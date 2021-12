Avis aux médias - Conférence de presse concernant le soutien aux projets visant à prévenir les violences sexuelles et la violence conjugale et familiale en milieux autochtones





MONTRÉAL, le 15 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont conviés à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, et le ministre responsable des Affaires autochtones, M. Ian Lafrenière, procéderont à une annonce concernant la prévention des violences sexuelles et de la violence conjugale et familiale en milieux autochtones. Pour l'occasion, ils seront accompagnés de la présidente de Femmes autochtones du Québec, Mme Marjolaine Étienne.

Les journalistes qui souhaitent participer à l'événement doivent s'inscrire au préalable par courriel à relationsmedias@education.gouv.qc.ca avant 8 h, le 16 décembre, en précisant le sujet de l'annonce. L'adresse complète du lieu de la conférence leur sera communiquée une fois leur accréditation confirmée. Seuls ceux qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront assister à la conférence de presse.

Le nombre maximal de caméras pour l'ensemble des médias (camera pool) est établi à deux.

Le point de presse sera également diffusé sur la page Facebook de la ministre Charest, sur la page Facebook du ministre Lafrenière et sur la page Facebook du Secrétariat à la condition féminine.

Avis COVID-19

Précisons que le passeport vaccinal est exigé pour l'événement . Les personnes qui participeront à l'activité de presse devront donc fournir une preuve de vaccination contre la COVID-19 contenant un code QR qui affiche leur niveau de protection. Cette preuve peut être présentée en format papier, en format PDF sur leur appareil mobile ou à partir de l'application VaxiCode.

De plus, les personnes participant à l'activité ne doivent pas présenter de symptômes similaires à ceux de la COVID-19 ni avoir été en contact avec une personne ayant reçu un diagnostic positif dans les 14 derniers jours. Notez que le port du masque d'intervention est obligatoire pour toute la durée de l'événement.

DATE : Le jeudi 16 décembre 2021, à 10 h

Arrivée des médias avant 9 h 45



LIEU : Montréal

