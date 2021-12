G&W Electric annonce l'approbation de plusieurs brevets pour l'automatisation monophasée sur les réseaux de distribution d'électricité





La localisation, l'isolation et le rétablissement du service des défauts monophasés (FLISR) ainsi que le rétablissement de la perte de tension (LOV) pour les réseaux de distribution d'électricité réduisent la fréquence des perturbations électriques et les temps d'arrêt des clients.

BOLINGBROOK, Ill., le 15 déc. 2021 /PRNewswire/ -- G&W Electric fournisseur mondial d'équipement d'énergie électrique depuis 1905, a annoncé aujourd'hui l'approbation d'un brevet pour l'isolation de la localisation des défauts et la restauration du service (FLISR) sur les réseaux de distribution d'énergie, améliorant encore les indices de fiabilité en isolant uniquement la phase unique qui est affectée par un défaut.

Le système FLISR monophasé offre une solution au défaut le plus courant dans l'industrie des services publics : un défaut monophasé entre la ligne et la terre. Avec le système FLISR triphasé, même dans le cas où un défaut particulier ne concerne qu'une ou deux phases, le courant est interrompu pour tous les clients de la ligne électrique affectée.

La technologie FLISR monophasée, qui améliore la disponibilité et la fiabilité du courant, permet aux services publics de réacheminer automatiquement le courant, ce qui minimise le nombre de clients touchés par les pannes et réduit la durée d'une panne de plusieurs heures à quelques secondes.

« Ces derniers temps, l'idée de reconfigurer automatiquement le réseau électrique, par le biais du FLISR et de la perte de tension (LOV), est devenue le principal moyen pour les fournisseurs d'électricité d'atteindre leurs objectifs de fiabilité », a déclaré John Mueller, président et propriétaire de G&W Electric. « En migrant vers l'automatisation monophasée, nous sommes en mesure de soutenir des objectifs de fiabilité plus importants et d'établir la nouvelle norme en matière de fiabilité du système électrique, tout en augmentant la satisfaction des clients. »

Traditionnellement, les systèmes FLISR et LOV ont été exécutés de manière triphasée ; cependant, la migration vers des opérations monophasées offre aux services publics la possibilité de réaliser des gains progressifs et durables en matière de fiabilité du système. G&W Electric offre les dernières innovations en matière de technologie FLISR, comme l'automatisation monophasée, pour aider les services publics à réduire la durée des pannes et à fournir une alimentation plus fiable aux clients.

« Ces brevets permettront à G&W Electric de poursuivre le développement de la technologie monophasée et de continuer à fournir les dernières nouveautés en matière d'automatisation FLISR », ajoute M. Mueller. « L'automatisation monophasée n'augmente pas seulement la fiabilité, mais aussi la sécurité en ce qui concerne les paramètres de distribution de l'électricité. En fait, bon nombre des questions et des préoccupations concernant les charges triphasées sont atténuées lorsque le monophasé est mis en oeuvre dans les opérations et les systèmes. »

Pour en savoir plus sur le FLISR monophasé, visitez le site https://www.gwelectric.com/products/power-grid-automation/fault-location-isolation-and-service-restoration/.

À propos de G&W Electric

Depuis 1905, G&W Electric a contribué à alimenter le monde en électricité grâce à des solutions et des produits innovants pour les réseaux électriques. Avec l'introduction du premier dispositif de terminaison de câble déconnectable au début des années 1900, G&W Electric a commencé à se forger une réputation de solutions techniques innovantes pour répondre aux besoins des concepteurs de systèmes. Grâce à son engagement constant à satisfaire ses clients, G&W Electric jouit d'une réputation mondiale pour ses produits de qualité et son service supérieur. Pour en savoir plus sur G&W Electric, visitez son nouveau site Web à www.gwelectric.com. Suivez G&W Electric sur Twitter @GW_Electric et sur LinkedIn.

