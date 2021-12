L'industrie automobile turque est le pilier de l'industrie automobile européenne





BURSA, Turquie, 29 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Au cours des dernières années, la Turquie est devenue l'un des plus importants fabricants et fournisseurs de constructeurs automobiles européens. Grâce au savoir-faire qu'elle a, ainsi qu'à sa main-d'oeuvre jeune et qualifiée, l'industrie turque de l'automobile et de l'approvisionnement est devenue le plus important centre de production et d'approvisionnement pour de nombreux fabricants internationaux, notamment l'Allemagne et la France.

En 2020, Ford Otosan a produit 328.000 véhicules, Oyak-Renault 309 000, et Mercedes-Benz 19 450 véhicules, en Turquie. Les exportations de l'industrie automobile turque vers les pays de l'UE ont atteint un total de 17 milliards de dollars américains entre janvier et novembre 2021. Au cours de la même période, les exportations de l'industrie des équipementiers automobiles vers les pays de l'UE se sont élevées à 6,4 milliards de dollars US.

Le président de TAYSAD, Albert Saydam, a déclaré : « La Turquie est devenue l'un des principaux centres de production au monde avec près de 500 000 employés, plus de 1 000 entreprises et 31 zones industrielles spécialisées dans le secteur automobile. En même temps, avec sa position stratégique et son potentiel, c'est un pays important qui soutient les pays de l'Union européenne comme la France et l'Allemagne pour rester en première place dans les conditions de concurrence sur le marché international ».

Ressources humaines et pouvoir d'innovation

Dans le processus de transformation vécu avec le passage à l'électromobilité et aux véhicules autonomes, le secteur automobile turc a prouvé qu'il pouvait contribuer activement au changement du secteur avec des technologies innovantes. Une productivité et une rentabilité élevées, ainsi que la présence d'un marché intérieur dynamique et la possibilité d'accéder à de nombreux marchés importants sont considérées comme les facteurs les plus importants de la préférence des fabricants internationaux pour la Turquie. Selon des recherches menées auprès de cadres de l'industrie automobile allemande, outre la puissance d'innovation de l'industrie automobile turque, les qualifications de ses employés sont également considérées comme un facteur important.

Baran Çelik, président de l'OIB : « Les caractéristiques de notre pays, ainsi que sa proximité avec l'Europe, ses ressources humaines qualifiées et sa grande expérience en matière de production et d'exportation, montrent que nous pouvons transformer ces évolutions en opportunités. Selon les chiffres annoncés dans les jours précédents, l'économie turque a augmenté de 7,4 pour cent au troisième trimestre de l'année, dépassant les attentes. Cela montre que notre économie est forte et dynamique malgré la pandémie. »

Une industrie innovante et prometteuse

Environ 25 % des employés de l'industrie automobile turque ont au moins un diplôme de licence. En raison de la jeune population, de nombreux travailleurs qualifiés de l'industrie sont à l'avant-garde des nouveaux développements technologiques. Par exemple, de nombreuses start-ups sont établies et développées en Turquie. Le rapport d'octobre 2020 d'Endeavor Global, qui fournit des services de conseil aux entrepreneurs et vise à créer un réseau international en incluant des entreprises entrepreneuriales dans son réseau, attire l'attention sur le fait que les jeunes entreprises turques sont très dynamiques et prospères.

L'industrie des équipementiers automobiles compte plus de 130 centres de recherche et de développement accrédités par le ministère de l'industrie et du commerce de la République de Turquie, où sont développés de nouveaux produits et processus de production. La Turquie compte 190 centres de R&D et de conception accrédités, où les constructeurs et fournisseurs automobiles développent des produits et des processus de production innovants.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1713706/Turkish_Automotive_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 29 décembre 2021 à 04:00 et diffusé par :