Découvrez le Galaxy S21 FE 5G : un téléphone intelligent phare conçu pour tous les types de fans





MISSISSAUGA, Ontario, 03 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Samsung Electronics Canada a dévoilé aujourd'hui le Samsung Galaxy S21 FE 5G, qui offre les caractéristiques haut de gamme préférées des fans dans un ensemble bien équilibré, permettant aux utilisateurs d'explorer et d'exprimer leurs passions. Grâce à son design accrocheur, à son rendement puissant, à son appareil photo de qualité professionnelle et à la connectivité de son écosystème, le Galaxy S21 FE 5G élève les expériences quotidiennes à un niveau supérieur.



« Chez Samsung, nous nous concentrons sur l'apport des dernières innovations mobiles à un plus grand nombre de personnes », a déclaré TM Roh, président et responsable des activités MX (Mobile eXperience) de Samsung Electronics. « Nous avons constaté une réponse incroyable aux gammes Galaxy S20 FE 5G et Galaxy S21 5G. Nous avons appliqué la même approche avec le Galaxy S21 FE 5G, en le dotant des fonctionnalités haut de gamme qui comptent le plus pour les fans de Galaxy et en offrant une expérience mobile qui répond aux besoins des utilisateurs de téléphones intelligents d'aujourd'hui. »

Plus de moyens d'expression pour les utilisateurs

Le Galaxy S21 FE 5G est doté d'un design haut de gamme qui reprend le cadre Contour-Cut tant apprécié des fans de la série Galaxy S21, intégré de manière harmonieuse au boîtier de l'appareil photo pour un look élégant et unifié. Avec quatre options de couleurs épiques - olive, lavande, blanc ou graphite - les fans de Galaxy peuvent choisir l'appareil qui reflète le mieux leur personnalité et leur style uniques. Associé à une construction élégante et à un fini mat moderne, le Galaxy S21 FE 5G ne manquera pas de faire tourner les têtes et son design fin se glisse facilement dans une poche pour s'adapter à tout style de vie nomade.

De la puissance quand les fans en ont le plus besoin

Les utilisateurs de Samsung Galaxy ont affirmé que la puissance et l'affichage étaient essentiels pour rester en phase avec le monde actuel, toujours en mouvement. C'est pourquoi le Galaxy S21 FE 5G est équipé de notre processeur Galaxy le plus rapide à ce jour12, pour améliorer les périodes de jeu, la diffusion en direct, l'édition vidéo et les expériences multitâches. Les joueurs et les streamers passionnés seront épatés par la qualité des images ultra-précises et des graphiques dynamiques, combinées à un taux de réponse tactile de 240 Hz permettant des réactions rapides comme l'éclair3. Qu'il s'agisse de jouer, de faire défiler les médias sociaux ou de visionner vos contenus préférés, le taux de rafraîchissement de 120 Hz est fluide et les contenus sont éclatants sur un écran Dynamic AMOLED 2X.

Les batteries longue durée sont également une priorité pour les utilisateurs Galaxy en déplacement, et le Galaxy S21 FE 5G est donc équipé d'une batterie intelligente conçue pour durer toute la journée4, du travail à la maison, et partout ailleurs. La batterie est également renforcée par des capacités de charge super rapide de 25W pour vous permettre de charger jusqu'à 50 % en seulement 30 minutes4,5, et de profiter des performances haute vitesse du Galaxy S21 FE 5G sans interruption. Pour un coup de pouce rapide lors de leurs déplacements, les utilisateurs peuvent également recharger leurs Galaxy Buds2 ou Galaxy Watch4 grâce à la fonction PowerShare sans fil6 du Galaxy S21 FE 5G.



