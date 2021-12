QuEST Global s'associe à NXP pour fournir des plateformes intégrées et sécurisées pour la mise en réseau des véhicules





Aide les équipementiers automobiles et les constructeurs de niveau 1 à développer des conceptions de traitement de véhicules S32G de nouvelle génération et à relever les défis de la complexité logicielle et de la sécurité

BENGALURU, Inde, 21 décembre 2021 /PRNewswire/ -- QuEST Global, une société mondiale de services d'ingénierie de produits, a annoncé aujourd'hui son partenariat avec NXP® Semiconductors pour fournir un support logiciel pour les processeurs de réseau de véhicules S32G de NXP. QuEST fournira des services précieux pour aider les fabricants de l'équipement d'origine et les fabricants de niveau 1 à exploiter le véritable potentiel des processeurs NXP S32G pour fournir un réseau de véhicules hautement sécurisé qui combine la sécurité ASIL D, la sécurité matérielle, le traitement d'applications en temps réel hautes performances et l'accélération du réseau pour passerelles orientées services, contrôleurs de domaine, processeurs zonaux et processeurs de sécurité. Grâce à cette collaboration avec NXP, QuEST réaffirme son engagement à aider ses partenaires à construire de futures voitures plus sûres, plus vertes et plus intelligentes.

L'évolution de l'industrie automobile a déplacé la demande vers une mobilité électrique, autonome, connectée et partagée. Les véhicules sont de plus en plus axés sur les données et définis par logiciel, et une connectivité sûre et sécurisée devient une préoccupation majeure pour le consommateur. Le processeur S32G aide considérablement à répondre aux exigences de mise en réseau du véhicule en gérant de manière sécurisée la transmission de données autour du véhicule et en protégeant les applications critiques pour la sécurité. Avec ses ressources formées et dédiées spécialisées sur cette plateforme, QuEST aidera les clients NXP S32G à réduire la complexité du développement, à accélérer le délai de mise sur le marché et à élargir les opportunités commerciales pour les futurs équipementiers automobiles basés sur les données et définis par logiciel.

« L'industrie automobile traverse une transformation massive avec le déploiement d'une nouvelle architecture de véhicule pour soutenir l'avenir de la mobilité », a déclaré Krish Kupathil, responsable de l'innovation, QuEST Global. Il a ajouté : « Les processeurs S32G répondent au besoin d'une bande passante de calcul et de mise en réseau plus performante avec une sécurité et une sûreté fonctionnelle améliorées. Nous tirerons parti de notre expertise S32G pour soutenir nos clients automobiles communs, pour créer la plateforme requise pour déployer de nouveaux services connectés et des fonctionnalités évolutives pour les véhicules de nouvelle génération. »

« Alors que l'industrie automobile évolue, les constructeurs automobiles devront continuellement fournir une gestion des données améliorée, sécurisée et sans ennui pour leurs véhicules. Le support et les solutions logicielles de QuEST peuvent aider nos clients fabricants de l'équipement d'origine et Tier-1 mutuels à réaliser le plein potentiel des processeurs S32G », a déclaré Carlos Prada, directeur des partenariats de traitement automobile chez NXP.

Les processeurs de réseau automobile S32G de NXP permettent des passerelles modernes orientées services pour un déploiement rapide OTA (Over-the-Air) de nouvelles capacités et des analyses avancées de la périphérie vers le cloud. Ils offrent des performances de traitement et de mise en réseau supérieures avec la sécurité fonctionnelle ASIL D pour prendre en charge les applications de conduite autonome[1]. QuEST offrira les services suivants pour la plateforme S32G :

· Conception et prototypage de systèmes matériels

· Ingénierie logicielle des systèmes automobiles, y compris la conception, le développement et la maintenance.

· Intégration du module de connectivité et des fonctionnalités

· Soutenir les clients de NXP dans la réalisation de la sécurité fonctionnelle, de la validation du système et de l'automatisation

· Réalisation du produit

Alors que l'industrie automobile connaît une croissance exponentielle, elle ouvre également des défis pour gérer la sécurité des données pour les constructeurs automobiles. Les véhicules de la nouvelle ère auront besoin d'un flux d'informations plus sécurisé et transparent à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du véhicule. L'association QuEST et NXP aidera à relever ces défis difficiles et aidera les constructeurs automobiles de niveau 1 et les fabricants de l'équipement d'origine à se transformer en fournisseurs de services axés sur les données des véhicules.

À propos de QuEST Global :

Depuis près de 25 ans, QuEST Global est un partenaire mondial de confiance en services d'ingénierie de produits pour bon nombre des entreprises les plus reconnues au monde dans les secteurs de l'aérospatiale et de la défense, de l'automobile, de l'énergie, de la haute technologie, de la santé et des dispositifs médicaux, ferroviaires et des semi-conducteurs. Avec une présence dans 13 pays, 54 centres de livraison mondiaux et plus de 11 500 employés, QuEST Global est à la pointe de la convergence des innovations en ingénierie mécanique, électronique, logicielle et numérique pour concevoir des solutions pour un monde plus sûr, plus propre et durable. La connaissance approfondie du domaine et l'expertise numérique de QuEST Global aident ses clients à accélérer les cycles de développement de produits et d'innovation, à créer d'autres sources de revenus, à améliorer l'expérience des consommateurs et à rendre les processus de fabrication et les opérations plus efficaces.

