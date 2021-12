Le CN fait le point sur le processus de recrutement de son prochain PDG





MONTRÉAL, 20 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a fait le point aujourd'hui sur le processus de recrutement annoncé précédemment et visant à nommer un nouveau président-directeur général.



Le comité de recrutement du conseil, qui est composé de Shauneen Bruder, de Justin Howell, de Robert Phillips et de Kevin Lynch, mène un processus de recrutement exhaustif afin de trouver un dirigeant de classe mondiale pour diriger le CN alors que la Compagnie continue de bâtir le chemin de fer de l'avenir en utilisant l'innovation numérique pour favoriser la sécurité, l'excellence opérationnelle, l'expérience client et l'augmentation de la valeur à long terme pour ses actionnaires. Le comité de recrutement, avec l'aide de Korn Ferry, a repéré et continue de rencontrer un certain nombre de candidats exceptionnels. Le CN prévoit clore le processus et annoncer un nouveau PDG en janvier 2022.

Dans le cadre de ce processus ouvert et inclusif, le comité de recrutement a mené plusieurs entretiens avec l'ancien employé Jim Vena et le conseil a effectué les vérifications préalables appropriées concernant la candidature de M. Vena, comme il l'a fait pour tous les autres candidats. Hier soir, M. Vena a informé le conseil qu'il ne briguait plus le poste et qu'il se retirait du processus.

Le CN fait le point sur ce processus de recrutement étant donné que TCI a demandé la tenue d'une assemblée extraordinaire des actionnaires le 22 mars 2022 avec l'objectif, notamment, de faire nommer M. Vena à titre de PDG du CN. Le CN avait déjà informé ses actionnaires que la candidature de M. Vena serait examinée attentivement. Étant donné que M. Vena a retiré sa candidature, le CN a cru bon de faire le point avec les actionnaires.

Le conseil du CN demeure résolu à trouver le bon dirigeant pour poursuivre nos ambitions de construire le premier chemin de fer du XXIe siècle et de générer une valeur immédiate et à long terme pour tous les actionnaires, tout en maintenant notre engagement envers la sécurité, le service à la clientèle et les collectivités que nous desservons.

À propos du CN

Le CN est un chef de file mondial du transport et un partenaire commercial majeur. Essentiel à l'économie, aux clients et aux collectivités qu'il dessert, le CN achemine annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord. En tant que seul chemin de fer à relier les côtes est et ouest du Canada à l'extrémité sud des États-Unis par un réseau ferroviaire de 19 500 milles (31 382 km), le CN et ses filiales contribuent à la prospérité des collectivités et au commerce durable depuis 1919. Le CN maintient son engagement à l'égard des programmes de responsabilité sociale et de l'environnement.

