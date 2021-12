Produits Kruger double la production de sa future machine à papier tissu de Sherbrooke





L'investissement total s'élève à 351 millions $

SHERBROOKE, QC, le 17 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Produits Kruger a annoncé aujourd'hui qu'elle doublera la taille et la production de sa future machine à papier tissu LDC de l'arrondissement Brompton, à Sherbrooke, prévue pour démarrer en 2024.

Après avoir dévoilé, le 26 février dernier, un projet d'expansion de 240 millions $ pour l'implantation de cette machine ainsi que l'ajout de deux lignes de transformation, la Société annonce qu'elle bonifie son investissement de 111,5 millions $, pour un total de 351,5 millions $. Dotée de la technologie LDC (crêpage à sec), la machine double largeur aura donc une capacité de production annuelle d'au moins 60 000 tonnes métriques de produits de papier tissu de qualité supérieure destinés aux marchés canadien et américain.

Rappelons que l'usine de Produits Kruger à Sherbrooke a réussi son démarrage plus tôt cette année, grâce à près d'un million d'heures de construction en pleine pandémie, respectant les délais et le budget prévus, et créant 180 emplois. Combiné aux 600 millions $ de cette usine à la fine pointe de la technologie et de l'intelligence artificielle, l'investissement dans l'arrondissement de Brompton s'élève maintenant à près d'un milliard $ et se traduira par la création totale de 321 emplois. Le site de production de Produits Kruger à Sherbrooke formera un pôle majeur pour la fabrication de produits de papier tissu haut de gamme en Amérique du Nord.

« La capacité de production supplémentaire nous permettra d'accélérer la croissance de notre entreprise et de continuer à offrir à nos clients à travers l'Amérique du Nord des produits de papier tissu de haute qualité tels que CashmereMd, SpongeTowelsMd, ScottiesMd et PurexMd au Canada, et White CloudMd aux États-Unis » a expliqué Dino Bianco, chef de la direction de Produits Kruger.

Ce vaste projet d'expansion de Produits Kruger engendrera la création de 141 emplois au cours des trois prochaines années, en plus de retombées considérables pour la région, soit des dépenses directes estimées à 165 millions $ et plus de 660 000 heures-personnes pour la construction.

Partenaire du projet, le gouvernement du Québec a accordé, plus tôt cette année, un prêt de 165 millions $ par l'entremise d'Investissement Québec. L'investissement additionnel de 111,5 millions $ annoncé aujourd'hui est toutefois entièrement financé par Produits Kruger et un consortium bancaire.

« L'industrie québécoise des pâtes et papiers doit se renouveler et se moderniser. L'acquisition de cette nouvelle machine permettra à Produits Kruger de doubler sa production. C'est un bel exemple d'innovation technologique et le genre d'initiative qui stimulera la performance et la croissance de notre industrie », a soutenu Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional.

Geneviève Hébert, députée de Saint-François et whip adjointe du gouvernement, a quant à elle souligné l'importance de la création d'emplois de qualité par Kruger depuis 2018 et de ceux annoncés d'ici 2024. « Ainsi, le joyau industriel de Brompton poursuit son expansion hyperperformante dans la production de produits de papier tissu haute qualité. Ses investissements dans ma circonscription sont majeurs et leurs retombées dans la région considérables. Autant la société Kruger est enracinée chez nous, autant nous sommes fiers de sa capacité d'innovation qui nous fait rayonner. »

À propos de Produits Kruger S.E.C.

Produits Kruger S.E.C. est le premier fabricant canadien de produits de papier de qualité à usage domestique, industriel et commercial. La société offre aux consommateurs canadiens des marques reconnues, comme CashmereMd, PurexMd, SpongeTowelsMd, ScottiesMd et White CloudMd. Aux États-Unis, elle fabrique les produits de marque White CloudMd, de même que plusieurs produits de marques privées. Sa division des produits hors foyer fabrique des produits économiques de qualité et les distribue à une grande variété d'établissements commerciaux et publics. Produits Kruger S.E.C. emploie quelque 2700 personnes et exploite neuf usines certifiées FSC® (FSC®C104904) en Amérique du Nord. Pour en savoir plus, visitez le www.produitskruger.ca.

À propos de Kruger

Fondée en 1904, la société Kruger est un important producteur de produits de papier tissu; de cartonnage 100 % recyclé; d'emballages de carton ondulé; de papiers pour publications; de papiers de spécialité; d'énergie renouvelable; de biomatériaux cellulosiques; et de vins et spiritueux. Elle est également l'un des principaux recycleurs de papiers et cartons en Amérique du Nord. La société Kruger possède des établissements au Québec, en Ontario, en Colombie-Britannique, à Terre-Neuve-et-Labrador, de même qu'aux États-Unis, dans les États du Tennessee, du Maine, de New York, de la Virginie, de la Caroline du Nord et du Rhode Island. (www.kruger.com).

