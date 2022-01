Mary Kay Inc. et la Mary Kay Ash FoundationSM célèbrent les évènements marquants de la fin de l'année 2021





Mary Kay Inc., société mondiale de développement de l'entrepreneuriat, et défenseure de la responsabilité sociale et de la durabilité des entreprises, a publié aujourd'hui ses évènements marquants de fin d'année. En 2021, Mary Kay Inc. a poursuivi son engagement de plusieurs décennies à embellir la vie des femmes du monde entier, et à bâtir des communautés plus saines et plus durables.

Découvrez les réalisations de Mary Kay en 2021 dans ce rapport.

FAITS MARQUANTS DE LA FIN D'ANNÉE 2021

Excellence en affaires

Mary Kay a reçu 58 prix et distinctions honorifiques en 2021, notamment dans les domaines suivants : Réponse au COVID (22 prix) ; Reconnaissances de la part de partenaires concernant son impact social/ses rapports annuels (4) ; Distinction attribuée à l'équipe de direction de Mary Kay pour son leadership (7) ; Excellence en affaires (10) ; et un documentaire primé (4 prix ; 5 sélections de projection). De plus, Mary Kay et/ou sa fondatrice emblématique, Mary Kay Ash, ont fait l'objet de présentations dans deux études de cas de sociétés à Harvard, trois manuels et un travail de recherche.

La Société a annoncé la nomination de Wendy Wang au poste de présidente pour la région Asie-Pacifique. Plus de 54 % des membres de l'équipe de direction mondiale de Mary Kay sont des femmes.

Les marchés de Mary Kay ont célébré plusieurs anniversaires : Mary Kay Lituanie (10 ans) et Mary Kay Allemagne (35 ans).

La Société a été nommée parmi les Meilleurs employeurs américains de taille moyenne, de l'année 2021, par Forbes.

Optimisation du service client grâce au Mary Kay Global Design Studio et à l'innovation numérique

Le Mary Kay Global Design Studio et Glamhive ont annoncé le tout premier programme de téléréalité mondiale TikTok basée sur le style, intitulé Step & Repeat. La compétition a été l'occasion de mettre en vedette divers talents en matière de garde-robe, de maquillage et de coiffure, parmi les utilisateurs de TikTok, du monde entier. Des participants de plus de 30 pays ont présenté leurs talents, et la campagne révolutionnaire a été présentée dans le journal britannique Daily Mail , dans The Daily Front Row , et dans Vogue Business , soulignant l'approche innovante de l'entreprise et son exploitation d'une plateforme de réseaux sociaux relativement nouvelle.

, dans , et dans , soulignant l'approche innovante de l'entreprise et son exploitation d'une plateforme de réseaux sociaux relativement nouvelle. Lancement de Suite 13, une expérience beauté qui s'appuie sur la réalité virtuelle pour numériser le tout premier showroom virtuel pop-up de l'entreprise ; de Mary Kay MirrorMetm pour les métamorphoses en réalité augmentée ; et de l'application Mary Kay® Skin Analyzer pour scanner votre visage afin de déterminer un programme de soins de la peau, personnalisé.

La Société a célébré 25 ans de partenariat avec l'ambassadeur mondial de la beauté, Luis Casco.

La science derrière la beauté

Lancement des soins de la peau Clinical Solutionstm, une gamme composée de Mary Kay Clinical Solutionstm Retinol 0.5, et Mary Kay Clinical Solutionstm Calm + Restore Facial Milk, ayant reçu l'approbation du Dermatologists' Council.

La Dre Michelle Hines, Ph.D., directrice de la Formulation des produits, chez Mary Kay, a été annoncée comme présidente désignée de la Society of Cosmetic Chemists (SCC).

La Société a annoncé, en collaboration avec la Society for Investigative Dermatology (SID), des subventions dans le domaine de la santé de la peau et des maladies de la peau. Des subventions seront attribuées à des chercheurs menant des études révolutionnaires et innovantes sur la santé de la peau et les maladies de la peau, afin de découvrir de nouvelles perspectives et stratégies d'intervention.

