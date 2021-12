L'Armée du Salut s'associe à Walmart Canada pour que plus de Canadiens puissent vivre la joie de Noël





Walmart Canada égalera les dons recueillis dans les marmites de Noël en magasin jusqu'à concurrence de 100 000 $

TORONTO, le 16 déc. 2021 /CNW/ - Le samedi 18 décembre, Walmart Canada sera l'hôte de la 12e édition de la Journée annuelle « Remplir la marmite » et versera une contribution égale aux dons faits par les particuliers aux marmites de Noël de l'Armée du Salut dans ses magasins à l'échelle du pays, jusqu'à concurrence de 100 000 $.

Depuis 2007, Walmart Canada et ses clients ont donné plus de 35 millions de dollars à l'Armée du Salut. En cette période des Fêtes, Walmart Canada a déjà versé plus de 50 000 $ à la campagne Toy Mountain de CTV à Toronto, à Ottawa et à Winnipeg pour aider l'Armée du Salut à acheter de nouveaux jouets qui seront distribués aux enfants dans le besoin à Noël.

« Les répercussions de la pandémie et l'incertitude qui en découle continuent d'affecter les familles et les personnes à faible revenu. Devoir organiser des célébrations de Noël mémorables ne fait qu'ajouter à leur réalité déjà stressante, a déclaré le lieutenant-colonel John Murray, secrétaire territorial des communications. Nous tenons à remercier chaleureusement nos partisans et nos partenaires, comme Walmart Canada, de nous épauler pour faire en sorte que tous ceux qui viennent nous demander de l'aide puissent connaître la joie du temps des Fêtes. »

L'an dernier, l'Armée du Salut a fourni de la nourriture, des vêtements et une aide concrète à plus de 2,1 millions de Canadiens. La campagne des marmites de Noël, dont l'objectif est de récolter 20 millions de dollars au Canada, permet aux unités locales de l'Armée du Salut de fournir des produits de première nécessité aux personnes en difficulté. Les fonds recueillis lors de la campagne permettront aussi à l'Armée du Salut d'offrir des programmes qui changent des vies, notamment ses programmes en matière de désintoxication, d'aide au logement et d'acquisition de compétences utiles à l'emploi et à la vie, qui aident les gens à briser une fois pour toutes le cycle de la pauvreté.

« Nous sommes très fiers de nous associer à l'Armée du Salut, l'un des plus importants fournisseurs d'assistance sociale au pays, afin de contribuer à faire de Noël une réalité pour les Canadiens d'un océan à à améliorer leurs conditions de vie. »

« Cette année, pendant la période des dons, nous voulons créer une armée de donateurs, a expliqué le lieutenant-colonel Murray. Nous ne pourrions pas faire ce que nous faisons sans le vigoureux soutien et la générosité de nos partenaires, donateurs et bénévoles. Pendant ces derniers jours avant Noël, une armée peut être nécessaire pour aider quelqu'un. C'est pourquoi nous invitons les gens à créer une incidence durable dans leur collectivité en faisant un don à une marmite de Noël, en ligne sur SalvationArmy.ca ou en téléphonant au 1-800-SAL-ARMY. »

À propos de l'Armée du Salut :

L'Armée du Salut est un organisme chrétien international qui oeuvre au Canada depuis 1882. Elle est aujourd'hui l'un des plus importants fournisseurs de services sociaux de première ligne au pays. L'Armée du Salut du Canada procure de l'espoir et du soutien aux personnes vulnérables dans 400 collectivités canadiennes et dans plus de 130 pays. Voici quelques-uns des programmes de services sociaux de l'Armée du Salut : soulagement de la faim des gens et familles dans le besoin au moyen de banques alimentaires et de programmes de distribution de repas, refuges pour les gens en situation d'itinérance et soutien aux personnes ayant besoin d'un logement, réinsertion sociale pour les gens aux prises avec des troubles liés à la consommation de substance, soins palliatifs ou de longue durée, distribution de paniers alimentaires et de jouets à l'occasion de Noël, programmes offerts après les classes, camps, et programmes de nutrition dans les écoles pour les enfants et les jeunes, ainsi que des cours de préparation à la vie quotidienne, notamment sur le budget, la cuisine pour la famille et la gestion de la colère. Lorsque vous donnez à l'Armée du Salut, vous investissez dans l'avenir des personnes marginalisées et laissées-pour-compte de votre collectivité.

Vous trouverez d'autres communiqués, des articles et des renseignements actualisés à l'adresse www.SalvationArmy.ca.

SOURCE L'Armée du Salut

Communiqué envoyé le 16 décembre 2021 à 08:35 et diffusé par :