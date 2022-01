L'organisation autonome décentralisée (OAD) Play It Forward recueille 6 millions de dollars américains pour stimuler la croissance du jeu de type « jouer pour gagner de l'argent »





SINGAPOUR, 2 janvier 2022 /CNW/ - L'organisation autonome décentralisée (OAD) Play It Forward est fière de commencer 2022 du bon pied : elle annonce l'achèvement d'un cycle de financement privé de 6 millions de dollars américains mené conjointement par Signum Capital, Kyber Ventures et UOB Venture Management. Nous comptons parmi nos autres partenaires Jump Capital, GBV, LD Capital, Great South Gate, Octava, 975 Capital, Arcane Group, Tokocrypto, AU21, Double Peak Group, Faculty Group, NxGen, DWeb3 Capital, GSR, SL2 Capital et Mintable. L'entreprise a également accueilli d'éminents investisseurs providentiels.

Le soutien d'un ensemble diversifié d'investisseurs dans tous les aspects du métavers permet à l'OAD Play It Forward de mener à bien sa mission d'offrir un plus grand nombre de récompenses aux joueurs. Ce cycle appuie également l'OAD Play It Forward dans l'atteinte de notre objectif à long terme de bâtir un écosystème conçu pour stimuler la croissance du jeu de type « jouer pour gagner de l'argent » et créer un métavers pour tous.

Quelles sont les prochaines étapes?

Au cours des six derniers mois, nous avons créé une communauté de plus de 40 000 participants et plus de 3 000 boursiers (parmi les plus grandes guildes du monde) à travers plusieurs jeux (Axie Infinity, Thetan Arena et Pegaxy). Nous entamons la prochaine phase de notre OAD, qui consiste à créer une plateforme visant à transformer le jeu de type jouer pour gagner de l'argent en une expérience intégrée pour un plus grand nombre de guildes et de joueurs à l'échelle mondiale. We are ready to Play. It. Forward.

Notre plateforme P2E Board favorisera une gestion efficace des guildes et permettra à chaque gestionnaire d'étendre rapidement ses activités.

L'objectif de l'OAD Play It Forward, qui cherche à démocratiser le métavers, n'est pas de prendre une plus grande part du gâteau, mais plutôt d'agrandir l'assiette et de récompenser davantage les joueurs. Fondée sur le plaisir et les possibilités, l'OAD Play It Forward fait progresser le métavers en créant un écosystème pour les joueurs, par les joueurs.

Qu'est-ce qui nous rend uniques?

Play It Forward a l'intention de redéfinir la rémunération en offrant davantage de récompenses aux joueurs. Nous concrétisons cette vision grâce à la combinaison unique de notre plateforme de gestion de guildes (P2E Board) et d'une grande guilde (PIF Guild).

P2E Board est une plateforme de gestion de guildes de premier plan qui permet aux guildes et aux joueurs de profiter d'une expérience intégrée harmonieuse dans le métavers et de créer des profils immuables pour leur parcours de jeu de type « jouer pour gagner de l'argent ». PIF Guild est l'une des plus importantes guildes au monde. Comptant plus de 3 000 boursiers et une communauté de plus de 40 000 membres, elle s'apprête à pénétrer de nouveaux marchés afin d'offrir l'expérience dans le domaine des jeux de type « jouer pour gagner de l'argent » à un plus grand nombre de communautés.

À l'avenir, l'écosystème de Play It Forward mobilisera des capitaux pour permettre à un plus grand nombre d'utilisateurs d'accéder au métavers. L'OAD Play It Forward prévoit d'utiliser sa plateforme P2E Board et la guilde Play It Forward pour servir de passerelle entre les sources de capitaux et l'argent des utilisateurs.

Voici les commentaires de certains de nos bailleurs de fonds

« La plateforme de gestion de guilde de bout en bout de Play It Forward offre des facilités intégrées de crédit et de conversion aux guildes et à leurs joueurs par l'entremise de son partenariat avec bon nombre de bourses et d'acteurs locaux établis dans le domaine de la technologie financière. Ensemble, ils incarnent l'essence même de ce qui fait l'efficacité d'une guilde : créer une expérience formidable pour les joueurs. Les fondateurs de l'organisation ont un sens des affaires et une capacité d'exécution éprouvée, et nous croyons qu'ils élargiront leurs horizons en établissant des partenariats avec de grands studios et éditeurs de jeux vidéo au rythme de l'évolution de l'industrie. Donc, oui, nous misons sur l'avenir de cette solide équipe. » - YY Lai, associé chez Signum Capital

« Kyber Ventures a investi avec confiance dans Play It Forward en raison de son système unique de jeux en guildes, qui peut générer de la valeur pour l'ensemble de l'économie du jeu de type " jouer pour gagner de l'argent ". Nous estimons que le mouvement créé par ce type de jeu continuera de prendre de l'ampleur et favorisera l'intégration de dizaines de millions de nouveaux utilisateurs au métavers. » - Loi Luu, fondateur, Kyber Network

À propos de nous

L'organisation autonome décentralisée (OAD) Play It Forward combine de façon unique une plateforme de gestion de guildes (P2E Board) et une grande guilde (PIF Guild) regroupant plus de 3 000 boursiers. En élargissant l'accès aux jeux de type « jouer pour gagner de l'argent », l'OAD Play It Forward est bien positionnée pour devenir le moteur de croissance d'un métavers doté de capacités intégrées. Nous avons créé un écosystème où les participants peuvent suivre leur performance dans tous les jeux et créer des profils immuables dans leur quête de possibilités. Play It Forward, l'expérience du jeu de type « jouer pour gagner de l'argent » à votre portée.

