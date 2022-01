MAZDA CANADA COMMUNIQUE SES VENTES DE DÉCEMBRE ET DE L'ANNÉE 2021





RICHMOND HILL, ON, le 6 janv. 2022 /CNW/ - Mazda Canada Inc. (MCI) a annoncé aujourd'hui des ventes de 1 948 véhicules pour le mois de décembre, ce qui représente une baisse de 53,1 % par rapport à décembre 2020. Malgré les pénuries de stocks, particulièrement au dernier trimestre de 2021, les ventes totales de l'année 2021 s'établissent à 62 201 véhicules, ce qui représente une augmentation de 7,7 % par rapport à 2020.

POINTS SAILLANTS DES VENTES DE DÉCEMBRE ET DE L'ANNÉE 2021

Le CX-9 a achevé 2021 avec ses meilleures ventes sur l'ensemble de l'année jamais enregistrées, en hausse de 15,8 % par rapport à l'année précédente.

Le CX-5 a connu une croissance d'une année à l'autre en 2021, affichant une augmentation de 6,5 % par rapport à l'année précédente. Le CX-5 a incontestablement conquis la première place du palmarès des ventes de la gamme de Mazda en tant que modèle le plus vendu pour la troisième année consécutive.

La MX-5 a terminé l'année avec un gain de 500 % par rapport à décembre 2020 et a affiché une augmentation de 96,9 % pour toute l'année. Les ventes du MX-5 sur l'ensemble de l'année constituent les deuxièmes meilleures ventes annuelles de la marque au cours des 14 dernières années.

Le CX-30 a continué d'occuper une place de plus en plus importante dans la gamme, ayant connu sa meilleure année complète au chapitre des ventes et augmentant sa part des ventes dans la gamme de Mazda par rapport à 2020. Il a manqué de peu la deuxième place, juste derrière les ventes du Mazda3.

Les ventes combinées de l'année des modèles multisegments de Mazda, dont le CX-3, le CX-30, le CX-5 et le CX-9, s'établissent à 47 970 véhicules, ce qui représente une augmentation de 10,4 % par rapport à 2020.

Malgré ses nombreux défis, 2021 a été une année mémorable pour Mazda, car la marque a continué de mettre l'accent sur la sécurité et le bien-être des clients, des concessionnaires et des employés. Au sein de leurs collectivités, Mazda et ses partenaires détaillants ont trouvé de nouvelles façons novatrices d'offrir du soutien aux gens qui en avaient besoin. Qui plus est, un certain nombre de prix et de jalons ont ponctué l'année 2021 de la marque, notamment :

La Mazda3 de quatrième génération a remporté le prix Voiture canadienne de l'année 2021 décerné par l'AJAC, devenant ainsi la première voiture à remporter le prix global deux années de suite.

Le lancement du MX-30, le premier véhicule électrique à batterie de Mazda au Canada , a eu lieu. Au cours de sa première année de vente, le MX-30 a réussi à figurer dans le top 3 de la catégorie Modèle mondial de l'année.

, a eu lieu. Au cours de sa première année de vente, le MX-30 a réussi à figurer dans le top 3 de la catégorie Modèle mondial de l'année. Le CX-50, le premier véhicule qui sera construit dans la nouvelle usine de fabrication de Mazda aux États-Unis à partir de 2022, a fait sa première apparition mondiale.

La campagne Entrepreneurs légendaires a été lancée et a permis d'offrir un soutien allant jusqu'à 1 million de dollars aux petites entreprises partout au Canada , y compris une partie nommée par les concessionnaires et la collectivité.

, y compris une partie nommée par les concessionnaires et la collectivité. Pour la deuxième année consécutive, tous les véhicules Mazda ayant été testés ont reçu le prix MEILLEUR CHOIX SÉCURITÉ ou MEILLEUR CHOIX SÉCURITÉ+ pour 2021 de l'Insurance Institute for Highway Safety, ce qui fait de Mazda l'une des marques les plus sécuritaires sur la route. Ces véhicules comprennent les Mazda3 et Mazda3 Sport, le Mazda6, le CX-3, le CX-30, le CX-5 et le CX-9.



Décembre Décembre Glissement annuel Cumul annuel Cumul annuel Glissement annuel

2021 2020 Variation 2021 2020 Variation Mazda3 421 804 -47,6 % 11 804 12 769 -7,6 % Mazda6 21 92 -77,2 % 1 411 1 049 34,5 % MX-5 30 5 500,0 % 1 016 516 96,9 % Voitures de tourisme 472 901 -47,6 % 14 231 14 334 -0,7 % CX-3 160 285 -43,9 % 5 314 5 565 -4,5 % CX-30 146 590 -75,3 % 11 407 9 017 26,5 % CX-5 1 071 2 044 -47,6 % 26 571 24 753 7,3 % CX-9 68 331 -79,5 % 4 530 3 911 15,8 % Camions légers 1 476 3 250 -54,6 % 47 970 43 439 10,4 % MAZDA - TOTAL 1 948 4 151 -53,1 % 62 201 57 773 7,7 %

Mazda Canada Inc. supervise les ventes, le marketing, le service à la clientèle et le soutien aux pièces des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada détient un réseau de 163 concessionnaires dans tout le pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web pour les médias de Mazda Canada à l'adresse www.media.mazda.ca.

