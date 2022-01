Avis aux médias - La ministre Ng fera une annonce virtuelle au sujet du Fonds pour l'écosystème de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat





OTTAWA, ON, le 10 janv. 2022 /CNW/ - La ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique, l'honorable Mary Ng, fera une annonce au sujet du Fonds pour l'écosystème de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat. La ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, l'honorable Marci Ien, et le secrétaire parlementaire de la ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique, Arif Virani, prendront également part à l'annonce. Une séance de questions à l'intention des représentants des médias suivra.

Date : Le mardi 11 janvier 2022



Heure : 10 h 15 (heure de l'Est)

Notes

Les représentants des médias qui souhaitent assister à l'événement virtuel doivent le confirmer par écrit à Alice Hansen au plus tard à 20 h (heure de l'Est) le lundi 10 janvier, afin de recevoir l'hyperlien leur permettant d'y accéder.

au plus tard à 20 h (heure de l'Est) le lundi 10 janvier, afin de recevoir l'hyperlien leur permettant d'y accéder. Il leur est demandé de se joindre à l'appel au plus tard 15 minutes avant le début de l'événement.

Les membres du public pourront regarder la diffusion en direct sur la page Facebook Entreprises Canada.

