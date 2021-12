Boyd Corporation acquiert MBK Tape Solutions et étend son expertise en matière de biocapteurs, de patchs transdermiques et de dispositifs médicaux portables





Boyd Corporation, un innovateur mondial de premier plan en matériaux techniques et gestion thermique, a annoncé l'acquisition de MBK Tape Solutions. MBK est spécialisée dans la fabrication et le développement de produits adhésifs multicouches innovants et complexes qui permettent de coller, d'attacher, de surveiller et de protéger les applications d'adhérence à la peau dans le domaine hautement réglementé de l'industrie médicale. Cette acquisition renforce les capacités de Boyd en matière de science des matériaux médicaux pour les soins avancés des plaies, les patchs transdermiques et les applications de biocapteurs.

« Boyd est profondément engagée à accélérer l'innovation dans le domaine des dispositifs médicaux portables. Les technologues et les scientifiques des matériaux de MBK Tape Solutions améliorent notre capacité à répondre aux besoins de nos clients sur ce marché à la croissance rapide », a déclaré Doug Britt, PDG de Boyd.

Grâce à son expertise en science des matériaux médicaux, Boyd accélère l'innovation et les délais de mise sur le marché pour ses clients du secteur de la santé. Les clients de MBK vont bénéficier de l'empreinte mondiale et des capacités d'ingénierie de Boyd, leur permettant d'accélérer l'innovation et la croissance dans des zones géographiques critiques. Les opérations de fabrication certifiées ISO 13485 en expansion de Boyd permettent de desservir des clients médicaux dans toutes les régions du monde.

« La solide réputation de MBK et sa connaissance approfondie des matériaux de qualité médicale et des adhésifs pour contact cutané vont nous aider à évoluer encore plus rapidement et de manière plus sûre pour desservir un secteur médical en pleine croissance où les soins et la technologie évoluent rapidement », a confié pour sa part Michael Sutsko, directeur commercial de Boyd.

À propos de Boyd Corporation

Boyd Corporation est un innovateur mondial en technologies de science des matériaux, matériaux techniques et gestion thermique qui scellent, protègent, refroidissent et communiquent avec les applications les plus critiques de nos clients. Nous privilégions la science pour atteindre des objectifs de performance ambitieux. Boyd optimise l'innovation matérielle, combinant les technologies dans de nouveaux procédés qui redéfinissent le possible. Nos connaissances technologiques inégalées nous permettent de résoudre des défis complexes dans les principaux secteurs que nous servons. Nos solutions : maximisent les performances des infrastructures 5G et des centres de données les plus avancés au monde ; améliorent la fiabilité et étendent l'autonomie des véhicules électriques et autonomes ; font progresser la précision des systèmes de diagnostic et de soins de santé personnels de pointe ; permettent de déployer des technologies critiques pour les appareils aériens et la défense ; et accélèrent l'innovation dans l'électronique de nouvelle génération et les systèmes d'interface homme-machine. Au coeur de la fabrication mondiale à grande échelle de Boyd réside un engagement profond à protéger l'environnement avec des opérations durables et allégées qui réduisent les déchets et minimisent l'empreinte carbone.

Consultez notre site www.boydcorp.com

Communiqué envoyé le 16 décembre 2021 à 08:10 et diffusé par :