LA MAISON HARRY WINSTON OUVRE UN NOUVEAU SALON DE VENTE AU DÉTAIL À BEIJING





BEIJING, 15 décembre 2021 /CNW/ - La Maison Harry Winston, le légendaire « roi des diamants » et la marque internationale de luxe, annonce l'ouverture de son deuxième salon de vente au détail à Beijing, en Chine. Situé à l'intérieur du China World Trade Center, le nouveau salon de 461 mètres carrés mettra en valeur l'étendue des collections inégalées de bijoux et de montres de Harry Winston, y compris les diamants et pierres précieuses les plus rares sur le marché aujourd'hui.

« Notre nouveau salon au China World Trade Center est le deuxième emplacement de la Maison à Beijing et notre sixième en Chine, a déclaré Nayla Hayek, chef de la direction de Harry Winston, Inc. Beijing est l'épicentre de la mode et des produits de luxe, et un marché extrêmement important pour la Maison. Ce salon sera notre deuxième en importance en Chine, et nous sommes ravis de profiter d'une plus grande présence dans la ville grâce à cette ouverture. »

Conçu pour refléter l'élégance et l'intimité d'un domaine privé, cet impressionnant espace de deux étages, qui est doté d'entrées accessibles à la fois au rez-de-chaussée et au sous-sol, comprend des éléments classiques de la marque Winston. Au-delà du vestibule aux motifs dorés, les invités pénétreront dans un grand foyer en marbre décoré avec la signature de la Maison, soit un motif d'étoile rayonnante colorée en noir et blanc. À l'intérieur, la palette de couleurs taupe et gris emblématiques de la Maison complète à merveille le vernis-laque personnalisé, les meubles en bronze antique et les lustres en cristal. Trois salles de vente privées offrent l'environnement idéal pour une expérience de magasinage discrète et vraiment luxueuse. Au sous-sol, un espace dédié aux mariées, agrémenté de murs en soie perlée à la main, présente l'étendue de l'exceptionnelle gamme de bijoux de fiançailles et de mariage de Harry Winston. Un grand escalier mène au premier étage, où une galerie réservée aux grandes collections de bijoux uniques de la Maison met en valeur l'héritage de Harry Winston en matière de savoir-faire spécialisé et de conception novatrice.

À PROPOS DE HARRY WINSTON

Fondée à New York, en 1932, la Maison Harry Winston incarne la haute joaillerie par excellence et l'horlogerie haut de gamme. De l'acquisition des pierres les plus précieuses au monde, dont le Jonker et le diamant Hope, et plus récemment le Winston Legacy et le Winston Blue, aux parures des plus grandes célébrités, la Maison Harry Winston est synonyme de ce qui se fait de plus beau depuis plus de 80 ans.

