Kroll élargit ses compétences en matière de sécurité du cloud et d'approche "Red Team" avec le rachat de Security Compass Advisory

Kroll, leader mondial des services et produits numériques en matière d'évaluation, de gouvernance, de risque et de transparence, annonce aujourd'hui l'acquisition de Security Compass Advisory, un important fournisseur canadien de solutions de cybersécurité et de services de conseil. Grâce aux ressources et à l'expertise apportées par Security Compass Advisory, Kroll élargit ses capacités en matière de Red Team, de tests de pénétration et de sécurité du cloud. La société entend ainsi proposer des tests conformes à la méthode agile qui s'intègrent de manière transparente aux équipes de développement, et fournir ainsi du code plus sûr, plus rapidement.

Depuis 2004, Security Compass Advisory propose des services de conseil en cybersécurité pour aider les entreprises à améliorer le niveau de sécurité de leurs environnements technologiques existants et à accélérer l'adoption de nouvelles technologies. La stratégie de Security Compass Advisory est axée sur une approche pragmatique de la sécurité, des tests et des simulations adverses. La société est également reconnue pour ses programmes évolutifs conçus selon le principe du développement agile. Security Compass Advisory a joué un rôle essentiel dans la mise en place de contrôles de sécurité rigoureux liés aux applications de recherche de contacts COVID-19, qui traitaient des données d'utilisateurs confidentielles. La société conseille des clients Fortune 500 dans le monde entier, à travers une vaste gamme d'industries.

Jordan Kendall, président de Security Compass Advisory, Krishna Raja, directeur général, et Joshua Arsenio, directeur des ventes, intègreront la structure de Kroll sous la direction de Jason Smolanoff, président de la division Cyber Risk de la société.

Au sujet du rachat, M. Smolanoff a déclaré : "Security Compass Advisory constitue le partenaire stratégique idéal qui nous permettra de concrétiser la croissance que nous projetons pour nos services d'évaluation et de test, tant sur le plan géographique, par sa solide présence en Amérique du Nord, que sur le plan technologique, avec des experts qui contribueront à enrichir notre gamme toujours plus étendue de solutions de sécurité gérées. Cette acquisition renforce la position de Kroll qui reste la seule entreprise au monde capable de fournir des solutions de cybersécurité de bout en bout."

La clientèle existante de Security Compass Advisory bénéficiera des vastes capacités de Kroll en matière de cybersécurité, notamment en matière de détection et de réponse gérées et de protection contre les risques numériques, ainsi que d'une grande expertise en matière de gestion des incidents, d'enquêtes, de conformité réglementaire et de contentieux. Les moyens combinés issus de ce partenariat aideront les clients à aborder la complexité croissante de la sécurisation du cloud public, privé et hybride, de la 5G, de l'IdO et des systèmes de contrôle industriel, sans pour autant freiner la cadence de l'innovation.

Et M. Kendall d'ajouter : "Notre équipe spécialisée permettra de renforcer les ressources et les capacités de Kroll en matière de sécurité du cloud, de red teaming et des technologies émergentes, avec près de 100 certifications liées à AWS, Microsoft Azure et à la sécurité offensive. Nos clients bénéficieront des services de veille sur les menaces et de réponse aux incidents de Kroll. Je me réjouis de l'avenir qui s'ouvre à nos organisations combinées et de leur capacité à garantir une gestion plus solide de la cybersécurité".

Jacob Silverman, PDG de Kroll, a déclaré : "Les technologies innovantes de Security Compass Advisory, son esprit d'entreprise tout comme son souci d'excellence sont autant de forces qui viennent enrichir la mission de Kroll, qui consiste à fournir des solutions en matière de risque, de gouvernance et de finance à travers le monde. Nos investissements dans la technologie combinés à une solide expertise sont indispensables pour résoudre la complexité croissante des défis commerciaux de nos clients."

Avec l'acquisition de Security Compass Advisory, l'équipe de Kroll en charge du risque cybernétique compte à présent plus de 500 professionnels répartis dans le monde entier. Découvrez les capacités de Kroll en matière de risque cybernétique.