Les favoris en matière de photos et de vidéos pour les fans de Galaxy

Le Galaxy S21 FE 5G est équipé de la même configuration de qualité professionnelle que celle utilisée pour prendre des photos légendaires sur le Galaxy S21 5G. Les amateurs et les professionnels de la photographie peuvent modifier, publier et partager sans effort des contenus accrocheurs avec leur famille et leurs amis. Grâce à l'amélioration des paramètres du mode nuit7, les utilisateurs peuvent améliorer les prises de vue à faible luminosité lorsqu'ils sortent en ville avec des amis et prendre des photos super nettes même lorsque la lumière est faible. Et si vous voulez que tout le monde soit sur la photo, le Galaxy S21 FE 5G vous aide à améliorer vos selfies grâce à une caméra frontale avancée de 32 Mpx. Prenez un selfie de haute qualité avec tous vos meilleurs amis, puis laissez les capacités améliorées de restauration des visages par l'IA vous mettre tous en valeur. De plus, grâce au double enregistrement, vous pouvez suivre l'action devant et derrière vous - il suffit de lancer l'enregistrement pour que la caméra du Galaxy S21 FE 5G capture les images des deux objectifs en même temps.

Une expérience mobile sur mesure et sécurisée

Le système d'exploitation intuitif Samsung One UI 4 vous permet de concevoir votre expérience mobile idéale afin qu'elle soit adaptée à vos besoins et à votre style. Grâce aux nombreuses options de personnalisation et aux contrôles de confidentialité, c'est vous qui décidez. Avec des possibilités de personnalisation étendues, vous pouvez réimaginer vos écrans d'accueil, vos icônes, vos notifications, vos fonds d'écran8, vos widgets et bien plus encore. Pour garantir la tranquillité d'esprit et créer une expérience personnalisée qui va au-delà de l'apparence, One UI 4 sur le Galaxy S21 FE 5G est doté d'un nouveau tableau de bord de confidentialité qui regroupe les contrôles de sécurité et de confidentialité en un seul endroit pratique pour une expérience continue et plus sécurisée.

Disponibilité canadienne

Le nouveau Samsung Galaxy S21 FE 5G sera disponible au Canada à partir du 11 janvier 2022 sur Samsung.ca, dans les boutiques Expérience+ Samsung et chez les détaillants nationaux et les opérateurs partenaires au Canada.

Modèle 128 Go : Disponible en graphite, blanc, olive et lavande à 949,99$ (notre prix régulier)

Disponible en graphite, blanc, olive et lavande à 949,99$ (notre prix régulier) Modèle 256 Go: Disponible en graphite à 1 039,99$ (notre prix régulier)

Pour plus d'informations sur le Galaxy S21 FE 5G, veuillez consulter:

https://www.samsung.com/ca_fr/smartphones/galaxy-s21-5g/galaxy-s21-fe-5g/

Offres d'achat



Offres AIR MILES®

Du 11 janvier au 9 mars 2022, les Canadiens qui achètent un Galaxy S21 FE 5G dans une boutique Expérience+ Samsung au Canada ou en ligne sur le site Samsung.com/ca recevront 200 Miles en prime. 9

Offres d'échange

Les Canadiens peuvent échanger leur ancien téléphone intelligent jusqu'au 9 mars 2022 et recevoir un crédit allant jusqu'à 150 $ pour l'achat du Galaxy S21 FE 5G, en plus de la valeur de reprise de leur ancien appareil. Le programme de reprise est disponible sur Samsung.com/ca, dans les boutiques Expérience+ Samsung et chez certains détaillants nationaux et opérateurs au Canada10.

À partir du 18 janvier 2022, les clients qui achètent le Galaxy S21 FE 5G sur Samsung.com/ca et participent au programme de reprise recevront un crédit de retour promotionnel instantané de 150 $ plus la valeur résiduelle de leur appareil de reprise, appliqué directement au prix d'achat de leur nouveau Galaxy S21 FE 5G (avant taxes) 11.

Tranquillité d'esprit avec Samsung Care+

Avec le plan Samsung Care+, les Canadiens peuvent bénéficier d'un service de réparation complet pour leur nouveau téléphone intelligent, ordinateur portable, tablette ou appareil portable Galaxy. Les utilisateurs seront protégés pendant une période allant jusqu'à deux ans contre les dommages physiques ou liquides et les dysfonctionnements ou défauts mécaniques, et une équipe d'experts Galaxy dévoués sera disponible pour les aider à rétablir la situation12.

