GFT Canada accélère sa croissance et annonce la nomination d'André Gagné comme nouveau président-directeur général





L'accélération du virage numérique dans le secteur financier canadien ouvre de nouveaux marchés pour GFT

canadien ouvre de nouveaux marchés pour GFT 600 professionnels de GFT Canada accompagneront les banques et les assureurs dans leur virage numérique

QUÉBEC, le 11 janv. 2022 /CNW Telbec/ - GFT Canada poursuit sa croissance et annonce la nomination d'André Gagné à la tête de l'entreprise. Ce dernier succède à M. Alain Lamothe à titre de président-directeur général, et ce depuis le 1er janvier 2022. Fort d'une expérience de 25 années dans le domaine des TI, dont 9 ans au sein de GFT Canada, M. Gagné dispose de tous les atouts pour poursuivre le développement de GFT Canada et renforcer sa présence à l'échelle du pays.

Les clients de GFT peuvent compter sur un leader expérimenté

Arrivé au sein l'entreprise en 2013 comme architecte de solution, André Gagné a une longue feuille de route et de succès à son actif. Il a rapidement progressé pour se joindre à l'équipe de gestion, puis est devenu vice-président du Centre de développement.

La CEO du groupe mondial GFT, Marika Lulay, a souligné : "Nous voulons que nos clients aient la certitude d'avoir à leurs côtés des partenaires de transformation exceptionnels. M. Gagné est en effet un leader éprouvé et je suis ravie que nous procédions à cette nomination au sein de notre propre organisation."

Parmi ses principales réalisations, citons

sa contribution à la réalisation de projets d'envergure pour de grands assureurs,

l'établissement du centre d'excellence de GFT Canada en matière d'assurance et

sa contribution à la réputation internationale de l'entreprise.

Une équipe dédiée vers une trajectoire de croissance claire

GFT Canada a connu une croissance annuelle de plus de 20 % au cours des 11 dernières années. En particulier, M. Gagné souhaite profiter de l'accélération du virage numérique dans le secteur financier pour consolider la présence de GFT Canada auprès des grandes firmes en assurance. Un autre de ses objectifs majeurs est de conquérir le secteur bancaire canadien.

Pour concrétiser ses ambitions, le dirigeant entend s'appuyer sur une équipe de 600 professionnelles et professionnels répartie à Québec, Toronto et Montréal. Il peut également compter sur la force du Groupe GFT qui développe des solutions durables à travers les nouvelles technologies - de l'ingénierie du cloud et de l'intelligence artificielle à Blockchain/DLT. Soulignons également que, grâce aux Centres d'excellence de GFT répartis en Amérique latine, en Europe, en Asie et au Québec, GFT Canada a accès aux plus récentes innovations technologiques pour accompagner ses clients.

L'accélération du virage numérique : une formidable opportunité de développement

Résolument tourné vers l'avenir, M. André Gagné est confiant que les facteurs de succès sont au rendez-vous pour poursuivre la croissance de GFT Canada.

« Bien que le virage numérique soit déjà bien amorcé dans les secteurs de l'assurance et de la banque, la pandémie a renforcé la nécessité d'accélérer ce dernier. Plus que jamais, la transformation numérique est un moteur de développement dans ces secteurs, qui se tournent désormais vers des technologies de pointe et des innovations disruptives telles que l'intelligence artificielle », affirme M. André Gagné, président-directeur général GFT Canada.

Une expertise en technologie recherchée

Au cours des deux dernières années, GFT Canada a noté une recrudescence marquée de la demande en services-conseils pour la transformation numérique des services financiers. De la mise à niveau des plateformes informatiques par les institutions à la rationalisation et l'automatisation des processus d'affaires. Une tendance confirmée par une étude de Forrester Consulting[1], selon laquelle

68% des entreprises canadiennes affirment avoir accéléré leur stratégie numérique et

57% ont augmenté leur budget en transformation numérique.

Or, comme c'est le cas dans toutes les transformations, il est crucial que celle-ci soit bien gérée. Des partenaires compétents sont donc essentiels pour que le voyage vers le monde numérique se déroule sans heurts et soit couronné de succès. C'est là que des firmes spécialisées comme GFT se démarquent en offrant une expertise approfondie dans toutes les phases des projets complexes de transformation numérique dans le secteur de la banque et de l'assurance.

« Fort de l'expertise des équipes de Québec, Montréal et Toronto, des professionnels passionnés d'innovation et de technologies au service des stratégies d'affaires, GFT Canada est en mesure de bien outiller ses clients dans la transformation de leurs organisations afin de tirer le plein potentiel des nouvelles technologies. Le monde s'accélère, les transformations numériques aussi. La nouvelle gestion de GFT Canada compte bien tout mettre en oeuvre pour aider les clients actuels et futurs à rester ou devenir des leaders de leurs domaines », conclut le nouveau président directeur général de GFT Canada.

À propos de GFT -- Façonner l'avenir des entreprises numériques

En tant que pionnier de la transformation numérique, GFT développe des solutions durables à travers les nouvelles technologies - de l'ingénierie du cloud et de l'intelligence artificielle à Blockchain/DLT.

Grâce à sa profonde expertise technologique, ses partenariats solides et son savoir-faire complet sur le marché, GFT offre des conseils aux secteurs de la finance et de l'assurance, ainsi qu'à l'industrie manufacturière. Grâce à l'utilisation intelligente de solutions informatiques, GFT augmente la productivité et crée de la valeur ajoutée pour ses clients. Les entreprises bénéficient d'un accès facile et sûr à des applications informatiques évolutives et à des modèles commerciaux innovants.

Fondée en 1987 et implantée sur plus de 15 marchés pour assurer la proximité avec les clients, l'équipe de GFT est composée de plus de 8?000 talents déterminés. GFT leur offre des opportunités de carrière dans tous les domaines de l'ingénierie logicielle et de l'innovation. L'action GFT Technologies SE est cotée dans l'indice SDAX de la Bourse allemande (ticker : GFT-XE).

www.gft.com

www.blog.gft.com

www.linkedin.com/company/gft-group/

www.twitter.com/gft

Ce communiqué de presse peut également être téléchargé via la salle de presse de GFT.

_________________________ 1 Étude menée au Canada par Forrester Consulting en juillet 2020

SOURCE GFT Canada

Communiqué envoyé le 11 janvier 2022 à 09:00 et diffusé par :