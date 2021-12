L'O-RAN Global PlugFest 2021 apporte la démonstration d'un écosystème plus solide et de solutions en pleine maturation





L'O-RAN ALLIANCE a mené avec succès son événement O-RAN Global PlugFest 2021 pour démontrer la fonctionnalité et l'interopérabilité multifournisseur des équipements réseau basé sur l'O-RAN.

L'O-RAN ALLIANCE est une communauté mondiale de plus de 300 opérateurs, fournisseurs, institutions de recherche et établissements universitaires travaillant de manière transparente pour développer un écosystème RAN ouvert et durable. Trente opérateurs de réseaux mobiles desservant plus de 4,5 milliards d'abonnés à travers le monde se sont engagés envers l'O-RAN.

O-RAN Global PlugFest 2021, le troisième événement mondial de test et d'intégration, d'O-RAN a apporté la preuve de la force de l'écosystème O-RAN et de la dynamique mondiale en direction des réseaux d'accès radio (Radio Access Networks, RAN) ouverts et intelligents. L'O-RAN PlugFest est également passé de quatre à sept sites mondiaux, avec 94 entreprises participantes. De nombreuses entreprises ont été présentes sur plusieurs sites, permettant au PlugFest de cette année de rassembler un total de 144 entreprises participantes actives, contre 70 au PlugFest 2020.

« La participation élargie et diversifiée d'entreprises issues de l'ensemble de l'écosystème technologique à l'O-RAN Global PlugFest 2021 témoigne de l'élan croissant qui sous-tend l'Open RAN et de sa pertinence pour notre industrie », a déclaré Alex Jinsung Choi, directeur de l'exploitation de l'O-RAN ALLIANCE, et vice-président directeur de la division Stratégie et innovation technologique, chez Deutsche Telekom. « Le cadre conjoint, ouvert et coordonné de l'O-RAN Global PlugFest est crucial pour que tous les membres de l'O-RAN collaborent au sein de la communauté et accélèrent le développement de l'écosystème des solutions Open RAN disponibles dans le commerce. »

Tester l'interopérabilité multifournisseur, les contrôleurs radio intelligents, l'O-Cloud, la sécurité des infrastructures et la fonctionnalité de bout en bout

Dans l'ensemble, les O-RAN Global PlugFests offrent à l'industrie une excellente opportunité de relever les défis d'intégration de manière efficace, et de réaliser des progrès majeurs dans le développement de produits O-RAN commerciaux. Le PlugFest de cette année n'a pas fait exception, comme en témoignent les succès suivants :

Le PlugFest de cette année a prouvé la maturité avancée des implémentations de l'Open Fronthaul (OFH). L'interopérabilité a été obtenue entre de nombreux fournisseurs dans différentes configurations de réseau, classes de stations de base, profils OFH et combinaisons de produits RU/CU-DU.

Plusieurs démonstrations de cas d'utilisation avancés ont été présentées utilisant le contrôleur intelligent radio en temps quasi réel O-RAN (Near-Real-Time Radio Intelligent Controller, Near-RT RIC), et le contrôleur intelligent radio en temps non réel (Non-Real-Time RIC, Non-RT RIC), comme la détection et la récupération automatisées des pannes de réseau, et l'assurance de latence pour le découpage du réseau de bout en bout. De nombreux efforts ont également été déployés pour tester les interfaces RIC individuelles, les protocoles d'application et les xApps et rApps connexes.

Plusieurs sites ont testé avec succès les produits O-Cloud et les intégrations RAN virtualisées multifournisseur.

Des tests spécifiques ont porté sur la sécurité de l'infrastructure O-RAN.

Grâce à l'enthousiasme de la communauté O-RAN et à une excellente collaboration, plusieurs tests de fonctionnalité de bout en bout O-RAN se sont soldés par un succès avec des éléments du réseau central de production, tandis que de nombreux autres ont fait appel à des simulateurs.

Tous les sites ont montré un bon état de préparation des équipements de test avancés et la simulation de différentes parties du réseau.

PlugFest héberge des combinaisons gérées de tests sur site et à distance, reflétant la situation de la pandémie de Covid-19 dans différentes parties du monde.