Jusqu'au 9 mars 2022, les clients qui achètent la couverture Samsung Care+ pour un nouveau Galaxy S21 FE 5G admissible dans une boutique Expérience+ Samsung au Canada ou en ligne sur Samsung.com/ca recevront 100 milles en prime13.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site https://www.samsung.com/ca/offer/samsung-care-plus/

Service de réparation porte à porte à travers le Canada

Profitez d'un ramassage pratique, d'une réparation rapide et d'une livraison sans contact à votre domicile. Si vous avez besoin d'un service d'assistance pour vos appareils Samsung, vous pouvez organiser un ramassage pratique à domicile par le biais du 1-800-SAMSUNG, du chat en direct ou du SMS WECARE (932 273). Les clients peuvent également demander une réparation en libre-service et réserver simplement par le biais du portail Votre service, disponible en ligne à l'adresse www.samsung.com/ca/galaxy-repair , afin d'organiser un ramassage pratique de l'appareil à leur domicile. La collecte et le retour de l'appareil Galaxy sont gratuits. Le service est disponible pour les clients sous et hors garantie. La couverture peut varier. Pour plus d'informations sur le service de réparation de porte à porte, veuillez consulter le site https://www.samsung.com/ca/galaxy-repair .

Pour plus d'informations sur les derniers appareils Samsung Galaxy, y compris les caractéristiques : www.samsung.com/ca/

À propos de Samsung?Electronics?Canada Inc.

Samsung Electronics Canada inspire les Canadiens à atteindre leur plein potentiel grâce à un écosystème révolutionnaire de produits et de services qui leur offrent une innovation et un design distinct pour chaque aspect de leur vie connectée. La société redéfinit le monde des téléviseurs, des téléphones intelligents, de la réalité virtuelle et des appareils vestimentaires, des tablettes et des appareils électroménagers numériques. Samsung est déterminée à améliorer la vie des Canadiens et, par l'intermédiaire des initiatives de son programme de bienfaisance primé, elle soutient des causes liées à l'éducation publique et à la santé dans des collectivités à l'échelle du pays. Pour en savoir davantage, veuillez visiter le site?www.samsung.com.

Suivez Samsung Canada sur la page facebook.com/SamsungCanada, ou Instagram @samsungcanada ou Twitter @SamsungCanada.

Caractéristiques du Galaxy S21 FE 5G Écran Écran 6,4-po FHD+ Dynamic AMOLED 2X14

Taux de rafraîchissement Super Fluide de 120 Hz15

Taux d'échantillonnage tactile de 240 Hz en mode jeu15

Dispositif de contrôle de la lumière bleue basé sur l'intelligence artificielle (Eye Comfort Shield) Sécurité Empreinte digitale optique Dimensions & Poids 74,5 x 155,7 x 7,9 mm, 177 g Caméra Caméra ultra large 12MP

F2.2, FOV 123? Caméra large 12MP

Dual Pixel AF, OIS, F1.8 Caméra téléobjectif 8MP

Zoom spatial 30x, F2.4 Caméra selfie 32MP

F2.2, FOV 80? Processeur Processeur octa-core 64 bits en 5 nm Mémoire



8 Go RAM avec 256 Go de stockage interne

6 Go RAM avec 128 Go de stockage interne Batterie 4,500mAh5 Chargement 25W avec fil 6

PowerShare sans fil7 OS Android 12 Réseau 2G GSM,3G WCDMA,4G LTE FDD,4G LTE TDD, bande 4G 4x4 MIMO,5G Sub6 FDD,5G Sub6 TDD, bande 5G 4x4 MIMO Paiement Samsung Pay avec NFC Capteurs Accéléromètre, Baromètre, Capteur d'empreintes digitales, Capteur gyroscopique, Capteur géomagnétique, Capteur de Hall, Capteur de lumière, Capteur de proximité Résistance à l'eau IP6816





1 Nécessite une connexion 5G optimale, disponible sur certains marchés. Vérifiez avec votre opérateur pour la disponibilité et les détails. La vitesse de téléchargement et de diffusion en continu peut varier selon le fournisseur, la connexionau serveur et d'autres facteurs.

