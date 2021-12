South Mill Champs agrandit son réseau de distribution avec l'ouverture d'un centre de distribution à Sacramento





KENNETT SQUARE, Pennsylvanie, 16 décembre 2021 /CNW/ -- South Mill Champs, l'un des plus importants producteurs de champignons de première qualité en Amérique du Nord, ouvre son septième centre de distribution américain à Sacramento, en Californie. Le nouveau centre de distribution de Sacramento approvisionnera les marchés régionaux des services alimentaires et de la vente au détail de produits frais Champs MushroomsTM de première qualité, de chapeaux de champignons Baby Bella farcis et d'autres produits de saison.

Le centre de distribution d'une superficie de plus de 13 500 pi2 comprend une nouvelle chambre froide de 10 000 pi2 pour l'entreposage des aliments et une chaîne de transformation des aliments de pointe qui répondent aux normes les plus élevées en matière de salubrité des aliments. Le centre de distribution de Sacramento, qui est équipé d'une chaîne de production consacrée aux produits farcis au fromage, permet à l'entreprise de répondre à la demande croissante pour ses chapeaux de champignons Baby Bella farcis vendus sous l'appellation Champs MushroomsTM.

South Mill Champs exploite un réseau de centres de distribution aux États-Unis, notamment à Winter Haven (Floride), à Atlanta, en Nouvelle-Orléans, à Dallas, à Houston, à Los Angeles, et maintenant à Sacramento. Les centres de distribution de l'entreprise fournissent des champignons de première qualité provenant directement des cultures de champignons South Mill Champs aux États-Unis et au Canada.

« En raison de la proximité avec nos cultures de champignons en Colombie-Britannique, Sacramento est le prolongement logique de notre réseau de distribution, a déclaré Michael Richmond, vice-président des ventes de South Mill Champs. La combinaison de ce centre de distribution et de la capacité accrue de nos cultures de champignons en Colombie-Britannique nous permettent de répondre à la demande croissante pour des produits du champignon de première qualité dans les régions du centre et du nord-ouest de la Californie.

Comme les consommateurs recherchent des produits qui correspondent à leurs valeurs, nous nous attendons également à une augmentation de la demande pour des produits du champignon frais et novateurs. Nous sommes passionnés par notre mission qui consiste à renseigner les consommateurs sur ce que nous appelons le Trifecta of Goodnesstm -- un goût délicieux, excellent pour vous et bon pour la planète. »

South Mill Champs est un cultivateur et producteur de compost de premier plan, intégré verticalement, et un fournisseur de champignons frais cultivés en Amérique du Nord et de collations pratiques à base de champignons. South Mill Champs est un fournisseur de premier plan, novateur et axé sur la clientèle dont le siège social est situé à Kennett Square, en Pennsylvanie. Il propose des champignons et autres produits ainsi qu'un service complet de logistique et de stockage, et possède la réputation d'être une entreprise de qualité supérieure et d'assurer un approvisionnement régulier.

South Mill Champs a été fondée à la fin de 2017 à la suite de la fusion de South Mill, de Pennsylvanie, et de Champ's Mushrooms, de la Colombie-Britannique. Loveday Mushroom Farms, un composteur et producteur de champignons multigénérationnel de grande qualité établi à Winnipeg, au Manitoba, s'est joint à South Mill Champs en juillet 2020. En novembre 2020, l'entreprise a élargi ses capacités de distribution en ouvrant un nouveau centre de distribution à Lakeland, en Floride. À la fin de décembre 2020, elle a fait l'acquisition de The Mushroom Company, un transformateur de champignons à la fine pointe du Maryland.

Jessica Weil, gestionnaire des communications

Téléphone : 267 909-1903

jweil@southmill.com

www.southmill.com

