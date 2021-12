Le gouvernement du Canada annonce de nouvelles ressources pour renforcer l'adaptation et la résilience aux changements climatiques dans les provinces de l'Atlantique





OTTAWA, ON, le 17 déc. 2021 /CNW/ - Les habitants du Canada atlantique ressentent déjà les impacts des changements climatiques. La géographie de la région, caractérisée par un littoral de faible altitude, rend la population et les infrastructures particulièrement vulnérables aux inondations et à l'érosion côtière en raison de phénomènes météorologiques extrêmes, des variations du niveau de la mer et d'ondes de tempêtes de forte intensité. Cette situation met en évidence la nécessité d'adopter des mesures d'adaptation pour réduire les coûts à long terme et pour renforcer la résilience.

Le ministre des Ressource naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, et le ministre de l'Environnement et du Changement climatique (ECCC), l'honorable Steven Guilbeault, ont annoncé aujourd'hui deux nouvelles ressources qui contribueront à soutenir l'adaptation aux changements climatiques et à renforcer la résilience au Canada atlantique.

La première ressource est le chapitre consacré aux provinces de l'Atlantique dans le document Le Canada dans un climat en changement : rapport sur les perspectives régionales. Ce chapitre met en lumière divers enjeux : les infrastructures des provinces de l'Atlantique sont menacées par les inondations et l'érosion; les changements climatiques exacerbent les risques pour la santé dans la région; certaines industries du secteur des ressources naturelles sont vulnérables aux changements climatiques; et les partenariats avec les peuples autochtones locaux sont d'une importance cruciale pour guider les mesures d'adaptation dans la région. Comme les impacts persisteront et s'intensifieront avec le temps, il est urgent d'agir pour accroître la résilience aux changements climatiques par des mesures d'adaptation.

Le rapport fait partie d'une évaluation scientifique nationale intitulée Le Canada dans un climat en changement : faire progresser nos connaissances pour agir, qui explique comment et pourquoi le climat du Canada change, les impacts de ces changements et la façon dont nous nous y adaptons. Les rapports produits dans le cadre de cette évaluation permettent de mieux faire connaître et de mieux comprendre les principaux enjeux auxquels est confronté notre pays et de fournir de l'information qui favorise la prise de décisions et de mesures éclairées en matière d'adaptation.

Aujourd'hui également, le gouvernement fédéral s'est joint aux gouvernements du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve-et-Labrador, de la Nouvelle-Écosse et de l'Île-du-Prince-Édouard pour célébrer le lancement officiel de CLIMAtlantic - un nouvel organisme régional de services climatiques qui desservira les quatre provinces de l'Atlantique. CLIMAtlantic permettra aux collectivités, aux divers secteurs économiques et aux pouvoirs publics du Canada atlantique d'avoir accès à diverses ressources climatiques régionales (données, information, outils, formation et soutien).

Le gouvernement du Canada versera 1,65 million sur trois ans pour financer les activités de CLIMAtlantic et octroiera jusqu'à 301 500 $ pour soutenir le travail de spécialistes régionaux des services climatiques dans chacune des provinces de l'Atlantique. Les provinces de l'Atlantique verseront chacune une contribution de 75 000 $ sur trois ans pour le fonctionnement de l'organisme.

Le lancement d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre d'un engagement fédéral visant à établir un réseau d'organismes climatiques dans tout le pays. CLIMAtlantic est le quatrième organisme à se joindre au réseau national d'organismes de services climatiques qui travaillent en collaboration avec le Centre canadien des services climatiques d'ECCC.

En leur donnant accès à de l'information fiable fondée sur les faits, ces deux ressources permettront aux Canadiens des provinces de l'Atlantique de prendre des décisions plus éclairées pour se préparer, réagir et s'adapter aux impacts des changements climatiques.

