rogers Graham pour ses importantes contributions à la radiodiffusion canadienne. Ses frères et lui ont reçu le prix Eleanor Roosevelt Humanities pour leur soutien à un large éventail de causes philanthropiques. Il a été membre du Conseil canadien des chefs d'entreprise et gouverneur de l'Hôpital général juif de Montréal.