2 Comparativement au Galaxy S20 5G.

3 Disponible en paramètres d'affichage à 120 Hz et dans le mode Jeu.

4 Basé sur l'autonomie moyenne de la batterie dans des conditions d'utilisation typiques. L'autonomie réelle de la batterie dépend de facteurs tels que le réseau, les fonctions sélectionnées et d'autres modèles d'utilisation des applications. Les résultats peuvent varier.

5 Chargement avec le chargeur Ultra rapide 25W de 0 à 50%. Chargeur Ultra Rapide (25W) vendu séparément. N'utilisez que des chargeurs et des câbles approuvés par Samsung. N'utilisez pas de chargeurs ou de câbles usés ou endommagés. Un chargeur ou un câble incompatible peut causer des dommages à votre appareil et/ou des blessures graves.

6 PowerShare sans fil limité aux téléphones intelligents Samsung ou d'autres marques et aux accessoires dotés du système de charge sans fil WPC Qi. Consultez le site samsung.com pour connaître la compatibilité. Peut ne pas fonctionner avec certains accessoires, housses ou appareils d'autres marques. Peut affecter la réception des appels ou les services de données, en fonction de votre environnement réseau. La vitesse et l'efficacité énergétique de la charge varient selon l'appareil.

7 Comparativement au Galaxy S20 5G.

8 Certaines personnalisations, notamment certains fonds d'écran, peuvent être disponibles moyennant un coût supplémentaire.

9 Offre valable du 11 janvier 2021 au 9 mars 2022. Offre disponible exclusivement à samsung.com/ca_fr et dans les magasins Samsung Experience au Canada. Pendant la période de l'offre, faites l'achat d'un Galaxy S21FE (SM-G990WZAAXAC,

SM-G990WZWAXAC, SM-G990WLGAXAC, SM-G990WLVAXAC, SM-G990WZAEXAC) et obtenez 200 milles AIR MILES en prime.

Le numéro d'adhérent AIR MILES doit être fourni au moment de l'achat.

Les milles en prime seront déposés dans votre compte d'adhérent dans les 60 jours suivant la fin de l'offre. Jusqu'à épuisement des stocks. Aucun bon de réduction différée ne sera accordé. La disponibilité et la sélection des produits peuvent varier. Les produits peuvent être achetés séparément au prix courant. Achats immédiats uniquement. Cette offre ne peut être combinée avec aucune autre offre ou promotion, sauf accord contraire de Samsung. Cette offre peut être annulée ou modifiée sans préavis.

®tm Marque déposée/de commerce d'AM Royalties Limited Partnership, employée en vertu d'une licence par LoyaltyOne, Co. et par Samsung.

10 Certaines conditions s'appliquent. Recevez un crédit promotionnel de reprise de 150 $, en plus de la valeur de reprise du produit de reprise admissible, lorsque vous :

(i) achetez un Galaxy S21 FE 5G admissible du 11 janvier au 9 mars 2022 (la « Période de l'offre ») auprès d'un détaillant ou opérateur de télécommunications canadien autorisé participant, dans une boutique expérience Samsung au Canada ou en ligne à l'adresse https://www.samsung.com/ca_fr; et

(ii) terminez le processus de reprise de votre ancien téléphone intelligent admissible (« produit de reprise admissible ») d'ici le 9 mars 2022; et

(iii) expédiez le produit de reprise admissible dans les 14 jours civils suivant la réception de la feuille de route.

