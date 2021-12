Firmenich annonce un partenariat innovant et durable avec Jungle et le lancement en première mondiale de Muguet Firgoodtm





Le partenariat s'appuie sur la pratique de l'agriculture verticale pour faciliter la production

d'ingrédients uniques et naturels pour la parfumerie

GENÈVE, 15 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Firmenich, première entreprise privée de parfums et d'arômes au monde, est fière d'annoncer un nouveau partenariat avec la start-up française Jungle, visant à renforcer les capacités d'innovation du Groupe et son leadership sur les ingrédients naturels. Muguet Firgoodtm est le premier ingrédient issu de cette collaboration et développé pour le marché de la parfumerie de luxe, et le tout premier extrait commercial obtenu durablement à partir du muguet.

Le partenariat stratégique s'appuie sur la technologie pionnière d'extraction naturelle de Firmenich, Firgoodtm, et les capacités uniques de Jungle en agriculture verticale, qui permet la culture de végétaux par couches superposées pour une consommation d'eau et une emprise au sol réduites. Ce partenariat, qui réunit les expertises respectives des deux entreprises, est conçu pour explorer de nouvelles voies durables et innovantes dans les naturels pour la parfumerie, respectueuses des ressources naturelles.

Firmenich et Jungle ont développé avec succès un produit commercialement viable, cultivé par le biais de fermes verticales sûres et hautement efficaces, et extrait grâce à Firgoodtm, la technologie d'extraction durable révolutionnaire et propriétaire de Firmenich.

Le résultat est Muguet Firgoodtm, un ingrédient pur et 100% naturel avec des notes fraîches et authentiques jamais obtenues auparavant. Connu en parfumerie comme l'une des "fleurs silencieuses" les plus iconiques, le muguet ne génère pas d'essence. C'est la première fois dans l'histoire de la parfumerie qu'un extrait de cette fleur est capturé grâce à un procédé durable et sûr, offrant ainsi un profile olfactif entièrement nouveau avec des tonalités authentiques.

« Notre partenariat stratégique et notre expertise commune avec Jungle sur les technologies durables permettent à présent à nos parfumeurs de capturer et d'exploiter l'odeur naturelle et véritable de cette fleur exquise, pour le bénéfice de nos clients et des consommateurs » indique Julien Firmenich, Vice-Président Stratégie Produits et Promotion. « Muguet Firgoodtm est un ingrédient précieux et véritablement rare. »

« Nous sommes très heureux, chez Jungle, de cette entrée réussie dans l'industrie de la parfumerie. Ce projet avec Firmenich a renforcé nos protocoles et notre expertise dans la culture des plantes et l'agriculture verticale, pour leur activité biologique améliorée », ajoute Gilles Dreyfus, Président et Co-fondateur de Jungle. « Nous sommes maintenant bien positionnés pour soutenir les industries cosmétiques et nutraceutiques en fournissant des extraits de plantes sains, locaux et reproductibles."

Muguet Firgoodtm sera un ingrédient captif destiné au marché de la parfumerie fine. Intégré dans la collection Firgoodtm au sein de la plateforme Naturals Togethertm de Firmenich, cet ingrédient novateur vient compléter de manière unique et extraordinaire la palette créative des parfumeurs, et renforcer le leadership établi de Firmenich dans les naturels.

Firmenich et Jungle poursuivront la dynamique née de cette relation privilégiée afin de découvrir de nouveaux territoires innovants et durables et façonner les projets les plus excitants pour le développement de naturels exclusifs pour le marché de la parfumerie.

A propos de Firmenich

Firmenich est la première entreprise non cotée de parfums et d'arômes au monde. Fondée en 1895 à Genève, en Suisse, l'entreprise est depuis 125 ans une entreprise familiale. Firmenich est un acteur incontournable du BtoB, spécialisé dans la recherche, la création, la fabrication et la vente de parfums, d'arômes et d'ingrédients. Reconnue pour sa recherche et sa créativité de classe mondiale, ainsi que pour son leadership en matière de RSE, Firmenich offre à ses clients des innovations en matière de formulation, une large palette d'ingrédients de haute qualité, et des technologies propriétaires incluant la biotechnologie, l'encapsulation, la science olfactive et la modulation du goût. Firmenich a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 4,3 milliards de CHF à fin juin 2021. Plus d'informations sur www.firmenich.com

A propos de Jungle

Jungle est une entreprise française qui cultive des plantes pour l'industrie alimentaire, la parfumerie et les cosmétiques dans des fermes verticales. Nous combinons la R&D sur la croissance des plantes et la technologie pour révéler les arômes et les composés actifs de nos plantes. Jungle emploie 30 personnes, dont la plupart sont des ingénieurs agronomes, vend ses plantes à des distributeurs et à des entreprises désireuses de s'assurer un approvisionnement nouveau et alternatif en plantes sans pesticides. La société a levé son financement de série A de 7 millions d'euros en février 2021 auprès de Founders Future et Demeter Partners.

