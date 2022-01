Rogers Communications nomme Tony Staffieri au poste de président et chef de la direction





TORONTO, 10 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers Communications a annoncé aujourd'hui la nomination de Tony Staffieri au poste de président et chef de la direction de la Société. Son entrée en fonction est immédiate. Cette nomination est le résultat de recherches commencées par le conseil d'administration de Rogers le 16 novembre 2021, date à laquelle M. Staffieri a été nommé président et chef de la direction par intérim. Il a également été nommé au conseil d'administration.



« La nomination de Tony au poste de président et chef de la direction place Rogers dans une excellente position, alors que nous nous préparons à conclure la transaction avec Shaw et son intégration au cours de la première moitié de 2022, a affirmé Edward Rogers, président du conseil d'administration. Il s'agit d'un moment important de l'histoire de l'entreprise. Le conseil d'administration a entièrement confiance en la capacité de Tony de diriger Rogers. »

« C'est un immense honneur d'être nommé président et chef de la direction. Je me réjouis des occasions qui s'offrent à Rogers, en misant sur notre ensemble d'actifs exceptionnels et notre équipe solide, a déclaré Tony Staffieri, président et chef de la direction, Rogers Communications. Je me concentre toujours sur l'amélioration de la valeur pour les actionnaires et de l'exécution, ainsi que la conclusion de la transaction avec Shaw pour créer une entreprise forte qui vise à offrir un service à la clientèle exceptionnel et les meilleurs réseaux au Canada. »

À propos de Rogers

Rogers est une fière entreprise canadienne dont l'objectif est de donner plus de possibilités aux Canadiennes et aux Canadiens au quotidien. Notre fondateur, Ted Rogers, a acheté sa première station de radio, CHFIMC, en 1960. Rogers a évolué et occupe désormais une position de chef de file dans le domaine de la technologie et des médias. Elle est vouée à offrir le meilleur en matière de service sans-fil et résidentiel, de contenu sportif et de médias aux gens et aux entreprises d'ici. Ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières en vigueur, y compris des énoncés concernant l'issue de la transaction proposée avec Shaw Communications Inc. De par leur nature, les énoncés prospectifs exigent de Rogers qu'elle pose des hypothèses et fasse des prévisions, et sont assujettis à des risques et incertitudes inhérents (dont bon nombre sont indépendants de notre volonté) et pourraient amener les résultats et événements réels à différer sensiblement des résultats exprimés ou projetés dans l'information prospective. Par conséquent, les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Tous les énoncés prospectifs sont formulés conformément aux dispositions d'exonération des lois canadiennes et américaines sur les valeurs mobilières applicables. Sauf si la loi l'exige, Rogers décline toute intention et obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs.

Relations avec les médias

media@rci.rogers.com

1-844-226-1338

Relations avec les investisseurs

Paul Carpino

647-435-6470

paul.carpino@rci.rogers.com

Communiqué envoyé le 10 janvier 2022 à 17:30 et diffusé par :