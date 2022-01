L'OCRCVM permet la reprise de la négociation - PLAN

Rogers Communications a annoncé aujourd'hui la nomination de Tony Staffieri au poste de président et chef de la direction de la Société. Son entrée en fonction est immédiate. Cette nomination est le résultat de recherches commencées par le conseil...

Redevances Aurifères Osisko Ltée (la « Société » ou « Osisko ») a le plaisir de fournir une mise à jour sur ses livraisons, ses ventes et sa marge monétaire du quatrième trimestre de 2021, ainsi qu'un survol des progrès effectués au courant de...

La Banque de Montréal a annoncé aujourd'hui qu'elle accorde un escompte de deux pour cent sur ses actions ordinaires émises par la trésorerie selon les modalités de réinvestissement de dividendes de son Régime de réinvestissement de dividendes et...

Reprise des négociations pour : Société : SQI Diagnostics Inc. Symbole à la Bourse de croissance TSX : SQD Les titres : Oui Reprise (HE) : 08 h 00 01/11/2022 L'OCRCVM peut prendre la décision de suspendre (ou d'arrêter) temporairement les opérations...