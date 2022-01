SPARK TECHNOLOGIES garantit un engagement de capital de GEM à hauteur de 30 millions d'euros, alors que la société cherche à franchir le cap de la cotation en bourse.





SPARK Technologies, l'une des principales sociétés européennes de covoiturage de véhicules électriques, a annoncé la signature d'un accord avec GEM Global Yield LLC SCS, un groupe d'investissement privé et alternatif basé au Luxembourg, pour un engagement en capital de 30 millions d'euros.

En vertu de cet accord, GEM s'engage à fournir à SPARK une facilité de souscription d'actions d'un montant maximum de 30 millions d'euros pendant une durée de 36 mois après la date de cotation en bourse des actions de SPARK Technologies. SPARK restera maître du calendrier et, dans certaines limites, du montant maximum de chaque prélèvement individuel dans le cadre de cette facilité et n'a aucune obligation de prélèvement minimum.

Dans le cadre de la facilité de souscription d'actions et à partir de la date de cotation en bourse, SPARK émettra des bons de souscription auprès de GEM pour acheter, pendant une période de trois ans après la date de cotation en bourse, des actions ordinaires de SPARK, jusqu'à 4 % de la participation totale de SPARK à cette date de cotation en bourse, au prix d'exercice correspondant au prix de l'action à la date de cotation en bourse de SPARK. L'exercice de ces bons de souscription constituera un autre exercice de financement pour SPARK.

Sous réserve de la cotation en bourse, le bénéfice de ce financement sera utilisé pour entrer sur de nouveaux marchés de l'UE, augmenter massivement la clientèle et la taille de la flotte de SPARK, et poursuivre le développement des systèmes logiciels exclusifs.

« L'accord avec GEM permet de garantir le financement nécessaire à la poursuite de notre croissance annuelle multipliée par deux, à mesure que nous développons notre flotte de voitures électriques et que nous accédons à de nouvelles villes. Avec la certitude d'obtenir des capitaux à partir de la cotation en bourse sur un grand marché public européen, SPARK est désormais bien positionnée car la société est sur le point d'intensifier son développement », a ajouté Nerijus Dagilis, CEO de SPARK Technologies.

À propos de SPARK

SPARK Technologies est une société de covoiturage de véhicules électriques ayant pour but d'améliorer la vie quotidienne en proposant des trajets quotidiens sans émission, facilement accessibles et abordables dans les grandes villes européennes. La plateforme met à disposition une flotte de 1 500 voitures et est accessible pour le covoiturage sur l'application mobile SPARK dans des villes de l'Union européenne : Bucarest, Sofia, Plovdiv et Vilnius. À ce jour, la société a atteint une base de clients de plus de 250 000 personnes. SPARK est une société privée constituée en Lituanie. Pour de plus amples informations : www.espark.lt/en, www.spark.bg/en/, www.espark.ro/en/.

À propos de GEM

Global Emerging Markets (« GEM ») est un groupe d'investissement alternatif de 3,4 milliards de dollars avec des bureaux à Paris, New York et Nassau (Bahamas). GEM gère un ensemble diversifié de véhicules d'investissement orientés vers les marchés émergents et a réalisé plus de 480 transactions dans 70 pays. Chaque véhicule d'investissement a un niveau différent de contrôle opérationnel, de rendement adapté au risque et de profil de liquidité. La famille de fonds et les véhicules d'investissement permettent à GEM et à ses partenaires d'être exposés aux marchés suivants : buyouts de gestion de petites et moyennes capitalisations, investissements privés en actions de sociétés ouvertes et sélection d'investissements en capital-risque. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site http://www.gemny.com

