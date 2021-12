Une coentreprise de SNC-Lavalin remporte un contrat pour la remise en état d'un deuxième réacteur nucléaire CANDU de Bruce Power





MONTRÉAL, le 17 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Candu Énergie inc., membre du Groupe SNC-Lavalin (TSX: SNC), et ses partenaires de la coentreprise Shoreline Power Group, Aecon Group Inc. et United Engineers & Constructors Inc., ont remporté un deuxième contrat de remplacement des canaux de combustible et des conduites d'alimentation pour le réacteur 3 de Bruce Power, pour une valeur approximative de 400 millions de dollars canadiens. SNC-Lavalin détient une part de 30 % dans le projet de remplacement des composants du réacteur 3. En 2018, la coentreprise a obtenu le premier contrat de remplacement des canaux de combustible et des conduites d'alimentation pour la remise à neuf du réacteur 6. Ces deux projets viennent soutenir le programme de remise à neuf de Bruce Power, qui permettra de continuer à exploiter les réacteurs CANDU en toute sécurité jusqu'en 2064.

« Ces nouveaux travaux de remise en état du réacteur 3 constituent un vote de confiance continu de la part de Bruce Power à l'égard de nos capacités en tant que fabricant d'équipement d'origine et dépositaire de la technologie nucléaire CANDU », a déclaré Sandy Taylor, président, Énergie nucléaire, SNC-Lavalin. « Nous continuerons de tirer parti de nos vastes connaissances techniques, de nos décennies d'expérience avec les réacteurs CANDU et de notre innovation pour répondre avec confiance aux besoins de remise à neuf de ce réacteur, comme nous le faisons maintenant depuis plusieurs années avec le réacteur 6. »

La portée des travaux en vertu du contrat englobe toutes les activités de planification et d'exécution pour la remise à neuf du réacteur. La planification commencera bientôt pour préparer la mise hors service qui devrait commencer en 2023, lorsque les travaux réels de retrait et de remplacement des composants du réacteur -- 480 canaux de combustible et tubes de calandre et 960 raccords d'extrémité -- débuteront. De plus, l'équipe retirera et remplacera les 980 tuyaux d'alimentation en vue de l'achèvement du projet en 2026. La coentreprise est également responsable du fonctionnement de l'outillage complexe et robotisé requis pour les travaux, ainsi que de la gestion et de la formation complète de la main-d'oeuvre.

"Nous attribuons ce contrat important en étant convaincus que les membres du Shoreline Power Group ont fait preuve de l'expérience et de l'engagement en matière de sécurité, de qualité et d'innovation nécessaires pour mener à bien cette partie essentielle de notre programme de prolongation de la durée de vie ", a déclaré Mike Rencheck, Président et chef de la direction de Bruce Power.

À titre de fournisseur privilégié de Bruce Power, la coentreprise pourrait se voir attribuer des contrats semblables pour la remise à neuf des quatre réacteurs restants de son parc nucléaire.

Bruce Power est un fournisseur d'électricité abordable, produisant 30 % de l'électricité de l'Ontario à un coût 30 % inférieur au coût moyen de production d'énergie résidentielle. Le rôle de Bruce Power a été reconnu par un éventail d'experts indépendants, de groupes d'exploitation et d'experts énergétiques au cours des dernières années.

À propos de Candu Énergie

Candu Énergie est une société de pointe dans le domaine de la technologie nucléaire qui fournit des produits, des services et des réacteurs nucléaires à des clients partout dans le monde. Nous concevons et livrons des réacteurs CANDUMD de pointe, réalisons des projets de remise à neuf, fournissons des programmes et des outils de gestion de la durée de vie des centrales et offrons des services d'exploitation et d'entretien pour les centrales nucléaires existantes. Les réacteurs CANDUMD fournissent environ 50 % de l'électricité de l'Ontario et 16 % de l'ensemble des besoins en électricité du Canada. Candu Énergie met au point des produits visant à fournir une énergie sécuritaire, fiable, abordable et exempte de CO 2 avec une orientation vers l'avenir, tout en respectant les normes de sécurité et réglementaires les plus élevées de l'industrie nucléaire mondiale.

À propos de SNC-Lavalin

Fondée en 1911, SNC-Lavalin est une entreprise spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés, exploitant des bureaux dans le monde entier et dédiée à façonner un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent. Nous créons des solutions durables qui lient individus, technologie et données afin de concevoir, de réaliser et d'exploiter les projets les plus complexes. Nous déployons des capacités mondiales à l'échelle locale pour fournir à nos clients des services uniques et complets couvrant tout le cycle de vie d'un actif -- consultation, services-conseils et services environnementaux, réseaux intelligents et cybersécurité, conception et ingénierie, approvisionnement, gestion de projet et de la construction, exploitation et entretien, mise hors service et capital -- et nous les offrons aux clients dans des secteurs stratégiques tels que Services d'ingénierie, Énergie nucléaire, Exploitation et entretien et Capital. D'autres nouvelles et renseignements sont accessibles sur le site snclavalin.com ou suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.