La Société a annoncé les récipiendaires de plusieurs bourses d'études scientifiques, notamment : la Society of Cosmetic Chemists and Mary Kay Inc. ? Les bourses Madame CJ Walker, soutenant des étudiants issus des minorités sous-représentées qui poursuivent des études de premier cycle ou des études supérieures en chimie, physique, médecine, pharmacie, biologie, ou sciences et technologies connexes ; et a octroyé cinq bourses Girls in STEAM à de jeunes femmes actuellement engagées dans des recherches innovantes. Les lauréates 2021 sont les suivantes : Mylana Brodovska, Ukraine ; Selin Alara Ornek, Turquie ; Jordan Reeves, États-Unis ; Ivanna Hernandez, Colombie ; et Allie Weber, États-Unis.

La Société a partagé ses recherches lors de plusieurs conférences scientifiques virtuelles. Ces présentations comprenaient : un partage des recherches menées sur un processus de rétinisation progressive qui améliore considérablement la tolérance au rétinol pur plus concentré, tout en gardant les principaux avantages du rétinol pour la peau ; une présentation des résultats d'une étude d'application topique de rétinol pur montrant une amélioration de l'hyperpigmentation dans une population asiatique ; et une recherche montrant que les mécanismes de modulation associés à la fonction de barrière cutanée atténuent efficacement deux problèmes courants associés aux peaux sensibles.

Impact social/RSE

En 2021, le programme mondial d'autonomisation Pink Changing Lives SM de Mary Kay a apporté son soutien à plus de 15 ONG à travers le monde. Depuis 2008, le programme a touché plus de six millions de femmes et leurs familles, grâce à des partenariats avec plus de 3 000 organisations, et à des dons de plus de 16 millions USD.

de Mary Kay a apporté son soutien à plus de 15 ONG à travers le monde. Depuis 2008, le programme a touché plus de six millions de femmes et leurs familles, grâce à des partenariats avec plus de 3 000 organisations, et à des dons de plus de 16 millions USD. Mary Kay Chine : La province chinoise du Henan a été touchée par de graves inondations. En raison de ces inondations, au moins 33 personnes ont péri, 8 autres ont disparu, 200 000 habitants ont été évacués, 3 millions de personnes ont été touchées, tandis que les pertes économiques directes se sont élevées à environ 1,22 milliard de yuans. Mary Kay Chine a fait don de produits pour 1 million de yuans à la Henan Charity Federation.

Mary Kay Allemagne : Les inondations européennes qui ont touché l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique et les Pays-Bas ont été classées comme le phénomène naturel le plus destructeur ayant touché l'Europe du Nord. Mary Kay Allemagne s'est engagée à verser jusqu'à 100 000 euros pour soutenir les personnes affectées.

Mary Kay Espagne : En 2020-2021, la Société s'est associée à la Fundación Vicente Ferrer pour permettre aux enfants et à leurs familles d'accéder aux soins de santé en Inde. Avant la pandémie de COVID-19 (en 2018), Mary Kay Espagne a financé la construction d'une école pour enfants dans le village de Pagadalavaripalli, situé dans la région de Kadiri (Anantapur) en Inde.

Autonomisation des femmes

La Société a annoncé son engagement à faire progresser la parité des genres en publiant un exposé de position saluant la stratégie de la Commission européenne pour l'égalité des genres, pour 2020-2025, et en rejoignant le Forum Génération Égalité à Paris, ainsi que cinq Coalitions d'action mondiale visant à accélérer l'évolution vers l'égalité des genres d'ici 2026.

En collaboration avec ONU Femmes, l'OIT et WE Empower, la Société a publié une nouvelle version de l'outil « Strengthening Support for Women Entrepreneurs in COVID-19 Response and Recovery » (Renforcer le soutien aux femmes entrepreneures en termes de réponse à la COVID-19 et de relance des activités post-COVID) au niveau de la Commission de la condition de la femme (Commission on the Status of Women, CSW65).

» (Renforcer le soutien aux femmes entrepreneures en termes de réponse à la COVID-19 et de relance des activités post-COVID) au niveau de la Commission de la condition de la femme (Commission on the Status of Women, CSW65). Mary Kay et la Mary Kay Ash FoundationSM ont été reconnues dans le Rapport de l'Entité des Nations unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes concernant les activités du Fonds d'affectation spéciale des Nations unies pour l'élimination des violences faites aux femmes, relevant de la Commission de la condition de la femme (CSW65) et du Conseil des droits de l'homme.