En Asie, l'O-RAN Global PlugFest 2021 s'est déroulé sur quatre sites

Le PlugFest du Japon a été organisé par NTT DOCOMO, KDDI, Rakuten Mobile, SoftBank et YRP dans la région de Tokyo et de Yokosuka. Les activités ont été axées sur les tests d'interopérabilité multifournisseur de l'interface Open Fronthaul dans la configuration 5G NSA/SA (où un débit descendant de 1 Gbit/s a été atteint) ainsi que sur les intégrations vRAN multifournisseur.

Un autre flux s'est concentré sur les tests de conformité 3GPP RF et sur la démonstration de la détection et de l'autoréparation des pannes RAN autonomes, à l'aide de contrôleurs radio intelligents O-RAN, en temps non réel, et en temps quasi réel (Non-RT et Near-RT RIC). Le concept Near-RT RIC et les mécanismes détaillés ont également été présentés pour prendre en charge l'assurance de la latence pour le découpage réseau de bout en bout. Les paramètres potentiels à prendre en charge dans les spécifications O-RAN ont été identifiés en tant que résultats de l'étude.

Comme activité complémentaire, certains participants choisis ont démarré une étude sur les caractéristiques des émissions des RAN.

En plus des hôtes, les participants comprenaient Fujitsu, HCL, JMA Wireless, Keysight Technologies, NEC, Nokia, NVIDIA, Samsung, VIAVI Solutions et Wind River.

L'O-RAN PlugFest en République de Corée a été organisé par LG Uplus pour la première fois en Corée, au niveau de son 5G Innovation Lab du LG Science Park de Séoul. L'objectif principal était l'évaluation d'Open Fronthaul pour l'interopérabilité multifournisseur d'un système 5G SA (FR1, TDD).

En plus des hôtes, les participants comprenaient Altiostar, DZS, Intel, Keysight Technologies et NEC.

Les activités de l'O-RAN PlugFest basé à Taïwan à Auray OTIC, et au Security Lab & Chunghwa Telecom ont été organisées par deux hôtes :

Auray dans leur laboratoire OTIC, et le Security Lab à Taoyuan, Taïwan, ont hébergé des tests d'interopérabilité multifournisseur pour un scénario intérieur axé sur l'Open Fronthaul, et des scénarios basés sur la spécification de test v2.0 O-RAN de bout en bout.

Chunghwa Telecom à Yangmei a hébergé la validation de solutions E2E multifournisseur pour O-RU, O-CU/O-DU avec un véritable coeur de réseau, ainsi qu'une démonstration de Service Management and Orchestration, à l'aide des O-RAN Non-RT RIC.

En plus des hôtes, les participants comprenaient Aethertek, Alpha Networks, Arcadyan, Calnex, Compal, Delta Electronics, Foxconn, iConnext, Institute for Information Industry, Intel, Inventec, IP Infusion, ITRI, JPC Connectivity, Keysight Technologies, Lions Technology, Liteon, Metanoia Communications, MICAS, MiTAC Computing, NKG, O'Prueba, Pegatron, QCT, Rohde & Schwarz, Sageran, Sercomm, VIAVI Solutions, Wiwynn et WNC.

L'O-RAN PlugFest en Inde a été organisé par Bharti Airtel au NOC Manesar à Gurgaon, Delhi.

L'accent a été mis sur le pilotage du trafic à l'aide des O-RAN Near-RT RIC, la sécurité de l'infrastructure physique, les tests des plans M et S O-RU, les tests de passerelle Open Fronthaul, et les tests E2E de la solution O-RAN.

En plus de l'hôte, les participants comprenaient AMI, ASOCS, Capgemini Engineering, Cisco, Intel, IP Infusion, Keysight Technologies, Mavenir, Sercomm, STL, TCS, VIAVI Solutions, VMware et VVDN.

L'O-RAN Global PlugFest 2021 en Europe a eu lieu sur deux sites

L'O-RAN PlugFest a été hébergé par Skoltech dans son OpenRAN 5G Lab à Moscou.

Les activités se sont concentrées sur la validation de la conformité 3GPP pour O-RU, et sur l'intégration de bout en bout de l'O-RAN 5G gNB avec le coeur commercial 5G.

En plus des hôtes, les participants comprenaient Foxconn, Keysight Technologies et Xilinx.

