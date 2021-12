La Banque Laurentienne conclut un partenariat stratégique avec Financière Brim pour transformer l'expérience client VISA





La plateforme en tant que service (PaaS) de Brim offrira aux clients de la Banque Laurentienne des produits novateurs et une expérience client inégalée.

MONTRÉAL et TORONTO, le 22 déc. 2021 /CNW Telbec/ - La Banque Laurentienne du Canada (TSX : LB) (la « Banque ») a annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique avec Financière Brim (« Brim »), l'une des sociétés de technologie financière à la croissance la plus rapide au Canada et une société émettrice de cartes de crédit autorisée, afin d'accélérer sa transformation numérique et d'améliorer l'expérience client de bout en bout pour sa gamme de produits VISA. Grâce à ce partenariat, la Banque Laurentienne intégrera la plateforme unique de Brim pour accroitre les capacités numériques de la Banque, simplifier son écosystème VISA, combler les lacunes de son offre actuelle et différencier ses produits sur le marché. La Banque Laurentienne et Brim prévoient offrir cette nouvelle expérience au courant de l'année 2022.

En s'associant à Brim, les clients de la Banque Laurentienne auront accès à une prise en charge numérique, à une décision immédiate, à l'émission instantanée de cartes virtuelles, aux fonctionnalités de portefeuilles électroniques, à une expérience client de qualité supérieure, à un large éventail de fonctions de gestion de cartes en libre-service ainsi qu'à une attrayante plateforme de récompenses.

La Banque bénéficiera de l'infrastructure et de la solution modulaire intégrée de Brim, comprenant des interfaces technologiques omnicanales, un portail destiné aux succursales, la gestion de la fidélisation et à des analyses de données. La plateforme de Brim permettra aux succursales du réseau de la Banque Laurentienne d'offrir à leurs clients une expérience simplifiée et conviviale grâce à la navigation collaborative.

« La Banque Laurentienne est heureuse de s'associer à Brim afin de mettre en oeuvre sa vision en matière d'expérience client pour les produits VISA. Avec cette annonce, nous concrétisons plusieurs priorités clés de notre nouveau plan stratégique, dont celle de tirer avantage de notre taille pour nouer des partenariats stratégiques et ainsi proposer plus rapidement des produits de meilleure qualité à nos clients », a déclaré Rania Llewellyn, présidente et chef de la direction de la Banque Laurentienne du Canada.

Brim occupe une position unique sur le marché pour soutenir les institutions financières dans leurs efforts de transformation numérique et de mise en place de nouvelles plateformes afin de créer une expérience de gestion financière intégrée et transparente. Elle permet à ses partenaires de remplacer les systèmes existants et leurs solutions internes par un environnement technologique intégré verticalement - le premier du genre - réglant ainsi les problèmes de fragmentation des services financiers et permettant que chaque centre clients devienne un point de prestation de services financiers. De plus, Brim est la seule plateforme en tant que service (PaaS) dans le monde qui relie l'écosystème des émetteurs des cartes de crédit et des commerçants sur une seule et même plateforme intégrée.

« Brim offre à ses partenaires une plateforme et une expérience client entièrement intégrées. Notre plateforme modulaire et innovante permettra d'offrir une expérience et des produits novateurs, le tout de manière transparente et sans impact sur l'écosystème de la Banque Laurentienne. Les clients de la Banque pourront ainsi bénéficier de manière instantanée à la plus grande plateforme de carte de crédit en libre-service au Canada, affirme Rasha Katabi, cheffe de la direction et fondatrice de Financière Brim. Nous sommes heureux de collaborer avec la Banque Laurentienne et ainsi redéfinir les services bancaires au Canada. »

À propos de la Financière Brim

La financière Brim est l'une des sociétés de technologies financières à la croissance la plus rapide au Canada. Grâce à sa plateforme-service, Brim est un fournisseur de premier plan d'expériences numériques omnicanales pour les institutions financières, les grandes entreprises et les sociétés de technologies financières partenaires.

Brim a construit une plateforme unique, verticalement intégrée, fournissant une expérience numérique omnicanale de technologie financière en tant que service (B2B) pour les institutions financières, les grandes entreprises et les sociétés de technologies financières partenaires. La plateforme numérique entièrement configurable de Brim fournit des solutions de paiement pour les consommateurs et les entreprises, des cartes de crédit, des solutions intégrées d'achat immédiat et de paiement différé, des services bancaires mobiles et numériques, des programmes de récompenses et de fidélisation, ainsi qu'un engagement client basé sur les habitudes d'achat. Pour en savoir plus, consultez brimfinancial.com.

À propos de la Banque Laurentienne

À la Banque Laurentienne, nous croyons que nous pouvons changer l'expérience bancaire en mieux. En voyant au-delà des chiffres.

Fondée à Montréal en 1846, la Banque Laurentienne aide les familles, les entreprises et les collectivités à prospérer. Aujourd'hui, nous comptons plus de 2 800 employés qui travaillent ensemble, comme une seule équipe, pour offrir une vaste gamme de services financiers et de solutions axée sur le conseil à nos clients partout au Canada et aux États-Unis. Nous protégeons, gérons et faisons croître un actif au bilan de 45,1 milliards $, de même que des actifs administrés de 31,0 milliards $.

Nous obtenons des résultats en plaçant nos clients au premier plan, en faisant le meilleur choix, en agissant avec courage et en croyant que chacun a sa place.

