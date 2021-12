Acheter-Louer.fr prend une participation au sein de la start-up Enchères Immo





PARIS, 20 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Le groupe Acheter-Louer.fr, spécialiste des solutions de marketing digital et du data dans l'immobilier et l'habitat, annonce la signature d'un accord de partenariat capitalistique et commercial avec la société Encheres Immo, spécialisée dans l'achat et la vente digitalisée sous forme d'enchères de biens immobiliers. Ce partenariat se traduit au plan capitalistique par une prise de participation par sa filiale d'investissement ALFR Opportunity Invest de 10% du capital d'Encheres Immo et au plan commercial, par la conclusion d'un contrat d'apporteur d'affaires.

Lancée en 2020, Encheres Immo est une plateforme de ventes interactives sous forme d'enchères permettant aux agences immobilières d'optimiser le prix d'un bien situé en zone tendue ou de vendre les biens ne trouvant pas preneur en raison d'un prix trop élevé. Enchères Immo se rémunère auprès des professionnels avec un modèle hybride composé d'abonnements et de commissions de succès. En l'espace d'un an, la société a déjà totalisé près de 100 enchères et réalisé plus de 50 ventes via sa plateforme. Ce nouveau mode de vente en pleine croissance, permet aux agents d'élargir leur offre et de recueillir de nouveaux mandats exclusifs. Du coté des vendeurs, Enchères Immo leur permet de maximiser le prix de leur bien lorsque la demande est forte ou de se confronter à la réalité du marché si le prix demandé est trop élevé.

Cette entrée capitalistique s'accompagne de synergies commerciales permettant au groupe Acheter-Louer.fr de présenter et proposer à ses agences clientes ce nouveau service d'Enchères Immo. De même, Enchères Immo profitera de la visibilité offerte par les sites du Groupe pour faire la promotion de son offre. En contrepartie, le Groupe se verra rémunéré pour ces services en espèces ou en actions de la société Enchères Immo, lui permettant de porter jusqu'à 25% sa participation au capital de la start-up.

Cette nouvelle prise de participation du Groupe, via sa filiale d'investissement ALFR Opportunity Invest, conforte sa stratégie de renforcement de son offre dans le digital et la data et vient compléter ses services proposés aux professionnels de l'immobilier. Le groupe Acheter-Louer.fr poursuit ainsi sa stratégie de prises de participation ciblées dans le Digital, la Data et les PropTech afin de devenir le leader du digital et du data dans l'Immobilier et l'Habitat.

À propos d'Acheter-Louer.fr (FR0010493510-ALALO)

Acheter-Louer.fr offre sur les thématiques de l'immobilier et de l'habitat, aux particuliers des conseils, des actualités, des annonces immobilières, des offres sur l'habitat et aux professionnels de l'immobilier et de l'Habitat une gamme complète de solutions marketing.

Thématiques d'annonces immobilières et magazines de réseaux immobiliers

Portail de petites annonces immobilières

Applications mobiles immobilières (acheter-louer.fr ? ESTIMATION IMMO)

Podcast immobilier ? habitat ? Blog immo-habitat ? Newsletters immo-habitat

Outils et solutions digitales d'e-marketing, site responsive, applications mobiles

Générations de leads intentionnistes immobilier et habitat

Campagnes e-mailing et SMS BtoC et BtoB

Magazine, Site, Newsletters et Podcast EXPRESSION - informations pour les professionnels de l'immobilier

Monétisation de Bases de données : Immobilier - Changement - Transition ? Habitat

Outils d'Intelligence Artificielle de prédiction des prix de l'immobilier

Contacts Acheter-Louer.fr : 01 60 92 96 00 investisseurs@acheter-louer.fr

Informations investisseurs : https://www.acheter-louer.fr/qui-sommes-nous/infos-invest

À propos d'Encheres Immo

Lancée en 2020, Encheres Immo est une plateforme permettant de commercialiser des biens immobiliers en vente interactive et de récupérer des offres sous forme d'enchères. La société a été fondée par Paul Barthelemy (ECE Paris, ESCP MIF) et Louis du Clary (ECE Paris, ESSEC MIF), ils se connaissent depuis plus de dix ans et leur objectif est d'apporter plus de transparence et d'équilibre afin que chaque transaction se fasse au juste prix.

Encheres Immo s'adresse principalement aux professionnels de l'immobilier qui peuvent proposer cette solution à leurs clients vendeurs et acquéreurs.

Ce système permet de communiquer sur la base d'un prix de départ attractif afin d'attirer un maximum de monde.

A la suite des visites et de la validation des dossiers par le professionnel, les participants formulent leurs offres de façon transparente sur Encheres Immo. Ils peuvent voir les offres des autres participants et se repositionner s'ils le souhaitent.

Plus d'informations sur https://encheres-immo.com/

Contacts Encheres Immo : louis@encheres-immo.com

Découvrez l'offre d'Enchères Immo : https://youtu.be/FxLlHw9rBfY