Diversité, Équité et Inclusion (DEI)

La Société a annoncé que 100 % des administrateurs et du personnel de grade supérieur, basés aux États-Unis avaient suivi une formation obligatoire sur les préjugés inconscients.

La Société a publié des données sur la Diversité des genres sur le lieu de travail : 54 % des membres de l'équipe de direction mondiale de Mary Kay sont des femmes ; 61 % des effectifs mondiaux de Mary Kay sont des femmes ; 54 % des vice-présidents mondiaux et du personnel dirigeant sont des femmes ; 59 % des administrateurs et du personnel de grade supérieur sont des femmes.

En collaboration avec son partenaire mondial Equal Rights Trust, la Société a annoncé le lancement d'une recherche innovante sur l'inégalité des genres dans les algorithmes et l'intelligence artificielle, visant à lutter contre l'impact des systèmes algorithmiques, sur l'égalité et sur les genres, recherche présentée par Mary Kay.

Développement durable

La Société a annoncé sa stratégie mondiale de développement durable : Enrichir des vies aujourd'hui pour un lendemain durable. Notre approche holistique englobe trois volets du développement durable (économique, environnemental et social) à travers cinq piliers, activés par 15 engagements visant à garantir une décennie d'action durable.

La Société est devenue signataire de deux causes cruciales pour la protection des voies navigables de notre monde : le CEO Water Mandate, et l'initiative Sustainable Ocean Principles du Pacte mondial des Nations unies.

La Société a rejoint la Fondation Ellen MacArthur et est devenue membre de son Réseau, dans le cadre de son engagement à devenir une entreprise circulaire plus durable.

Mary Kay a sorti son deuxième documentaire, Forest of Hope au mois d'octobre dernier, à l'occasion de la Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP26), de 2021. Le documentaire met en lumière le travail d'Angelica, une éco-guerrière de 70 ans et leader d'un groupe de femmes entrepreneures engagées pour sauver les forêts de Monterrey.

au mois d'octobre dernier, à l'occasion de la Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP26), de 2021. Le documentaire met en lumière le travail d'Angelica, une éco-guerrière de 70 ans et leader d'un groupe de femmes entrepreneures engagées pour sauver les forêts de Monterrey. Dans le cadre de son partenariat avec l'Arbor Day Foundation, l'initiative de Time for Trees®, a annoncé la réalisation, avec un an d'avance, de son engagement consistant à planter 100 millions d'arbres et inspirer 5 millions de nouveaux planteurs d'arbres d'ici avril 2022.

Mary Kay est partenaire de The Nature Conservancy depuis 1991. En 2021, Mary Kay a soutenu sept projets dans les îles Salomon, dans le Territoire du Nord de l'Australie, en Nouvelle-Zélande, en Chine rurale, au Mexique, aux États-Unis, et au Canada.

À propos de Mary Kay

Comptant parmi les premières à avoir brisé le plafond de verre, Mary Kay Ash a fondé sa société de beauté il y a près de 60 ans avec à l'esprit trois objectifs : développer des opportunités enrichissantes pour les femmes, proposer des produits irrésistibles, et contribuer à un monde meilleur. De ce rêve est née une entreprise qui représente aujourd'hui plusieurs milliards de dollars avec des millions de consultants indépendants dans près de 40 pays. Mary Kay a pour vocation d'investir dans la science qui sous-tend la beauté et dans la fabrication de produits de soins de la peau, de cosmétiques de couleur et de parfums. Mary Kay s'engage à renforcer le pouvoir d'action des femmes et de leurs familles en collaborant avec des organisations du monde entier, en mettant l'accent sur le soutien à la recherche sur le cancer, en protégeant les survivantes de violences conjugales, en embellissant nos communautés et en encourageant les enfants à poursuivre leurs rêves. La vision initiale de Mary Kay Ash continue de rayonner, un rouge à lèvres à la fois. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.MaryKayGlobal.com.

Communiqué envoyé le 8 janvier 2022 à 20:50 et diffusé par :