Taiga réalise une étape importante dans la production des premières motoneiges électriques

MONTRÉAL, le 23 déc. 2021 /CNW/ - Corporation Moteurs Taiga (« Taiga » ou la « société »), un fabricant chef de file de véhicules électriques hors route, a annoncé aujourd'hui avoir achevé la production de ses premières motoneiges électriques destinées aux clients et travaille en collaboration avec divers organismes de réglementation pour obtenir les approbations finales afin de commencer les premières livraisons à ses clients en précommande au début de 2022.

« Aujourd'hui, le rêve et la vision partagés par toute notre organisation prennent vie alors que les premières motoneiges sortent de la chaîne de production. Je suis fier des habiletés et de la persévérance démontrés par les employés qui, ensemble, ont surmonté des défis alors que nous naviguons à travers une volatilité de la chaîne d'approvisionnement », a déclaré Sam Bruneau, chef de la direction de Taiga. « Avec les motoneiges bientôt prêtes pour la neige, nous sommes enthousiastes à l'idée que nos clients puissent commencer à conduire ces véhicules avant-gardistes qui incarnent l'exploration hivernale sans compromis. »

Au cours de cette année, Taiga s'est concentrée sur l'augmentation de la production par le biais de plusieurs phases de construction et de vérification visant à améliorer l'efficacité et la qualité de la fabrication dans des domaines clés tels que l'automatisation des batteries, les systèmes du châssis, et les plateformes de propulsion et de connexion. En tirant parti de son design totalement innovateur, de sa technologie évolutive et de ses processus de production précis à l'usine de 130 000 pieds carrés de la Société située à Montréal, 2022 permettra au constructeur d'augmenter la livraison de véhicules sur sa gamme de produits.

Taiga a aussi travaillé avec ardeur afin d'être en tête de l'électrification de l'exploration hors route. À l'automne, Taiga a annoncé le lancement de son réseau de recharge électrique hors route, qui a débuté par des bornes de recharge sur l'eau. Récemment, la société a débuté l'installation de ses premières bornes de recharge hors route situées sur un circuit de sentiers traversant les forêts des régions de la Mauricie et de Lanaudière au Québec. Ces premières stations de recharge sont chacune équipées de bornes de niveau 2, ainsi que de deux bornes de recharge rapide niveau 3, ce qui a permis la mise en place du premier sentier électrifié de motoneige à longue distance au monde.

Pour plus de détails au sujet des réservations de précommande de motoneiges et de motomarines électriques, veuillez visiter taigamotors.ca.

À propos de Taiga



Taiga est une entreprise canadienne, fondée en 2015, qui réinvente l'environnement des sports motorisés avec des véhicules électriques hors route révolutionnaires. Grâce à une approche d'ingénierie propre, Taiga a repoussé les frontières de la technologie électrique pour atteindre des rapports puissance-poids extrêmes et des spécifications thermiques qui surpassent les véhicules de sports motorisés à combustion haute performance comparables. Les premiers modèles commercialisés comprennent une gamme de motoneiges et de motomarines électriques pour répondre à la demande croissante de la clientèle récréative et commerciale qui cherche de meilleurs moyens d'explorer les grands espaces, sans compromis.

https://www.taigamotors.ca

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris des déclarations concernant les échéanciers prévus pour atteindre des capacités de production de masse et les échéanciers pour la livraison, l'obtention des approbations des organismes des réglementation, de même que le rendement prévu des expériences clients et de la demande pour les produits de Taiga. Les énoncés prospectifs se reconnaissent généralement, mais pas toujours, à l'utilisation de termes prospectifs tels que « perspectives », « objectif », « peut », « pourrait », « sera », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « estimer », « prévoir », « projeter », « chercher », « anticiper », « croire », « devrait », « planifier » ou « continuer », ou d'autres expressions similaires suggérant des résultats ou des événements futurs, et à la négative de l'un ou l'autre de ces termes. Les informations prospectives impliquent des risques et des incertitudes connus et inconnus, dont beaucoup sont hors du contrôle de la société, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont divulgués ou impliqués par ces informations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les perturbations additionnelles réelles de la chaîne logistique et l'impact de telles perturbations sur l'exécution des commandes, et ceux qui sont décrits dans les rapports de gestion des périodes de trois mois et de neuf mois terminées le 30 septembre 2021 ainsi qu'à la rubrique « Facteurs de risque » du prospectus définitif sans placement daté du 26 mars 2021 de Taiga (anciennement Canaccord Genuity Growth II Corp.).

Les énoncés prospectifs reflètent les croyances, les attentes et les hypothèses actuelles de la direction et sont fondés sur les renseignements dont elle dispose actuellement. Les lecteurs sont invités à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, car rien ne garantit que les circonstances, les résultats ou les résultats futurs prévus ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs se concrétiseront, ni que les plans, les intentions ou les attentes sur lesquels les énoncés prospectifs sont fondées se réaliseront. De par leur nature, les déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes connus et inconnus ainsi que d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés dans ces déclarations.

Toutes les déclarations prospectives incluses dans le présent communiqué de presse sont assorties de ces avertissements. Sauf indication contraire, les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont faits à la date du présent communiqué et, sauf si la loi applicable l'exige, Taiga ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser publiquement tout énoncé prospectif, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement.

