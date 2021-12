CRI Online : publication des résultats préliminaires de la première enquête de terrain sur la biodiversité dans la section Deyang du Parc national des pandas géants





DEYANG, Chine, 17 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Récemment, la première enquête de terrain sur la biodiversité dans la section Deyang du Parc national des pandas géants a été achevée et les résultats préliminaires ont été annoncés. Cette enquête a permis de répertorier des traces de pandas géants et d'espèces de faisans, et de recenser 41 autres espèces d'animaux sauvages dans le même domaine.

Afin de mieux connaître la situation des animaux protégés et de comprendre leurs règles de survie, l'enquête sur la biodiversité dans la section de Deyang du Parc national des pandas géants a été officiellement lancée en octobre 2021. Elle portait principalement sur les pandas géants, les faisans et d'autres espèces animales et végétales rares vivant dans la section de Deyang, et sur la surveillance continue l'évolution de la petite population de pandas géants du mont Jiuding.

L'enquête a été menée à deux périodes différentes : la saison de reproduction et la saison de non-reproduction, en se focalisant sur le panda géant et les espèces de faisans grâce à une combinaison de la méthode du transect linéaire et de la technologie de la caméra infrarouge. La première enquête sur le terrain est maintenant achevée.

Trois espèces de faisans, à savoir la bécasse tibétaine, la perdrix tibétaine et la perdrix des neiges, ont été découvertes lors de cette enquête. Jusqu'à présent, 12 espèces de faisans ont été recensées dans la biodiversité de la section Deyang du Parc national des pandas géants.

L'enquête a également recensé 41 autres espèces d'animaux sauvages dans la même région, dont 17 espèces de mammifères sauvages et 24 espèces d'oiseaux sauvages.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1711290/image1.jpg