BT, Deutsche Telekom, Orange, Telefónica, TIM et Vodafone ont conjugué leurs efforts dans le cadre du Telecom Infra Project (TIP) pour héberger le Joint European O-RAN & TIP PlugFest dans quatre OTIC européens à Berlin, Madrid, Paris et Turin.

L'accent a été mis sur les tests de conformité O-RU, l'intégration multifournisseur E2E avec des tests de performance et des tests fonctionnels, les tests de charge et d'échelle d'O-CU, les tests de sécurité, la validation et la démonstration de RIC, xApps et rApps, la démonstration de l'architecture basée sur l'O-RAN multifournisseur et le transport xHaul.

En plus des hôtes, les participants comprenaient Accelleran, ADVA, Advantech, AirHop Communications, Anritsu, Capgemini Engineering, Ciena, Cisco, Comba Network, Dell Technologies, DZS, EANTC, EXFO, Facebook, Foxconn, Fujitsu, Intel, IP Infusion, IS-Wireless, JMA Wireless, Juniper Networks, Keysight Technologies, Mavenir, MICAS, MTI, NEC, ONF, Precision OT, Radisys, Rohde & Schwarz, VIAVI Solutions, VMware, Wind River, Wiwynn et Xilinx.

En Amérique du Nord, l'O-RAN Global PlugFest 2021 a réuni des entreprises et des institutions universitaires

Le Joint O-RAN, TIP, Linux Foundation PlugFest & Proofs of Concept, hébergé par AT&T et Verizon, a été mené dans trois laboratoires aux États-Unis : le NSF POWDER lab à l'université d'Utah à Salt Lake City, le NSF COSMOS lab à l'université Rutgers dans le New Jersey, et le TIP Community Lab sur le campus de Facebook (META) à Menlo Park, en Californie.

Les activités du PlugFest se sont concentrées sur les tests de conformité Open Fronthaul et l'interopérabilité multifournisseur. Les preuves de concept ont démontré le comportement de l'infrastructure O-Cloud dans les applications sensibles à la latence, les démonstrations RIC de la réussite des procédures E2AP et de la collecte de mesures via le modèle de service E2, RAN Slice SLA, la gestion basée sur l'IA du RAN multiopérateur/multifournisseur avec pooling O-RU et tranches multifournisseur.

En plus des hôtes, les participants comprenaient Analog Devices, Anritsu, Calnex, Capgemini Engineering, Casa Systems, CIG, Commscope, Corning, Foxconn, Fujitsu, highstreet technologies, Intel, IP Infusion, JMA Wireless, Juniper Networks, Keysight Technologies, Mavenir, MTI, National Instruments, NEC, Radisys, Rohde & Schwarz, VIAVI Solutions, VVDN et Wind River.

Pour en savoir plus sur le PlugFest, consultez cet article de blog.

L'O-RAN ALLIANCE prépare actuellement une vitrine virtuelle du PlugFest (PlugFest Virtual Showcase) qui permettra aux membres du public intéressés d'explorer en détail l'O-RAN Global PlugFest 2021. Cette vitrine sera bientôt disponible sur www.o-ran.org.

À propos de l'O-RAN ALLIANCE

L'O-RAN ALLIANCE est une communauté mondiale de plus de 300 opérateurs mobiles, fournisseurs, établissements universitaires et institutions de recherche, exerçant leurs activités dans le secteur du Réseau d'accès radio (Radio Access Network, RAN). Le RAN constituant un élément essentiel de tout réseau mobile, la mission de l'O-RAN ALLIANCE est de remodeler le secteur vers des réseaux mobiles plus intelligents, plus ouverts, virtualisés et entièrement interopérables. Les nouvelles normes O-RAN ouvrent la voie à un écosystème de fournisseurs RAN plus compétitif et plus dynamique, avec une innovation accélérée permettant d'améliorer l'expérience utilisateur. Dans le même temps, les réseaux mobiles basés sur l'O-RAN vont pouvoir améliorer l'efficacité des déploiements RAN ainsi que les opérations des opérateurs mobiles. Pour y parvenir, l'O-RAN ALLIANCE publie de nouvelles spécifications RAN, lance des logiciels ouverts pour le RAN et soutient ses membres dans l'intégration et les tests de leurs implémentations.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.o-ran.org.