Citations

« Il est urgent d'agir avec audace pour protéger les collectivités de l'Atlantique des impacts négatifs d'un climat qui se transforme rapidement. La science est claire - nous devons absolument nous adapter pour accroître notre résilience aux effets des changements climatiques dans les provinces de l'Atlantique et à l'échelle du pays. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« Les changements climatiques, c'est un problème bien actuel qui s'accompagne de phénomènes météorologiques de plus en plus fréquents et extrêmes. Les Canadiens qui habitent dans les provinces de l'Atlantique en ressentent déjà les effets. C'est pourquoi les initiatives en faveur de l'adaptation et de la résilience face aux changements climatiques revêtent une si grande importance. Nous sommes ici pour soutenir le travail essentiel de CLIMAtlantic, et notre gouvernement militera toujours en faveur de la sécurité et du bien-être des Canadiens de l'Atlantique et de leurs collectivités. »



L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Les changements climatiques ont des répercussions sur les collectivités du Canada atlantique, et les mesures que nous prenons pour nous y adapter doivent être fondées sur des données solides et des avis scientifiques. Les experts de CLIMATlantic contribueront à informer les provinces de l'Atlantique sur la façon de s'assurer que nos collectivités demeurent fortes et résilientes pour les années à venir. »

L'honorable Dominic LeBlanc

Ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités



« Nous sommes ravis de célébrer le lancement officiel de l'organisme CLIMAtlantic, dont les bureaux sont situés ici, à Sackville, au Nouveau-Brunswick. Notre province bénéficiera, entre autres, d'un accès aux données les plus récentes sur les changements climatiques et à des services climatiques de pointe, ce qui accroîtra la sensibilisation des Néo-Brunswickois aux impacts des changements climatiques, augmentera les moyens d'agir à l'échelle locale pour aider les collectivités à s'adapter aux changements climatiques et renseignera les multiples secteurs sur les mesures à prendre pour gagner en résilience et pour demeurer concurrentiels sur le marché. »



L'honorable Gary Crossman

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique, gouvernement du Nouveau-Brunswick



« Nous devons unir nos efforts pour nous préparer aux impacts des changements climatiques. Cet organisme régional nous permet de collaborer avec le gouvernement fédéral et les autres provinces atlantiques, d'échanger au sujet de nos démarches et d'accélérer l'accès aux renseignements sur le climat. Ces données permettront aux gouvernements et aux acteurs de l'industrie d'élaborer des plans pour lutter contre les risques climatiques à l'échelle régionale. Nous nous réjouissons d'entretenir une solide relation de collaboration avec nos partenaires de l'Atlantique et de travailler à mettre en oeuvre les 28 buts énoncés dans notre nouvelle loi intitulée Environmental Goals and Climate Change Reduction Act. »



L'honorable Tim Halman

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique, gouvernement de la Nouvelle-Écosse



« Je suis ravi de l'ouverture officielle de CLIMAtlantic dans la région de l'Atlantique. Chaque geste que nous posons ensemble pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, pour stimuler l'innovation et la croissance propres et pour accroître la résilience aux impacts des changements climatiques dans les provinces de l'Atlantique pèsera dans la balance. En ayant accès à des données, des renseignements, des outils et de la formation sur le climat à l'échelle régionale, nous disposerons de la meilleure information qui soit pour lutter contre les changements climatiques et pour veiller à assurer la durabilité de nos collectivités dans l'immédiat et à l'avenir, pour les prochaines générations. »



L'honorable Bernard Davis

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique, gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador



« Les localités, entreprises et résidents de l'Île-du-Prince-Édouard ont besoin de données et de services climatiques régionaux de bonne qualité pour prendre des décisions éclairées qui réduiront les risques liés aux changements climatiques. Nous sommes heureux de faire équipe avec CLIMAtlantic pour offrir ces services. Il est essentiel que les résidents de l'Île-du-Prince-Édouard s'adaptent aux changements climatiques et que nous travaillions à créer un avenir plus résilient et plus viable pour notre province. »

L'honorable Steven Myers,

Ministre de l'Environnement, de l'Énergie et de l'Action climatique, gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard

