CATO SMS ET PHARM-OLAM FUSIONNENT POUR CRÉER UN LEADER MONDIAL DES SERVICES BIOPHARMACEUTIQUES





La société nouvellement combinée occupe une position unique pour servir les petites et moyennes entreprises biopharmaceutiques

CARY, Caroline du Nord et BRACKNELL, Royaume-Uni, 5 janvier 2022 /PRNewswire/ --

Résumé de l'actualité :

CATO SMS, basée à Research Triangle Park (Caroline du Nord), et Pharm-Olam, basée à Bracknell (Royaume-Uni), fusionnent pour créer une organisation mondiale de services biopharmaceutiques, positionnée de manière unique pour servir les petites et moyennes entreprises biopharmaceutiques.

Situation du marché : Alors qu'environ 70 % de la propriété intellectuelle se trouve dans les petites et moyennes entreprises biopharmaceutiques, il est souvent difficile pour elles de bénéficier de toute l'attention et de l'expertise nécessaires pour concevoir et réaliser des études cliniques de phase I à IV.

Cette fusion change cette dynamique, permettant à CATO SMS et Pharm-Olam d'offrir une plus grande variété de services tout en fournissant le service personnalisé pour lequel elles sont connues.

CATO SMS, basé à Research Triangle Park, Caroline du Nord et Pharm-Olam, basé à Bracknell, Royaume-Uni, tous deux fournisseurs de services spécialisés en recherche clinique, ont annoncé aujourd'hui leur fusion pour former une organisation mondiale de services biopharmaceutiques de premier plan, positionnée de manière unique pour servir le nombre croissant de petites et moyennes entreprises développant des thérapies complexes.

Bien que les petites entreprises représentent actuellement près de 70 % de la propriété intellectuelle de l'industrie biopharmaceutique, elles ont souvent eu du mal à recevoir toute l'attention des ressources supérieures nécessaires pour concevoir et gérer efficacement les études cliniques. CATO SMS et Pharm-Olam unissent leurs forces pour combler cette lacune et répondre aux besoins spécifiques des petites et moyennes entreprises.

Mark A. Goldberg, M.D., président-directeur général de CATO SMS, a déclaré :

« CATO SMS et Pharm-Olam créent une organisation qui sera à la tête de l'industrie en répondant à une opportunité passionnante et à un besoin énorme. Ensemble, nous proposerons aux petites entreprises biopharmaceutiques une offre différenciée reposant sur une expertise scientifique approfondie, un modèle de partenariat et des solutions complètes permettant de surmonter les difficultés liées à la commercialisation de nouveaux traitements. En termes simples, notre objectif est d'être le leader du marché pour répondre aux besoins des petites et moyennes entreprises biopharmaceutiques ».

En tant qu'organisation unique, CATO SMS et Pharm-Olam gèreront des programmes de développement multinationaux dans le cadre de la recherche de phase I à IV, offrant :

une gamme complète de solutions comprenant des opérations d'essais cliniques à service complet, des services de biométrie et de pharmacologie clinique (y compris le pK de la population, la modélisation et la simulation) ;

un conseil de calibre mondial, y compris le développement clinique, la stratégie et les soumissions réglementaires mondiales, non cliniques, et la chimie, la fabrication et les contrôles (CMC) ;

une présence mondiale étendue couvrant 35 bureaux et plus de 60 pays en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Europe , en Inde et au Moyen-Orient ;

, en Inde et au Moyen-Orient ; une expertise scientifique et en développement de médicaments dans des domaines thérapeutiques complexes, y compris l'oncologie, les maladies rares, les maladies infectieuses, la thérapie cellulaire et génique, l'immunologie et les maladies nerveuses centrales ;

un service de proximité assuré par une équipe internationale de plus de 1 200 employés possédant des diplômes médicaux et scientifiques avancés et une expertise clinique et technique approfondie ;

la capacité d'effectuer de la recherche clinique pour le gouvernement des États-Unis en tant qu'un des rares organismes de recherche contractuels préqualifiés pour le faire.

Rob Davie, Ph.D., directeur général de Pharm-Olam, a déclaré :

« La collaboration avec CATO SMS est la prochaine étape vers la réalisation de notre mission, qui est d'être l'un des fournisseurs de recherche clinique les plus fiables de l'industrie. Les deux entreprises partagent une passion pour comprendre les besoins distincts de nos clients biopharmaceutiques et pour personnaliser nos équipes et nos solutions afin de leur permettre d'offrir des thérapies novatrices aux patients qui en ont besoin ».

Étapes suivantes

M. Davie se retirera de son rôle de PDG et agira en tant que conseiller principal pour soutenir la transition de Pharm-Olam, qui fera partie de CATO SMS. Les deux entreprises continueront de servir leurs clients sous leur marque respective jusqu'à ce qu'elles annoncent le nouveau nom de l'organisation combinée, prévu au début de 2022.

Les détails financiers de la fusion n'ont pas été divulgués.

CATO SMS

CATO SMS est un fournisseur mondial de solutions de recherche clinique, notamment dans les domaines des conseils stratégiques, des opérations d'essais cliniques offrant une gamme complète de services, de la biométrie et de la pharmacologie clinique. Avec plus de 30 ans d'expérience axée sur les besoins des petites entreprises biopharmaceutiques et des entreprises émergentes, CATO SMS conçoit et réalise efficacement des études - de la stratégie à l'approbation - pour des indications et des modalités complexes dans une variété de domaines thérapeutiques, avec un centre d'excellence reconnu en oncologie. L'expertise réglementaire, thérapeutique et opérationnelle de CATO SMS permet à l'entreprise d'atteindre ses objectifs et de dépasser les attentes. Veuillez consulter le site CATO-SMS.com pour plus d'informations.

Pharm-Olam

Pharm-Olam est une organisation mondiale de recherche clinique qui fournit des services d'essais sur mesure aux organisations pharmaceutiques, biotechnologiques, gouvernementales et de santé publique du monde entier. La société est spécialisée dans les thérapies à petites molécules et les produits biologiques en oncologie-hématologie, maladies rares, allergies, maladies auto-immunes, maladies infectieuses et vaccins. Fondée en 1994, avec des opérations dans 60 pays, Pharm-Olam va jusqu'au bout pour créer un monde plus sain grâce à des solutions CRO agiles, innovantes et personnalisées pour la recherche de phase I-IV. Apprenez comment à pharm-olam.com.

