La santé financière des régimes de retraite canadiens a continué de s'améliorer en 2021, selon Aon





TORONTO, le 4 janvier 2022 /CNW/ - Aon plc (NYSE : AON), le principal fournisseur mondial d'une vaste gamme de solutions pour la gestion du risque, des régimes de retraite et des programmes de santé, a annoncé aujourd'hui qu'au 31 décembre, le ratio de capitalisation global des régimes de retraite canadiens associés à l'indice composé S&P/TSX a augmenté, passant de 89,4 % à 97,2 % au cours des 12 derniers mois de l'année, selon son outil de suivi des risques liés aux régimes de retraite.

L'outil de suivi des risques liés aux régimes de retraite d'Aon calcule l'état global de capitalisation sur une base comptable pour les sociétés de l'indice composé S&P/TSX qui offrent des régimes à prestations déterminées. L'outil utilise la plateforme Risk Analyzer d'Aon, qui permet aux promoteurs de faire un suivi quotidien de l'état de capitalisation de leur régime individuel. Des versions de l'outil de suivi des risques liés aux régimes de retraite sont également disponibles pour le S&P 500 aux États-Unis et pour un certain nombre d'indices au Royaume-Uni.

Résultats principaux :

Les actifs des régimes de retraite ont affiché un rendement de 7,0 % pour l'année 2021 et ils ont également été positifs au quatrième trimestre, terminant avec un rendement de 4,8 %.

ils ont également été positifs au quatrième trimestre, terminant avec un rendement de 4,8 %. Le rendement des obligations à long terme du gouvernement du Canada à la fin de l'exercice a augmenté de 51 points de base (pb) par rapport au taux en vigueur à la fin de l'exercice précédent, et les écarts de taux se sont légèrement rétrécis de 3 pb. Cette combinaison a donné lieu à une augmentation des taux d'intérêt utilisés pour évaluer les engagements des régimes de retraite, qui sont passés de 2,34 % à 2,82 %. Cette hausse des taux d'intérêt, conjuguée aux rendements significatifs des actifs, a considérablement amélioré la situation de capitalisation des régimes de retraite au Canada .

« L'année 2021 a été spectaculaire pour la capitalisation des régimes de retraite canadiens, les taux d'intérêt et les actifs à risque ayant augmenté, a déclaré Erwan Pirou, directeur des placements, Solutions pour le patrimoine d'Aon au Canada. Toutefois, comme les taux d'inflation atteignent des sommets records en Amérique du Nord, il faudra surveiller de près si les banques centrales réalisent les hausses de taux prévues au cours des prochains mois et à quel point elles seront significatives. À plus long terme, il devient de plus en plus urgent d'assurer la pérennité des actifs des régimes en fonction des changements climatiques. »

« Alors que l'émergence du variant Omicron a ajouté une incertitude significative à la fin de l'année, les marchés boursiers ont poursuivi leur trajectoire ascendante qui avait été établie tout au long de 2021 », ajoute Claude Lockhead, associé exécutif, Solutions pour le patrimoine d'Aon. « Les promoteurs de régimes utiliseront probablement leur situation de capitalisation améliorée pour entreprendre des stratégies de réduction des risques et protéger le provisionnement de leurs régimes en 2022. »

