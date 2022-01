Qraft Technologies obtient de SoftBank Group Corp. un investissement de 146 millions USD et conclut avec ce dernier un partenariat stratégique pour accélérer l'utilisation de l'IA dans le secteur de la gestion d'actifs





Qraft Technologies, Inc. («Qraft» ou «la Société»), la fintech basée sur l'IA, a annoncé ce jour avoir obtenu de SoftBank Group Corp. («SoftBank») un financement de 146 millions USD comprenant des capitaux de croissance primaires et des capitaux secondaires à utiliser pour financer des achats d'actions auprès des investisseurs. La transaction proposée devrait accélérer l'actuelle expansion de Qraft aux États-Unis et en Chine et permettre également aux deux parties de se lancer dans des projets stratégiques visant à exploiter les possibilités, pour SoftBank, de développer la gestion de portefeuille d'actifs cotés basée sur l'IA.

Basée à Séoul, Qraft développe et exploite des algorithmes fondés sur l'apprentissage automatique qui fournissent des signaux de pondération de portefeuille pouvant générer des performances supérieures aux indices. La Société a démontré l'impact positif de son moteur d'IA exclusif sur tous ses ETF cotés au NYSE. Qraft propose également des solutions d'IA B2B ? allant du traitement des données aux rapports d'investissement, en passant par l'élaboration de stratégies d'investissement, l'exécution des ordres et l'analyse ? qui créent des valeurs exceptionnelles pour les gestionnaires d'actifs du monde entier.

«Grâce à ses technologies d'IA exclusives testées et éprouvées sur le marché boursier américain, Qraft est capable de révolutionner la façon dont les établissements financiers gèrent les actions cotées en Bourse, a déclaré Kentaro Matsui, associé directeur de SB Investment Advisers et ancien directeur général de SoftBank Group Corp. En nous appuyant sur notre vaste écosystème d'IA, nous sommes ravis de nous associer à M. Kim et à l'équipe de Qraft pour soutenir la mission qu'ils se sont donnée: transformer le secteur de la gestion d'actifs à l'échelle mondiale.»

Marcus Kim, PDG de Qraft, pense que l'opération «créera d'énormes synergies entre SoftBank, le leader de l'investissement dans les start-ups disruptives, et la gestion des actions cotées en Bourse soutenue par l'IA de Qraft. Et ce ne sont que les débuts de la technologie de l'IA qui va transformer fondamentalement un secteur de la gestion d'actifs représentant une valeur de 100 000 milliards USD.»

Robert Nestor, ancien président de Direxion ETFs et responsable de l'activité iShares Factor ETF, qui a récemment pris les commandes de l'expansion de Qraft aux États-Unis en tant que PDG pour les États-Unis, a déclaré: «Les capacités d'IA que Qraft peut mettre au service de la gestion des investissements sont sans égales et, vu la rapidité de leur évolution, la Société est prête à bouleverser le secteur. Par cet investissement, SoftBank Group montre qu'il est convaincu de ces capacités. Ensemble, nous allons bouleverser la gestion d'actifs.»

Pour soutenir ces futurs succès, Qraft prévoit d'accélérer ses activités mondiales en recrutant les meilleurs talents et en ouvrant de nouveaux bureaux à New York, San Francisco et Hong Kong.

À propos de Qraft Technologies

Qraft Technologies, Inc. s'est donné pour mission de transformer le secteur de la gestion d'actifs. Du traitement des données à la recherche de pointe et aux signaux de trading, Qraft possède une vaste expérience du développement de solutions d'IA innovantes qui ont été adoptées par les principaux établissements financiers et transformées en produits et services d'IA à succès, notamment l'une des principales plateformes d'ETF d'actions basées sur l'IA et le plus grand fournisseur de robo-advisors de Corée du Sud.

