Le Dr Dmitry B. Zimin, scientifique et philanthrope de renom, s'est éteint paisiblement à l'âge de 88 ans après une lutte contre le cancer

MOSCOU, 26 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Le mercredi 22 décembre, le Dr Dmitry B. Zimin est décédé paisiblement à l'âge de 88 ans après s'être battu contre un cancer.

Le Dr Zimin était un scientifique, inventeur, entrepreneur et PDG russe renommé. Il était internationalement reconnu comme un pionnier visionnaire qui, par ses activités philanthropiques, a consacré sa vie et sa fortune à soutenir la science et l'éducation en tant que piliers essentiels du progrès sociétal.

M. Zimin a été l'un des principaux concepteurs du système radar de défense contre les missiles balistiques de Moscou. Il a ensuite fondé VimpelCom, qui a été la première entreprise russe à être cotée à la Bourse de New York en 1996 et est devenue l'un des plus grands opérateurs de téléphonie mobile au monde. Il s'est fait le champion des scientifiques et a soutenu leurs travaux et leurs recherches en créant la Fondation Dynasty, puis la Fondation Zimin et les Instituts Zimin, qui sont situés dans diverses universités mondiales.

M. Zimin a reçu le prix d'État de la Fédération de Russie pour sa contribution aux systèmes radar de défense. Il est le premier et le seul citoyen russe à avoir reçu la médaille Carnegie de la philanthropie pour son travail d'investissement social.

L'université de Tel Aviv, en Israël, lui a décerné un doctorat honorifique. M. Zimin a également reçu le prix du ministère russe des sciences et de l'éducation « Pour son engagement envers la science ».

M. Zimin a créé le prestigieux prix littéraire Premya Prosvetitel (« Prix des Lumières »), qui récompense chaque année les meilleurs auteurs de livres de vulgarisation scientifique en langue russe. Il a également mis en place le projet Dynasty Library, qui vise à traduire et à publier plus de 100 ouvrages internationaux de vulgarisation scientifique.

Le Dr Zimin a toujours soutenu un libre échange de vues et d'idées. Grâce à sa philanthropie, il a contribué à vulgariser la science, à la rendre accessible et intéressante pour tous les citoyens du monde, dans le but d'améliorer l'état de l'humanité par des innovations concrètes.

