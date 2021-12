Un nouvel équipement pour la Garde côtière canadienne aidera à nettoyer les déversements d'hydrocarbures





OTTAWA, ON, le 20 déc. 2021 /CNW/ - La Garde côtière canadienne joue un rôle essentiel dans la protection de nos océans, d'un océan à l'autre. Dans le cadre du Plan de protection des océans, le gouvernement du Canada veille à ce que la Garde côtière dispose de l'équipement dont elle a besoin, pour intervenir rapidement et efficacement en cas de pollution environnementale.

À la suite de processus ouverts et concurrentiels, Services publics et Approvisionnement Canada, au nom de la Garde côtière canadienne, a attribué 2 contrats : un contrat de 6 millions de dollars pour 3 récupérateurs en haute mer attribué à GRIFFIN Engineered Systems Inc. de Halifax, en Nouvelle-Écosse, et un contrat de 3,5 millions de dollars pour 5 systèmes de balayage à haute vitesse attribué à Navenco Marine Inc. de Châteauguay, au Québec. En cas de déversement d'hydrocarbures, le nouvel équipement permettra de récupérer les hydrocarbures déversés, et d'éviter qu'ils ne se répandent davantage.

Le Plan de protection des océans, d'une valeur de 1,5 milliard de dollars, est le plus important investissement jamais réalisé pour protéger les côtes et les voies navigables du Canada, tout en faisant croître l'économie. Cette initiative nationale crée un système de sécurité maritime qui offre des opportunités économiques aux Canadiens, aujourd'hui, tout en protégeant nos côtes et nos eaux pour les générations à venir. Ce travail est effectué en étroite collaboration avec les peuples autochtones, les intervenants locaux et les collectivités côtières.

Citations

« Ma priorité est de protéger les milieux côtiers, ainsi que leurs importants habitat et biodiversité, qui soutiennent les espèces marines dont dépendent les Canadiens. Ces investissements permettront à la Garde côtière canadienne de continuer à protéger les eaux, les côtes et les collectivités côtières du Canada contre la pollution marine, en assurant un peu plus leur sécurité et une meilleure santé pour les générations à venir. »

L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Grâce au Plan de protection des océans, le gouvernement du Canada fournit aux membres de la Garde côtière canadienne l'équipement essentiel dont ils ont besoin pour intervenir en cas d'incident de pollution marine. Grâce à ces contrats, nous contribuons également à la croissance économique et à la création d'emplois en Nouvelle-Écosse et au Québec. »

L'honorable Filomena Tassi, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement Canada

« Le système de sécurité maritime du Canada, de calibre mondial, exige l'accès aux meilleures technologies et ressources disponibles, en vue d'assurer la protection de nos océans et de nos voies navigables. Grâce au Plan de protection des océans, le gouvernement du Canada a lancé plusieurs initiatives qui, non seulement renforcent nos interventions en cas d'incidents de pollution par les navires, mais qui mettent également l'accent sur la prévention des déversements. »

L'honorable Omar Alghabra, ministre de Transports Canada

Faits en bref

Depuis le lancement du Plan de protection des océans en novembre 2016, plus de 50 initiatives ont été annoncées d'un océan à l'autre dans les domaines de la sécurité maritime, de la recherche et de la protection des écosystèmes.

La Garde côtière utilise des récupérateurs pour récupérer les hydrocarbures déversés dans les eaux abritées, dans les eaux calmes, et à l'intérieur des petits navires susceptibles de provoquer une pollution marine.

Les récupérateurs en haute mer seront livrés à Mount Pearl (T.-N.-L.), à Dartmouth (N.-É.) et à Saanichton (C.-B.) d'ici le 31 mars 2023.

(T.-N.-L.), à (N.-É.) et à (C.-B.) d'ici le 31 mars 2023. La Garde côtière utilise des systèmes de balayage à haute vitesse pour empêcher le pétrole déversé de se répandre davantage dans les eaux protégées, notamment les baies et les bras de mer.

Les systèmes de balayage à haute vitesse seront livrés à Mount Pearl (T.-N.-L.), à Port Hastings (N.-É.), à Parry Sound ( Ontario ) et à Québec (Québec) d'ici le 31 décembre 2022.

Liens connexes

SOURCE Garde côtière canadienne