La sélection et la disponibilité peuvent varier. Jusqu'à épuisement des stocks. Aucune garantie-réclame. Aucune valeur monétaire. Crédit de 150 $ lorsque vous effectuez la reprise d'un produit de reprise admissible et l'achat d'un Galaxy S21 FE 5G. L'offre peut être modifiée ou annulée sans préavis, ne peut être combinée à aucune autre offre et s'adresse uniquement aux résidents canadiens. Offre fournie par Samsung Electronics Canada Inc. Consultez le site https://www.samsung.com/ca_fr/offer/ pour connaître toutes les conditions générales.

11 Certaines conditions s'appliquent. Recevez un crédit promotionnel de reprise de 150 $, en plus de la valeur de reprise du produit de reprise admissible, si vous :

(i) achetez un appareil Galaxy S21 FE 5G admissible du 11 janvier au 9 mars 2022 (la « Période de l'offre ») auprès d'un détaillant ou opérateur de télécommunications canadien autorisé participant, dans une boutique expérience Samsung au Canada ou en ligne à l'adresse https://www.samsung.com/ca_fr/; et

(ii) terminez le processus de reprise de votre ancien téléphone intelligent admissible (« produit de reprise admissible ») d'ici le 9 mars 2022; et

(iv) expédiez le produit de reprise admissible dans les 14 jours civils suivant la réception de la feuille de route.

La sélection et la disponibilité peuvent varier. Jusqu'à épuisement des stocks. Aucune garantie-réclame. Aucune valeur monétaire. Crédit de 150 $ lorsque vous effectuez la reprise d'un produit de reprise admissible et l'achat d'un Galaxy S21 FE 5G. L'offre peut être modifiée ou annulée sans préavis, ne peut être combinée à aucune autre offre et s'adresse uniquement aux résidents canadiens. Offre fournie par Samsung Electronics Canada Inc. Consultez le site https://www.samsung.com/ca_fr/offer/ pour connaître toutes les conditions générales.

12 Des conditions s'appliquent. Pour connaître l'intégralité des conditions générales, veuillez consulter le site https://support-ca.samsung.com/secaew/consumer/ca/terms.

13 Offre valable du 11 janvier 2022 au 9 mars 2022. Obtenez 100 milles en prime lorsque vous achetez Samsung Care+ avec votre nouvel appareil Samsung admissible entre le 11 janvier 2022 au 4 avril 2022. Offre disponible exclusivement en ligne sur samsung.com/ca lorsque vous achetez Samsung Care+ avec n'importe quelle le Galaxy S21 FE (SM-G990WZAAXAC,

SM-G990WZWAXAC, SM-G990WLGAXAC, SM-G990WLVAXAC, SM-G990WZAEXAC) ( « appareil Samsung éligible »). L'achat d'un appareil Samsung éligible et de Samsung Care+ doit être effectué en même temps et en une seule transaction.

Les milles en prime seront crédités sur votre compte d'adhérent dans les 60 jours suivant la date de fin de l'offre. Le numéro d'adhérent AIR MILES doit être fourni au moment de l'achat. Jusqu'à épuisement des quantités. Pas de chèques pluie. La disponibilité et la sélection peuvent varier. Les produits peuvent être achetés séparément à des prix réguliers. Achats fermes uniquement.

Ne peut être jumelé à aucune autre offre ou promotion, sauf accord spécifique de Samsung. L'offre peut être annulée ou modifiée sans préavis.

®tm Marque déposée/de commerce d'AM Royalties Limited Partnership, employée en vertu d'une licence par LoyaltyOne, Co. et par Samsung Electronics Canada Inc.

14 Mesurée en diagonale comme un rectangle complet sans tenir compte des coins arrondis et de la caméra.

15 Disponible en affichage 120 Hz et en mode jeu.

16 L'indice IP68 est basé sur des conditions de test pour une immersion jusqu'à 1,5 mètre d'eau douce pendant 30 minutes. Rincez les résidus/séchez-les s'ils sont mouillés. Déconseillé pour la plage ou la piscine.

