Minière Osisko nomme Simard vice-président exploration





TORONTO, 04 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Minière Osisko Inc. (OSK:TSX. "Osisko" ou la "Société") a le plaisir d'annoncer que M. Pascal Simard a été promu au poste de vice-président exploration, où il dirigera tous les travaux d'exploration de la société.



Pascal a joint Minière Osisko Inc. en 2016 et occupait plus récemment le poste de directeur de l'exploration de la Société où il a contribué au développement du portfolio de projets de la compagnie incluant Windfall et l'exploration régionale à Urban-Barry. Diplômé de l'Université du Québec à Chicoutimi avec un baccalauréat en génie géologique, M. Simard est un ingénieur avec plus de 17 années d'expérience sur des projets d'exploration et miniers et est membre de l'Ordre des Ingénieurs du Québec. Avant de se joindre à Osisko, Pascal a travaillé avec Mines Virginia et Cambior sur des projets en Abitibi, à la Baie-James et dans le Nord-du-Québec.

John Burzynski, chef de la direction et président du conseil d'administration a déclaré: « Nous sommes très heureux d'accueillir Pascal comme le nouveau vice-président exploration de Minière Osisko. Nous nous attendons à ce qu'il ait une année 2022 bien remplie alors que nous finaliserons l'étude de faisabilité sur notre projet phare de Windfall et que nous tournerons notre attention à réaliser de nouvelles découvertes sur notre large portefeuille de propriétés d'Urban-Barry et de Quévillon ».

À propos de Minière Osisko Inc.

Osisko est une société d'exploration minière axée sur l'acquisition, l'exploration et la mise en valeur de propriétés de ressources aurifères au Canada. Osisko détient une participation de 100 % dans le gîte aurifère à haute teneur de Windfall, situé entre les villes de Val-d'Or et Chibougamau au Québec, ainsi qu'une participation indivise de 100 % dans un important groupe de claims dans les secteurs avoisinants d'Urban-Barry et de Quévillon (plus de 2 600 kilomètres carrés).

POUR NOUS JOINDRE:

John Burzynski

Chef de la Direction

Téléphone (416) 363-8653

Communiqué envoyé le 4 janvier 2022 à 08:05 et diffusé par :