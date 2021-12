Waymo et Zeekr vont collaborer pour concevoir un véhicule de transport à domicile entièrement électrique et autonome





HANGZHOU, Chine et SAN FRANCISCO, Californie, 28 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Zeekr, la marque électrique haut de gamme de Geely Holding Group (Geely), collaborera avec Waymo au développement d'un nouveau véhicule électrique pur destiné à être déployé dans la flotte de transport autonome de personnes de Waymo One aux États-Unis.

Le programme expliqué/Le plan.

Le nouveau véhicule de mobilité est conçu et développé dans le centre de R&D de Zeekr, le CEVT (China Europe Vehicle Technology Centre) à Göteborg, en Suède. Il a fait ses preuves en matière de développement de véhicules de pointe pour le groupe Geely Holding. Dans le cadre de cette collaboration, Zeekr concevra et développera le véhicule sur une nouvelle architecture de mobilité propriétaire et à open source. Waymo réceptionnera les véhicules aux États-Unis et intégrera ensuite son Waymo Driver entièrement autonome à la plateforme du véhicule.

Le nouveau véhicule sera conçu pour être centré sur le conducteur dès le départ, établissant ainsi une nouvelle référence pour les véhicules autonomes. Le nouveau véhicule Zeekr a été conçu pour des cas d'utilisation autonomes et sera doté d'une cabine entièrement configurable, avec ou sans commandes pour le conducteur, qui pourra être adaptée aux besoins du conducteur pour la flotte de transport sans chauffeur Waymo One aux États-Unis.

Zeekr a été fondée au début de l'année 2021 en tant que marque mondiale de technologie-mobilité, avec des ressources de conception et d'ingénierie en Suède. Le premier modèle de Zeekr, le 001, a été présenté en avril 2021 et les livraisons ont commencé en octobre de la même année.

Citations/ Ce qu'ils disent.

Andy An, PDG de Zeekr Technology : « Zeekr est né sur des idéaux d'égalité, de diversité et de durabilité. En devenant un partenaire stratégique et un fournisseur de véhicules pour la flotte Waymo One, nous pourrons partager notre expérience, nos idéaux et apporter notre expertise en collaborant sur un véhicule entièrement électrique qui répond aux exigences de Waymo pour ce segment en pleine expansion sur le marché mondial des voyages durables. »

