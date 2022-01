CLEVR nomme l'ancien responsable de Nutmeg et Monument directeur général au Royaume-Uni





Michael Winfield prend la tête de l'unité de services financiers low-code/no-code

AMERSFOORT, Pays-Bas, 11 janvier 2022 /PRNewswire/ -- CLEVR, le fournisseur de logiciels avec service (SwaS) low-code et no-code (LCNC), a annoncé la nomination de Michael Winfield à la tête de son unité de services financiers basée au Royaume-Uni. Il sera responsable des initiatives mondiales de CLEVR en matière de commercialisation auprès des banques de détail, des prêteurs, des sociétés de crédit immobilier, des assureurs, des prestataires de services de retraite et des gestionnaires d'actifs et de patrimoine.

« Le low-code et le no-code constituent la prochaine révolution technologique, dans le sillage de la révolution du cloud », a déclaré Angelique Schouten, PDG de CLEVR. « Michael a été aux commandes d'entités réglementées comme Monument, Nutmeg, Octopus et Janus Henderson. Son expérience opérationnelle directe des processus fondamentaux peut aider les organisations financières à surfer sur cette vague d'innovation. Cela fait de lui le choix naturel pour diriger nos activités dans ce secteur. »

CLEVR est une société de services technologiques en pleine expansion. Son offre SwaS basée sur Mendix est idéale pour les sociétés de services financiers qui souhaitent exploiter la puissance du low-code. En effet, la croissance et l'innovation de leur organisation sont limitées par des solutions SaaS standard et la pénurie de développeurs, alors que l'offre de CLEVR est facilement personnalisable. La technologie LCNC offre des vitesses de développement 10 fois plus rapides. Les analystes prévoient que 75 % de l'ensemble du développement sera réalisé sur des plateformes LCNC d'ici 5 ans.

« Le low-code accélère la vitesse, la flexibilité et l'adaptabilité qui font souvent défaut au high-code », a déclaré Michael. « Le LCNC permet de libérer les opérateurs du poids des longues mises en oeuvre technologiques. Pour les start-ups, il permet de réduire radicalement le délai de mise sur le marché, ce qui est devenu une nécessité concurrentielle. Trop d'entreprises souffrent en silence, se débattant avec des arriérés et des appels prioritaires qu'elles n'auraient tout simplement pas à gérer si elles adoptaient le low-code. L'accent mis par CLEVR sur la réussite numérique durable et son expérience auprès de plus de 400 clients en font la société idéale pour moi. »

Michael a plus de 20 ans d'expérience dans le domaine des services financiers. Récemment, il a mis en place diverses fonctions opérationnelles à la Monument Bank en vue de l'obtention de sa licence complète auprès de l'organisme de réglementation du Royaume-Uni. Avant cela, il a travaillé comme consultant stratégique et a fait partie de l'équipe de lancement de Nutmeg, la première et principale plateforme numérique de gestion de patrimoine en Europe.

À propos de CLEVR

CLEVR est le fournisseur de solutions de logiciels avec service (SwaS) low-code et no-code et le principal partenaire expert de Mendix. Ses 250 concepteurs assistent plus de 400 clients dans 18 pays, dont ING, Siemens Financial Services, Achmea et Euler Hermes. Volpi Capital soutient la stratégie d'achat et de développement de CLEVR depuis 2019.

