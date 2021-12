George Weston Limitée annonce la clôture de la vente de ses activités de produits de longue conservation de Weston Foods





TORONTO, le 29 déc. 2021 /CNW/ - George Weston Limitée (« George Weston » ou la « Société ») (TSX : WN) a annoncé aujourd'hui la clôture de la vente précédemment annoncée de ses activités de produits de boulangerie de longue conservation à des entités liées à Hearthside Food Solutions, LLC (« Hearthside »).

Avec la vente des activités de produits de boulangerie de longue conservation à Hearthside et la clôture de la vente précédemment annoncée des activités de produits de boulangerie frais et surgelés, George Weston a maintenant vendu l'ensemble de ses activités de boulangerie et se concentrera désormais sur ses activités dans le secteur de la vente au détail et de l'immobilier.

À propos de l'entreprise des produits de boulangerie de longue conservation de Weston Foods

L'entreprise des produits de boulangerie de longue conservation de Weston Foods comprend l'un des plus importants manufacturiers en Amérique du Nord qui offre à ses clients de la vente au détail et des services alimentaires des biscuits, des craquelins, des cornets et des gaufres partout au Canada et aux États-Unis.

À propos de George Weston Limitée

George Weston limitée est une société ouverte canadienne fondée en 1882. La Société exerce ses activités dans ses deux secteurs d'exploitation devant être déclarés : Les Compagnies Loblaw Limitée et la Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix. Loblaw offre aux Canadiens des produits d'alimentation, de pharmacie, de soins de santé et de beauté, des vêtements, des articles de marchandise générale, ainsi que des produits et services financiers et de téléphonie mobile. Propriétés de Choix détient, gère et développe un portefeuille de haute qualité de propriétés de commerces de détail et industrielles, de bureaux et d'immeubles résidentiels partout au Canada.

À propos de Hearthside

Basée à Downers Grove, en Illinois, Hearthside Food Solutions est un chef de file de la fabrication à façon et de la production d'aliments cuits au four, de collations, de barres nutritives, de sandwichs et de repas surgelés, réfrigérés et frais, ainsi qu'un fournisseur de services d'emballage alimentaire complets pour plusieurs marques de renommée mondiale. Avant l'acquisition de Weston Foods, le réseau de Hearthside comptait 37 installations de production alimentaire, dont quatre en Europe, et 12 000 employés. Pour en savoir plus au sujet de Hearthside Food Solutions, visitez le www.hearthsidefoods.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse peut contenir des éléments prospectifs au sens des lois applicables en matière de valeurs mobilières, qui reflètent les attentes actuelles de la Société quant aux événements à venir.

Ces énoncés prospectifs se fondent sur un certain nombre d'hypothèses et sont assujettis à un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont plusieurs sont hors du contrôle de la Société, qui pourraient donner lieu à des résultats ou des événements qui diffèrent substantiellement de ceux énoncés ou évoqués dans le cadre de ces énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes incluent, sans s'y limiter, les facteurs abordés dans le rapport de gestion annuel ainsi que la notice annuelle de la Société de même que les incertitudes entourant la pandémie de COVID-19. Sauf dans la mesure où la loi l'exige, la Société ne s'engage pas à mettre à jour ces énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement. Tous les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse sont en date d'aujourd'hui et sont présentés sous réserve de ces mises en garde.

SOURCE George Weston Limitée

Communiqué envoyé le 29 décembre 2021 à 13:48 et diffusé par :