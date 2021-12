L'INITIATIVE « CEO CHAMPIONS FOR CHANGE » DE CATALYST FAIT AVANCER LES FEMMES VERS DES POSITIONS DE LEADERSHIP MALGRÉ LES OBSTACLES DUS À LA PANDÉMIE





NEW YORK, 15 décembre 2021 /PRNewswire/ -- L'initiative CEO Champions For Change de Catalyst (l'initiative « PDG championnes du changement de Catalyst ») continue de faire avancer les femmes dans leurs organisations à tous les niveaux de leadership, en particulier dans les rangs des directions, démontrant ainsi leur engagement à redoubler d'efforts en matière de diversité, d'équité et d'inclusion (DEI) au milieu d'une pandémie mondiale et d'une économie instable. Selon le rapport intitulé « Prioritizing Equity at a Pivotal Moment: The Catalyst CEO Champions For Change », les femmes représentent 27,9 % des cadres des entreprises surnommées « Championnes », contre 23 % pour leurs homologues du monde entier.

Ces entreprises sont dirigées par plus de 70 PDG qui s'engagent à promouvoir les femmes de tous les groupes ethniques à des postes de direction. Pour la première fois depuis le lancement de l'initiative en 2017, un sous-ensemble d'entreprises « Championnes » a fourni des statistiques concernant leurs promotions, révélant qu'en 2020, ces entreprises ont promu les femmes à des taux presque égaux à ceux de hommes. En fait, ce groupe a promu des femmes à des postes de direction dans des proportions légèrement supérieures à celles des hommes.

« Nous félicitons ces PDG et leurs organisations pour leur engagement continu envers les initiatives de diversité, d'équité et d'inclusion (DEI) à malgré les défis de la pandémie », a déclaré Lorraine Hariton, présidente et PDG de Catalyst. « Il est essentiel que nous continuions à développer les pipelines de leadership pour les femmes, en particulier les femmes de couleur, si nous voulons voir des améliorations significatives pour construire des lieux de travail équitables et inclusifs pour les femmes. »

Les entreprises « Championnes » ont également dépassé leurs homologues du classement Fortune 500 en ce qui concerne la représentation des femmes au sein des conseils d'administration (32,2 % contre 26,5 %). Les femmes s'identifiant à des groupes ethniques sous-représentés représentaient 7,5 % des membres des conseils d'administration de ces entreprises « Championnes », contre 5,7 % pour l'ensemble des entreprises Fortune 500.

Il s'agit d'un tournant important dans l'histoire du mouvement pour les femmes. Les entreprises peuvent remédier aux désavantages subis par les femmes à cause de la Covid-19 en développant des initiatives solides axées sur leur réinsertion, leur recrutement, leur avancement et leur rétention. Le rapport met en évidence les actions que les entreprises peuvent prendre, notamment :

Déterminer les domaines les plus propices à l'avancement des femmes, en particulier celles qui appartiennent à des groupes ethniques sous-représentés.

Créer des solutions personnalisées pour favoriser un avancement équitable, comme des options de travail flexibles et des programmes de parrainage.

Suivre et mesurer les progrès réalisés par rapport aux objectifs définis.

Les entreprises de l'initiative « CEO Champions For Change » de Catalyst représentent plus de 11 millions d'employés et plus de 3 000 milliards de dollars de chiffres d'affaires dans le monde. Depuis le début de la collecte de données à l'échelle internationale en 2018, ce groupe a continuellement surpassé ses pairs internationaux en matière de représentation des femmes dans l'ensemble du pipeline de leadership.

Lisez le rapport et apprenez-en davantage sur les entreprises « Championnes » de Catalyst sur le site catalyst.org/champions.

