La Croix-Rouge canadienne amasse des dons en réponse au typhon Rai (Odette) aux Philippines





OTTAWA, 21 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Croix-Rouge canadienne a lancé le fonds de secours «?Typhon Rai (Odette) aux Philippines?» pour aider les personnes durement éprouvées par la tempête dévastatrice qui a touché terre dans la région le 16 décembre 2021. Connu localement sous le nom d'Odette, le typhon Rai a entraîné de graves inondations et glissements de terrain ainsi que le déplacement forcé de centaines de milliers de personnes.



Les dons faits à la Croix-Rouge canadienne serviront à répondre aux besoins immédiats des personnes sinistrées, à appuyer les efforts de secours, à favoriser le rétablissement à long terme, à renforcer le niveau de résilience ainsi qu'à préparer les Philippines et les régions touchées environnantes, y compris les pays voisins, aux situations d'urgence. L'aide apportée et les régions dans lesquelles se dérouleront les interventions pourraient changer en fonction des besoins émergents et d'éventuelles catastrophes.

Les Canadiennes et Canadiens qui souhaitent verser un don au fonds de secours : «?Typhon Rai (Odette) aux Philippines?» peuvent le faire en ligne, à l'adresse www.croixrouge.ca, ou par téléphone, en composant le 1 800 418-1111.

Ressources supplémentaires

@CroixRouge_Qc | facebook.com/CroixRougeQuebec | croixrouge.ca/blogue

Demandes de renseignements sur les dons faits à la Croix-Rouge : ComptezSurNous@croixrouge.ca ou 1 800 418-1111

À propos de la Croix-Rouge canadienne

Que ce soit ici ou à l'étranger, la Croix-Rouge s'assure d'être auprès de la population avant, pendant et après une catastrophe. Membre du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui est composé de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, du Comité international de la Croix-Rouge et de 192 Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, la Croix-Rouge canadienne a pour mission d'aider les personnes et les communautés dans le besoin au Canada et dans le monde et de renforcer leur résilience.

RENSEIGNEMENTS POUR LES MÉDIAS

En anglais : 1 877 599-9602

En français : 1 888 418-9111

Communiqué envoyé le 21 décembre 2021 à 15:35 et diffusé par :